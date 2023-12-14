Туктамышева о пубертате: «Как только я перестала взвешиваться и корить себя за лишний кусочек еды, стало легче держать вес»

Елизавета Туктамышева рассказала, как справилась с пубертатом.

«Пубертат – это этап взросления, когда организм перестраивается, у девушек появляются более женственные формы. В этот период сложно держать вес – гормоны играют, меняется тело, нужно переключаться.

Я не была исключением, тоже прошла через пубертат. Пошел набор веса, но был период, когда тело стало меняться, оформляться. Мне было 16 лет. Мне кажется, у девушек обычно этот период наступает в 14-18 лет. Кто-то хуже справляется, кто-то лучше, многое зависит еще и от генетики.

Думаю, тренировки должны подстраиваться под состояние спортсмена – нагрузка переносится уже тяжелее, потому что в организме и так много перемен, он не может все силы отдавать спорту. Когда идут внутренние изменения – это дополнительное испытание для тела. Нужно где-то снижать нагрузку, где-то добавить.

Стоит учитывать и то, что в переходном возрасте человек становится более импульсивным. Так что про психологическую составляющую тоже нельзя забывать. Главное в этот период – обзавестись терпением.

Если бы я могла вернуться в прошлое, то сказала бы себе, что нужно больше прислушиваться к своему организму, перестать бояться этого периода. Именно в тот момент, когда ты перестаешь это чересчур контролировать, становится намного легче. Как только я перестала взвешиваться и корить себя за лишний кусочек еды, стало легче контролировать режим питания и держать вес. Я бы хотела себе 16-летней донести эту мысль.

В то же время я бы себя похвалила за то, что не опускала руки и продолжала кататься, несмотря на эмоциональное и физическое состояние», – написала Туктамышева.

Почему фигуристки голодают зря? Как пройти пубертат и не закончить? Новый блог Лизы Туктамышевой