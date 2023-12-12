Валиева посетила выставку «Россия» на ВДНХ: «Это событие, которое вызвало у меня настоящую гордость за нашу страну»

Камила Валиева посетила выставку на ВДНХ и рассказала о гордости за Россию.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года.

«Выставка «Россия» – это то событие, которое вызвало у меня настоящую гордость за нашу страну, и это неудивительно – даже цифры и исследования подтверждают мои эмоции.

По статистике, 93% молодых посетителей признались, что, посетив выставку, увидели новые возможности для реализации, а 85% гостей однозначно посоветовали бы посетить выставку знакомым.

Впечатляющие цифры, не правда ли? Вот и я в этих 85%, которые однозначно советуют всем побывать на ВДНХ и узнать для себя что-то новое и очень интересное!» – написала Валиева, опубликовав видео в телеграм-канале.