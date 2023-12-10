Туктамышева о Кубке Первого канала: «Надеюсь, команда, в которой я участвую, выиграет когда-нибудь хоть один турнир 😂»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала среди юниоров.

Туктамышева на турнире поддерживала фигуристов из оранжевой команды. Победу одержала команда Анны Щербаковой в фиолетовой форме. 

«Первый в истории Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров состоялся! Была рада принимать участие уже в новой для себя роли :)

Надеюсь, команда, в которой я участвую, выиграет когда-нибудь хоть один турнир 😂

Зрелищные выступления, теплая и добрая атмосфера — уверена, что и юные спортсмены получили удовольствие от этого праздника!» – написала Туктамышева в соцсети. 

Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика

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20 комментариев
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самоирония - наше все
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в Японии командник выигрывали, с её капитанством, вроде бы.
В прошлой жизни.
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Лизон жжет...
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Так прыжковый выиграли же)
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Лиза оранжевых поддерживала
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Лиза юмористка)
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+6
туктик же оранжевых поддерживала вроде 🤔 🧡
+3
0
+3
Лизик, все хорошо, отлично вела кубок.
Но пора тренироваться-показательный был не але-это не прыжки Лиза, тебе трениться надо пока все не растеряла окончательно.
+5
-3
+2
Командный чемпионат мира 2021 года она забыла что ли?
+2
0
+2
==Зрелищные выступления, теплая и добрая атмосфера== Самое важное Лиза отметила. Соревнование прошло на позитиве и без ненужных противостояний.
+1
0
+1
Ответ bethany
когда?
Когда девочки против мальчиков были на кубке первого канала
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Мне в качестве ведущей больше Аня понравилась, очень органично вписалась, и выглядела приятно и говорила.
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Обязательно выиграет!
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Желание выиграть уже шаг к успеху.
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Ответ imaxim
Так прыжковый выиграли же)
когда?
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