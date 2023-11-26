Наталья Бестемьянова: «У Дикиджи есть внутренний огонь. Парень‑то классный, а программа – нет»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Наталья Бестемьянова Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Бестемьянова считает, что фигуристу Дикиджи не хватает хорошей программы.

Сегодня Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Москве (282,81 балла). Второе место занял Марк Кондратюк (275,25), третье – Даниил Самсонов (255,13).

– Знаете, не думаю, что Владислав боролся с Кондратюком. Он боролся с собой и победил. Дикиджи сделал, что умел, и заслуженно занял первое место.

Но давайте посмотрим немного в будущее: допустим, наших выпустят, они будут выступать на международных соревнованиях. Сможет ли он с такими программами бороться на мировом уровне? Программы надо делать! Парень‑то классный, а программа – нет.

А в целом растет замечательный фигурист, у него есть столь необходимый внутренний огонь, это чувствуется. В Дикиджи есть соревновательная жила, но ему нужна хорошая программа.

– Как думаете, намечающееся соперничество Дикиджи и Кондратюка сможет нам дать ту конкуренцию, которой нет из‑за недопуска к международным соревнованиям?

– Ничего нового мы с вами не обсуждаем. Спорт – это конкуренция. Но почему вы говорите только о Дикиджи и Кондратюке? Много хороших ребят: и Петр Гуменник, и Александр Самарин, и Дмитрий Алиев подтянется к чемпионату России, – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой

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58 комментариев

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Урагана Эриксен
Особенно смешно слышать про то, как подтянется Самарин ))) видимо имеется в виду, что ему ещё больше грибов накидают 🤦🏻‍♀️
+41
-1
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Oleg152762
Ответ Юлия Ягунова
Программы разные бывают. Это его стиль, вот и все..Алиев другой, Гумменик другой, и это здорово. Хватит обесценивать.
Она не обесценивает, а констатирует факт. Влад - молодец! Спору нет. Но программы как таковой у него нет. Она не насыщена никакими элементами. Он просто прыгает, а потом просто ходит и делает какие-то шаги. Она права! Поэтому очень здорово, что он подтянулся в техническом плане. Но пока ещё работы очень много.
+38
-7
+31
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olvl
У Влада стиль такой, отличный от других. Мне сложно представить его лебедем или что-то такое. Ему идёт то, что катает. Улучшаться нужно в хореографии.
+30
-1
+29
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Юлия Ягунова
Программы разные бывают. Это его стиль, вот и все..Алиев другой, Гумменик другой, и это здорово. Хватит обесценивать.
+35
-8
+27
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Дружба11
На словах что соперник Влада-Самарин-можно прекращать дискуссию.Вы серьезно???Наталья?Самарина ставите в ровень с Владом???кондратюка с Владом???))))этих халтурщиков с космическими грибами?
У Влада отличная прога-мне супер нравится.Наконеу не бред какой то а интересная композиция и прога.
+22
-4
+18
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Kareglazaya
Наталья скромно намекает, что следующую программу нужно заказать у неё 😆
+17
0
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Инна1945
Ну тут-то Бести права. Парень классный. А программы нет. Надо разбавить прыги.
+23
-8
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Док Аксель
Влад после болезни, ещё находится не в лучшей физической спортивной форме, но делает всё, что может и прыгает чисто и шикарно. К тому же он музыкальный и танцующий парень. Пусть записные эксперты из пула обзвона попробуют предложить и поставить хорошую и интересную программу. Иные и такие программы загубят, а Влад катает то что ему ставят, он не автор своих программ. Бестемьянова была классной фигуристкой, а экспертом -- нет...
+14
-1
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Утренняя Аврора
Она на себя намекает. Она ведь уже с другими фигуристами работать начала. Половецкие пляски ставила, по моему. Но уж ей Дикиджи никак нельзя доверить.
+12
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glacial
Просто акцент в программе сделан пока на прыжковую часть. Об этом вроде и сам тренер говорил, что не всё сразу, и не всё так просто. То, что парень прыгает стабильно 2 этапа подряд, тем более не с самым лучшим самочувствием, уже о многом говорит. Да, программа не наполнена художественными элементами , как допустим у Ветлугина или Савосина, и под конец будто просто уже катает, а не презентует. Значит ПОКА упор сделан на это. Парень очень яркий, харизматичный, постепенно, они поработают и над театральной частью. Он уже в борьбе. Мнений много. Хочется, чтоб парни прыгали круто, и программа была на разрыв наподобие "Ворон" Коляды. Но у всех по-разному: кто-то всё может; кто-то прыгает, но не актер; кто-то актер , но не прыгает. И тем не менее Влад занял 1 место, с чем мы его поздравляем.
+13
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Nassta
а у других парней прыжков нет, ещё и повторы делают, и где они в таком виде будут?
+10
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АннаФ
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Согласна. Программы нет. Хотя потенциал у него как у Чена. Ему бы пошло что то современное.
+13
-4
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Шубина
О, знакомо, знакомо, программы нет, ужас-ужас. ))
Нет программы, а прокат-то классный! Смотрела, не отрываясь. А вот у девочек, вроде, программы хорошие есть, а прокаты печальные.
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Лиза Михайлова
Программы тоже классные. И в короткой, и в произвольной.

