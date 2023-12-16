Линичук об академии Плющенко: «Я как будто работала на этом катке всю жизнь. Настолько здесь профессиональная, интеллигентная, тактичная обстановка»

Наталья Линичук заявила, что быстро приняла предложение Евгения Плющенко о работе.

«Решение о работе в команде я принимала недолго. Просто мне хотелось немного отдохнуть. Пару дней назад меня спросили – сколько лет я в профессии? В ней я 61 год.

Я отдыхала месяцев шесть, потом «работала» бабушкой, но, когда я получила предложение о работе, я раздумывала недолго.

Я хочу передать опыт, который передавали нам наши тренеры, наши великие специалисты. Сейчас моя основная задача – передать те знания, что у меня есть, подрастающему поколению.

Поколения меняются. Сейчас я вижу главное – и тренеры, и спортсмены академии Плющенко стараются делать все как можно лучше, быть лучшими.

Первое, что я почувствовала здесь, – как будто я работала на этом катке всю свою жизнь. Настолько здесь профессиональная, интеллигентная, тактичная обстановка, отношение к спортсменам, тренерам, качество льда.

И тренеры, и спортсмены академии Евгения Плющенко ведут ежедневную профессиональную работу. Совершенству нет предела.

Я счастлива, что теперь работаю в этой школе. Какие дети? Уникальные.

Я только начала, мы сейчас приглашаем детей от десяти лет и старше. Если кто-то чуть-чуть моложе – не страшно, как и не страшна спортивная разрядность. Главное, чтобы дети хотели. Мы создаем школу», – сказала .

Она также высказалась о работе с танцевальным дуэтом – .

«Мы работаем в настоящее время над индивидуальной техникой. Ребята молодцы. Что касается Валерия, он слушает, исправляет, вникает и идет навстречу. У меня претензий к нему нет – работоспособный и упертый фигурист», – отметила тренер.

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