Наталья Бестемьянова: «У Дикиджи есть внутренний огонь. Парень‑то классный, а программа – нет»
Бестемьянова считает, что фигуристу Дикиджи не хватает хорошей программы.
Сегодня Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Москве (282,81 балла). Второе место занял Марк Кондратюк (275,25), третье – Даниил Самсонов (255,13).
– Знаете, не думаю, что Владислав боролся с Кондратюком. Он боролся с собой и победил. Дикиджи сделал, что умел, и заслуженно занял первое место.
Но давайте посмотрим немного в будущее: допустим, наших выпустят, они будут выступать на международных соревнованиях. Сможет ли он с такими программами бороться на мировом уровне? Программы надо делать! Парень‑то классный, а программа – нет.
А в целом растет замечательный фигурист, у него есть столь необходимый внутренний огонь, это чувствуется. В Дикиджи есть соревновательная жила, но ему нужна хорошая программа.
– Как думаете, намечающееся соперничество Дикиджи и Кондратюка сможет нам дать ту конкуренцию, которой нет из‑за недопуска к международным соревнованиям?
– Ничего нового мы с вами не обсуждаем. Спорт – это конкуренция. Но почему вы говорите только о Дикиджи и Кондратюке? Много хороших ребят: и Петр Гуменник, и Александр Самарин, и Дмитрий Алиев подтянется к чемпионату России, – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой
У Влада отличная прога-мне супер нравится.Наконеу не бред какой то а интересная композиция и прога.
Нет программы, а прокат-то классный! Смотрела, не отрываясь. А вот у девочек, вроде, программы хорошие есть, а прокаты печальные.
Просто пока нет свободы и уверенности, что всё получится, оттого и есть зажатость, сконцентрированность, сосредоточенность только на элементах.
Всё это нарабатывается, как почувствует в себе силу, так и раскроется, а пока хорошо, что он чисто катает. Это очень круто и уникально для наших одиночников.
Если серьезно, то Влад спортсмен с ярко выраженной индивидуальностью, со "своей музыкой", программы с этими резкими руками очень похожи по стилю на совершенно потрясающий произвольный танец Юли Турккила этого сезона!
Его прошлогоднюю КП вообще считаю лучшей КП сезона.
Вполне вероятно, что плавно водить руками и томно глядеть на судей под заунывную музыку Влад сможет, но вот честно, совершенно не представляю его в таком - это абсолютно не его!
Цепляет в нем именно непохожесть на других и железный характер парня!
И главное, нет, чтобы тихо порадоваться за парня, надо сразу кричать про "Нет программы", хотя сами, раскрыв рот, смотрели.)
Дикиджи внешне похож чем то и харизматичный, но красивее .
У Чена был просто другой стиль
У Эймоза самый близкий к Чену, из всех, что вы перечислили
Шей хорошо его развивала, да и спецы всегда отмечали и даже оспаривали слова тех, кто говорил, что у него только прыжки. Так много про кого говорили, в том числе и про Трусова. Но на самом деле Саша хорошо каталась, всегда. Её юниорская программа 17 года вроде, вообще одна из самых любимых