Просто пока нет свободы и уверенности, что всё получится, оттого и есть зажатость, сконцентрированность, сосредоточенность только на элементах.

Всё это нарабатывается, как почувствует в себе силу, так и раскроется, а пока хорошо, что он чисто катает. Это очень круто и уникально для наших одиночников.
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АннаФ
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Ответ Урагана Эриксен
Особенно смешно слышать про то, как подтянется Самарин ))) видимо имеется в виду, что ему ещё больше грибов накидают 🤦🏻‍♀️
Саша как и Дима свое уже выиграли. Видно, что им все сложнее и сложнее соответствовать более юному поколению.
+9
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Владимир Ры
Ответ Урагана Эриксен
Особенно смешно слышать про то, как подтянется Самарин ))) видимо имеется в виду, что ему ещё больше грибов накидают 🤦🏻‍♀️
Грибы Самарину подтянутся. Особенно в компонентах
+5
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Delirium
Ответ Шубина
Опять прыги виноваты? Да что ж такое!
Прыги у него уже хорошие, теперь нужно добавлять между ними, сейчас он как тот заяц из рекламы батареек между прыжками катает. Он, кстати, это сам понимает и признает, достаточно интервью посмотреть.
+7
-2
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Илларион
Да нормальные у Влада программы, он просто после болезни, к чемпионату России вкатает и всё будет ок!
+6
-1
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Шубина
Ответ Oleg152762
Она не обесценивает, а констатирует факт. Влад - молодец! Спору нет. Но программы как таковой у него нет. Она не насыщена никакими элементами. Он просто прыгает, а потом просто ходит и делает какие-то шаги. Она права! Поэтому очень здорово, что он подтянулся в техническом плане. Но пока ещё работы очень много.
"Он просто прыгает" хорошие, надежные квады, и на них приятно и радостно смотреть. Экспериментируйте со своей хореографией на девочках - вон, у них сейчас квадов нет, простор для творчества! Но что-то на них Наталья Филимоновна глаз не положила.)
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Шубина
Ответ Поговорим
Интересно, Наталья Филимоновна на танцы осталась? Вот где программы то одна другой тоскливей…
Зашла как раз, чтобы написать, что вот же - у нас есть танцы! Твори, выдумывай, пробуй! Никаких тебе ужасных квадов, да что там - вообще прыжков нет! Но погодите... как-то и программ интересных тоже не наблюдается. Может быть, не прыжки виноваты и даже, может быть, не квадисты?
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AAPolyansky
абсолютно права - программа отстой, нафталин, такому прекрасно двигающемуся, танцующему фигуристу можно было хоть дорожку поставить танцевальную. я уже не говорю о том, что нормальную музыку подобрать, разыграть: такой суперматериал
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tull
Ответ АннаФ
Были и довольно сложные! Шей хорошо его развивала, да и спецы всегда отмечали и даже оспаривали слова тех, кто говорил, что у него только прыжки. Так много про кого говорили, в том числе и про Трусова. Но на самом деле Саша хорошо каталась, всегда. Её юниорская программа 17 года вроде, вообще одна из самых любимых
Прога была у Брауна, Эймоза, Коляды, Чана. Чен круги на квады наворачивал.
+6
-2
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Шубина
Ответ Инна1945
Ну тут-то Бести права. Парень классный. А программы нет. Надо разбавить прыги.
Опять прыги виноваты? Да что ж такое!
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Поговорим
Интересно, Наталья Филимоновна на танцы осталась? Вот где программы то одна другой тоскливей…
+4
0
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Alexandra K
Странно, группу Мишина Бести больше не рассматривает как конкурентноспособных?
+4
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elenaa
Ответ Утренняя Аврора
Она на себя намекает. Она ведь уже с другими фигуристами работать начала. Половецкие пляски ставила, по моему. Но уж ей Дикиджи никак нельзя доверить.
точно
+3
0
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Лариса Грачева
Ответ Kareglazaya
Наталья скромно намекает, что следующую программу нужно заказать у неё 😆
ну а как же))
+3
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mrs Bennet
Ответ Утренняя Аврора
Она на себя намекает. Она ведь уже с другими фигуристами работать начала. Половецкие пляски ставила, по моему. Но уж ей Дикиджи никак нельзя доверить.
А мне Половецкие пляски понравились, почему Дикинджи ей нельзя доверять?
+4
-1
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Zooey Glass
Да ладно, где Кондратюк уже даже с грибами, а где болеющий Влад?
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Shveddka
Честно, музыка в пп и образ, не ахти, с его-то данными можно сделать очень интересные проги и по музыке и по движениям
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Шубина
Ответ Delirium
Прыги у него уже хорошие, теперь нужно добавлять между ними, сейчас он как тот заяц из рекламы батареек между прыжками катает. Он, кстати, это сам понимает и признает, достаточно интервью посмотреть.
Прыги у него хорошие, теперь нужно, чтобы они такие и остались, до ЧР хотя бы, а то и лучше стали. А то опять навалитесь на парня со своей хореографией и испортите всю красоту.
+3
0
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Утренняя Аврора
Отличные у Влада программы
+9
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Дружба11
Ответ АннаФ
Согласна. Программы нет. Хотя потенциал у него как у Чена. Ему бы пошло что то современное.
У Влада прекрасные проги.Мне супер зашли-на фоне яблочка и чуши от Кондратюка -вообще манна небесная.
+10
-7
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pashkka
Ха-ха! Наталья Филимоновна уже на низком старте с предложением своих хорео-услуг?

