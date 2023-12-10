Туктамышева о Кубке Первого канала: «Надеюсь, команда, в которой я участвую, выиграет когда-нибудь хоть один турнир 😂»
Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала среди юниоров.
Туктамышева на турнире поддерживала фигуристов из оранжевой команды. Победу одержала команда Анны Щербаковой в фиолетовой форме.
«Первый в истории Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров состоялся! Была рада принимать участие уже в новой для себя роли :)
Надеюсь, команда, в которой я участвую, выиграет когда-нибудь хоть один турнир 😂
Зрелищные выступления, теплая и добрая атмосфера — уверена, что и юные спортсмены получили удовольствие от этого праздника!» – написала Туктамышева в соцсети.
Как вам фигурный командник? Наши юниоры – 😍, а Траньков с Валиевой потерялись на фоне Щербаковой и Туктика
В прошлой жизни.
Но пора тренироваться-показательный был не але-это не прыжки Лиза, тебе трениться надо пока все не растеряла окончательно.