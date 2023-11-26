Наталья Бестемьянова: «У Дикиджи есть внутренний огонь. Парень‑то классный, а программа – нет»

Бестемьянова считает, что фигуристу Дикиджи не хватает хорошей программы.

Сегодня Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Москве (282,81 балла). Второе место занял Марк Кондратюк (275,25), третье – Даниил Самсонов (255,13).

– Знаете, не думаю, что Владислав боролся с Кондратюком. Он боролся с собой и победил. Дикиджи сделал, что умел, и заслуженно занял первое место.

Но давайте посмотрим немного в будущее: допустим, наших выпустят, они будут выступать на международных соревнованиях. Сможет ли он с такими программами бороться на мировом уровне? Программы надо делать! Парень‑то классный, а программа – нет.

А в целом растет замечательный фигурист, у него есть столь необходимый внутренний огонь, это чувствуется. В Дикиджи есть соревновательная жила, но ему нужна хорошая программа.

– Как думаете, намечающееся соперничество Дикиджи и Кондратюка сможет нам дать ту конкуренцию, которой нет из‑за недопуска к международным соревнованиям?

– Ничего нового мы с вами не обсуждаем. Спорт – это конкуренция. Но почему вы говорите только о Дикиджи и Кондратюке? Много хороших ребят: и Петр Гуменник, и Александр Самарин, и Дмитрий Алиев подтянется к чемпионату России, – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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