Если серьезно, то Влад спортсмен с ярко выраженной индивидуальностью, со "своей музыкой", программы с этими резкими руками очень похожи по стилю на совершенно потрясающий произвольный танец Юли Турккила этого сезона!
Его прошлогоднюю КП вообще считаю лучшей КП сезона.

Вполне вероятно, что плавно водить руками и томно глядеть на судей под заунывную музыку Влад сможет, но вот честно, совершенно не представляю его в таком - это абсолютно не его!

Цепляет в нем именно непохожесть на других и железный характер парня!
+2
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tull
Ответ АннаФ
Согласна. Программы нет. Хотя потенциал у него как у Чена. Ему бы пошло что то современное.
у Чена тож проги не было, но квады все зарешали
+6
-4
+2
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Mariaku
А я вспоминаю, что эта пп осталась с прошлогоднего, ещё юниорского сезона Влада. Кп поставили новую. Мне кажется, тренер и спортсмен сами немного не ожидали нынешнего успеха, как было и с Женей Семененко в 2021 году, когда он ехал на ЧМ добывать третью оликвоту в мо с "Бандитским Петербургом" вообще. Люблю Влада ещё с юниоров в любых постановках, но в будущем нужно работать с лучшими хореографами и просто не дать судьям никакой возможности ставить низкие компоненты за композицию прог! Влад точно умеет танцевать, к подаче, презентации, мастерству конька тоже нет вопросов - в следующем сезоне это раскроется в новой, взрослой пп.
+1
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Утренняя Аврора
Ответ mrs Bennet
А мне Половецкие пляски понравились, почему Дикинджи ей нельзя доверять?
Его можно доверить Лозону.
+1
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Ирина Иванова
НБ как олимпийская чемпионка классная, а её оценки в интервью нет. С такими аналитическими способностями непонятно, как в эксперты попала)
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Утренняя Аврора
Ответ mrs Bennet
А мне Половецкие пляски понравились, почему Дикинджи ей нельзя доверять?
Его Лозону можно доверить.
+1
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Шубина
Ответ Natalia Shkurina
Ну, то есть на того же Адама или Юму, или Шому вам смотреть неприятно, потому что у них не только квады, но и "о ужас" есть хореография. И по вашему получается, что Владу и развиваться дальше никуда не надо, только бы прыгал и все. Странный подход
Получается, что у нас только появится одаренный квадист, так сразу начинают кричать про "нет программы!" и наваливаются на него / на нее с требованием хореографии. А у Дикиджи сейчас ЧР на носу, ему надо квады донести, и хотя бы эту программу довести до ума.
И главное, нет, чтобы тихо порадоваться за парня, надо сразу кричать про "Нет программы", хотя сами, раскрыв рот, смотрели.)
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Наталья Карлова
Ответ Skyolker
Программы там не было от слова вообще...Музыка фоном. Хотя парень танцует классно. Странно вообще.
странно что вам столько минусов наставили... полностью согласна!
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Lapo Elkann
Ответ Alexandra K
Ну вы сравнили)) наркомана Джагера и умницу Чена, который сочетал учёбу в Йельском университете с тренировками по ФК.
Сэр Джаггер в свои 80 лет , каждый месяц дает концерты по всему миру , а Чен устал в 22 .
Дикиджи внешне похож чем то и харизматичный, но красивее .
