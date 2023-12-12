Валиева посетила выставку «Россия» на ВДНХ: «Это событие, которое вызвало у меня настоящую гордость за нашу страну»

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева посетила выставку на ВДНХ и рассказала о гордости за Россию.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года.

«Выставка «Россия» – это то событие, которое вызвало у меня настоящую гордость за нашу страну, и это неудивительно – даже цифры и исследования подтверждают мои эмоции.

По статистике, 93% молодых посетителей признались, что, посетив выставку, увидели новые возможности для реализации, а 85% гостей однозначно посоветовали бы посетить выставку знакомым.

Впечатляющие цифры, не правда ли? Вот и я в этих 85%, которые однозначно советуют всем побывать на ВДНХ и узнать для себя что-то новое и очень интересное!» – написала Валиева, опубликовав видео в телеграм-канале.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очередная агитка от Валиевой. Уже почти каждый день от неё этот поток штампов. Горшочек, не вари!!!
+13
-4
+9
Ответ Ебздрогыч
По статистике, 93% молодых посетителей признались, что, посетив выставку, увидели новые возможности для реализации, а 85% гостей однозначно посоветовали бы посетить выставку знакомым. Вся эта выставка делалась для того, чтобы в марте 2024 года нарисовать 80+% за сами знаете кого. К сожалению, только для этого
У нас все для этого делается, не только выставка. Сейчас уже пройден порог, когда хоть кому-то можно быть безучастным. Только если ты покинул страну, все остальные это "одобрямсы" в любом случае.
+7
0
+7
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
+5
-1
+4
Это кто за нее пишет?
+6
-2
+4
Степанова что ли ее укусила...
+6
-2
+4
Камила, остановись! Тебя же банально использует пропаганда в своих целях.
Да уж, взяли девочку в свои липкие лапки, попробуй сейчас выбраться...
Купили, теперь должна отрабатывать.
+4
-2
+2
Ответ Olga.t
Камила, остановись! Тебя же банально использует пропаганда в своих целях. Да уж, взяли девочку в свои липкие лапки, попробуй сейчас выбраться... Купили, теперь должна отрабатывать.
Она же это точно не за маленькие деньги делает, так что для неё это даже хорошо.
+3
-1
+2
Я по-прежнему, но уже требую обнародовать фамилии и должности людей, которые пишут эти тексты.)) А Валиевой за согласие - позор и неуважение.
+4
-3
+1
помню... когда-то давным давно... ещё в детстве, посещал ВДНХ... когда он ещё был Всесоюзной выставкой... ох... как меня гордость за страну переполняла... реально и без шуток... вот только ничего общего, с реальностью, эта выставка не имела... так что не надо искать какого-то подвоха в словах Ками... ей 17 лет... и она ни дня не жила в "вашем" мире...
+1
0
+1
Ответ Olga.t
Камила, остановись! Тебя же банально использует пропаганда в своих целях. Да уж, взяли девочку в свои липкие лапки, попробуй сейчас выбраться... Купили, теперь должна отрабатывать.
она раннего детства часть системе пропаганды... или вы думаете, что спорт отдельно и вне политики???... он и есть часть массовой пропаганды, причём одна из самых существенных и публичных...
+1
0
+1
А вот как быть с теми 15% посетителей, которые знакомым не посоветовали? 🤔
0
0
0
Если она сама пишет, а не ИИ, то эти комсомольские штампы в генах что ли?!))
+3
-3
0
Похоже на чемпионате Камила не будет участвовать
0
0
0
Ответ Lasto
Она же это точно не за маленькие деньги делает, так что для неё это даже хорошо.
О чем и речь... Бесплатный сыр только в мышеловке. Ками, похоже, уже в неё попала.
0
0
0
Ответ Прекрасная фурия
Да пусть агитирует. Ее песенка спета, теперь в Думу пойдет работать.
Мала ещё для Госдумы...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий