Валиева посетила выставку «Россия» на ВДНХ: «Это событие, которое вызвало у меня настоящую гордость за нашу страну»
Камила Валиева посетила выставку на ВДНХ и рассказала о гордости за Россию.
Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года.
«Выставка «Россия» – это то событие, которое вызвало у меня настоящую гордость за нашу страну, и это неудивительно – даже цифры и исследования подтверждают мои эмоции.
По статистике, 93% молодых посетителей признались, что, посетив выставку, увидели новые возможности для реализации, а 85% гостей однозначно посоветовали бы посетить выставку знакомым.
Впечатляющие цифры, не правда ли? Вот и я в этих 85%, которые однозначно советуют всем побывать на ВДНХ и узнать для себя что-то новое и очень интересное!» – написала Валиева, опубликовав видео в телеграм-канале.
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
Да уж, взяли девочку в свои липкие лапки, попробуй сейчас выбраться...
Купили, теперь должна отрабатывать.