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Alexandra K
Ответ Lapo Elkann
Насчет Чена не уверена , но соглашусь , программа никакая или он не хореографичный , скольжение " бедное ", но очень яркий типаж вне льда. , мне он напоминаяет молодого Мик Джаггера .
Ну вы сравнили)) наркомана Джагера и умницу Чена, который сочетал учёбу в Йельском университете с тренировками по ФК.
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Ayla
Ответ АннаФ
Согласна. Программы нет. Хотя потенциал у него как у Чена. Ему бы пошло что то современное.
Чен харизматик, он очень круто держал зрителя, программы у него были сложные, но выполнены играючи и казалось, что легкие) у Влада тоже есть харизма, именно на нее народ и клюет всегда)
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Lapo Elkann
Ответ АннаФ
Согласна. Программы нет. Хотя потенциал у него как у Чена. Ему бы пошло что то современное.
Насчет Чена не уверена , но соглашусь , программа никакая или он не хореографичный , скольжение " бедное ", но очень яркий типаж вне льда. , мне он напоминаяет молодого Мик Джаггера .
+1
-1
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АннаФ
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Ответ tull
Прога была у Брауна, Эймоза, Коляды, Чана. Чен круги на квады наворачивал.
У меня другое мнение
У Чена был просто другой стиль
У Эймоза самый близкий к Чену, из всех, что вы перечислили
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АннаФ
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Ответ tull
у Чена тож проги не было, но квады все зарешали
Были и довольно сложные!
Шей хорошо его развивала, да и спецы всегда отмечали и даже оспаривали слова тех, кто говорил, что у него только прыжки. Так много про кого говорили, в том числе и про Трусова. Но на самом деле Саша хорошо каталась, всегда. Её юниорская программа 17 года вроде, вообще одна из самых любимых
+3
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Anita Levchenko
Ответ Oleg152762
Она не обесценивает, а констатирует факт. Влад - молодец! Спору нет. Но программы как таковой у него нет. Она не насыщена никакими элементами. Он просто прыгает, а потом просто ходит и делает какие-то шаги. Она права! Поэтому очень здорово, что он подтянулся в техническом плане. Но пока ещё работы очень много.
Просто прыгает, а потом просто ходит за золотой медалью🥇😃 Если бы всё было так "просто", все бы тоже так прыгали и напрыгали четыре чистых проката со старшими квадами, но никто больше этого не сделал.
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Natalia Shkurina
Ответ Шубина
Получается, что у нас только появится одаренный квадист, так сразу начинают кричать про "нет программы!" и наваливаются на него / на нее с требованием хореографии. А у Дикиджи сейчас ЧР на носу, ему надо квады донести, и хотя бы эту программу довести до ума. И главное, нет, чтобы тихо порадоваться за парня, надо сразу кричать про "Нет программы", хотя сами, раскрыв рот, смотрели.)
Так одно другого не исключает. Радостно, что стабильно прыгает второй этап, очень радостно. И потенциал у него явно большой, и есть куда развиваться, очень даже есть
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tim55555
Наталья Филимоновна могла бы предложить замечательному фигуристу свои услуги постановщика.
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