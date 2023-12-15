Матыцин об участии в Олимпиаде: «Будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и нашей великой страны»

Олег Матыцин высказался о возможности участия российских спортсменов в Играх-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что шесть россиян на данный момент квалифицировались на Олимпиаду. Атлеты смогут выступить там в нейтральном статусе.

«По поводу участия в Олимпийских играх вчера президент четко сформулировал позицию.

Мы с ОКР будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и, конечно, нашей великой страны, которая является гарантом развития международного спорта», – сказал министр спорта на Олимпийском собрании ОКР.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

4 странных условия для допуска России, которые МОК никак не объяснил