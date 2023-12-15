Матыцин об участии в Олимпиаде: «Будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и нашей великой страны»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России ОКР Олег Матыцин Париж-2024 Легкая атлетика

Олег Матыцин высказался о возможности участия российских спортсменов в Играх-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что шесть россиян на данный момент квалифицировались на Олимпиаду. Атлеты смогут выступить там в нейтральном статусе. 

«По поводу участия в Олимпийских играх вчера президент четко сформулировал позицию.

Мы с ОКР будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и, конечно, нашей великой страны, которая является гарантом развития международного спорта», – сказал министр спорта на Олимпийском собрании ОКР.

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8 комментариев
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Ну надо же... "чётко сформулировал"... кхе-кхе
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Срочно заготовить мочу!
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Может для начала сделаем нашу страну по настоящему Великой?🤨
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одно и тоже метелят своими языками🤡 все как на подбор, с ними дядька черноморд
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Что же чиновники так любят громкие слова? А что они делали до сих пор, почему не изучали?
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а может всё таки начнет с интересов спортсменов, а на основании их выступлений вы и так проПыАритесь 🤪
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Россия - НЕ великая страна на данный момент.
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Ответ Железная Леди
Что же чиновники так любят громкие слова? А что они делали до сих пор, почему не изучали?
ждали указов !!!!!!!!!!!!
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