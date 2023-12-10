Туктамышева о Кубке Первого канала: «Надеюсь, команда, в которой я участвую, выиграет когда-нибудь хоть один турнир 😂»

Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала среди юниоров.

Туктамышева на турнире поддерживала фигуристов из оранжевой команды. Победу одержала команда Анны Щербаковой в фиолетовой форме.

«Первый в истории канала по фигурному катанию среди юниоров состоялся! Была рада принимать участие уже в новой для себя роли :)

Надеюсь, команда, в которой я участвую, выиграет когда-нибудь хоть один турнир 😂

Зрелищные выступления, теплая и добрая атмосфера — уверена, что и юные спортсмены получили удовольствие от этого праздника!» – написала в соцсети.

Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика