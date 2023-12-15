«МОК бежит впереди паровоза. Он использует политику как лом». Дмитриев-старший о критериях допуска россиян к Олимпиаде

Олимпийский чемпион Артур Дмитриев заявил, что МОК «использует политику как лом».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

– МОК бежит впереди паровоза во всей этой истории с допуском российских и белорусских спортсменов на Игры. Они ведут себя по-хамски и недостойно.

И это же началось не сейчас. Начали они свою политику давно, сначала ставили в вину нам допинг. Вы же знаете, что половина норвежцев в лыжах – астматики, официально признанные, могут еле ходить, но при этом они быстро бегают на лыжах и многие из них – олимпийские чемпионы. Это смешно, мы понимаем, что это не просто так.

Ну да, они хотят дать понять, что допинг употребляют русские – а больше никто. МОК ударился в политику уже открыто. Раньше это все было опосредовано, а теперь он использует политику как лом. Давайте вот ломом все это пробьем, ударим по России.

– Согласны с Владимиром Путиным, что спорт должен оставаться вне политики?

– Ну, это тоже иллюзия. Спорт без политики не может быть. Зачем он нужен тогда? Понятно, что страна со страной соревнуется, все считают медали. Но сейчас МОК пытается использовать политику, чтобы изменить нашу страну, власть в ней, мировоззрение, взгляды наших людей, традиции, обычаи. Вы, дескать, откажитесь от мамы и папы и приезжайте на Олимпиаду как лохи, так и быть – пустим вас.

Ну куда это годится? Кто на такое согласится? Сколько можно нас унижать? Так методы к спорту отношения не имеют – это же все понимают, – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев-старший.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр