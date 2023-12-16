Линичук об академии Плющенко: «Я как будто работала на этом катке всю жизнь. Настолько здесь профессиональная, интеллигентная, тактичная обстановка»

Теги Наталья Линичук Евгений Плющенко сборная России Арина Ушакова (танцы) ТАСС Академия Плющенко Валерий Ангелопол Фигурное катание

Наталья Линичук заявила, что быстро приняла предложение Евгения Плющенко о работе.

«Решение о работе в команде Евгения Плющенко я принимала недолго. Просто мне хотелось немного отдохнуть. Пару дней назад меня спросили – сколько лет я в профессии? В ней я 61 год.

Я отдыхала месяцев шесть, потом «работала» бабушкой, но, когда я получила предложение о работе, я раздумывала недолго.

Я хочу передать опыт, который передавали нам наши тренеры, наши великие специалисты. Сейчас моя основная задача – передать те знания, что у меня есть, подрастающему поколению.

Поколения меняются. Сейчас я вижу главное – и тренеры, и спортсмены академии Плющенко стараются делать все как можно лучше, быть лучшими.

Первое, что я почувствовала здесь, – как будто я работала на этом катке всю свою жизнь. Настолько здесь профессиональная, интеллигентная, тактичная обстановка, отношение к спортсменам, тренерам, качество льда.

И тренеры, и спортсмены академии Евгения Плющенко ведут ежедневную профессиональную работу. Совершенству нет предела.

Я счастлива, что теперь работаю в этой школе. Какие дети? Уникальные.

Я только начала, мы сейчас приглашаем детей от десяти лет и старше. Если кто-то чуть-чуть моложе – не страшно, как и не страшна спортивная разрядность. Главное, чтобы дети хотели. Мы создаем школу», – сказала Линичук.

Она также высказалась о работе с танцевальным дуэтом Арина УшаковаВалерий Ангелопол

«Мы работаем в настоящее время над индивидуальной техникой. Ребята молодцы. Что касается Валерия, он слушает, исправляет, вникает и идет навстречу. У меня претензий к нему нет – работоспособный и упертый фигурист», – отметила тренер. 

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13 комментариев
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отрабатывают контракт и даже не морщатся
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Все эти высокопарные речи об уникальности и прочем хотя проработала пару недель. В итоге через полгода уедет в Америку.
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Знаем Знаем чили чакры акселёчки всё интеллигентно и на уровне мировой общественности.
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Их там зомбируют чтоли сразу? Или документы отбирают?
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Такой энтузиазм это прекрасно. Надеюсь, увидим новое и интересное в танцах.
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Почему-то ощущение, что фальшь в каждом слове.
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" Я быстро приняла предложение Плющенко о работе в его академии". Ну если за полгода больше нигде не предложили работать, почему бы и не пойти к Плющенко? Что касается восторженных речей по условиям, то естественно , человек пришедший на новое место работы, не будет наводить критику, да собственно проблемы возникают обычно позже, когда "окунешься с головой" в работу, но как правило, если ты дорожишь этим местом, то всю критику оставишь при себе. Но главное преимущество у Линичук, это то , что танцы не интересуют лично Плющенко , как тренера и можно работать спокойно, без опасения , что сам Плющенко, тоже станет соавтором, а в дальнейшем и автором успешной пары.
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Многоуважаемой Наталье Линичук успехов в её деятельности в Академии Плющенко, а новой паре Ушакова-Ангелопол состояться и радовать нас на льду!
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А как всё выше перечисленное относится к самой Линичук?
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Началось в колхозе утро... хD
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Странные писарчуки - известная фигуристка, опытный тренер начала работать с российскими детьми, а они не радуются.
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Ответ Алена Иванова
Все эти высокопарные речи об уникальности и прочем хотя проработала пару недель. В итоге через полгода уедет в Америку.
Не уедет. Американскую пенсию она уже заработала.
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