Камила Валиева посетила выставку «Россия» на ВДНХ: «Приглашаю вас на мой спортивный маршрут»

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева посетила выставку на ВДНХ.

«Сегодня открывается Международная Выставка «Россия» на ВДНХ, и у меня есть сюрприз для вас!

Ловите мой специальный спортивный маршрут с самыми интересными интерактивными стендами и развлечениями!

Самые спортивные стенды: Татарстан, Липецкая область, Омская область, Красноярский край, Ленинградская область», – написала Валиева.

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5 комментариев

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Наталья Карлова
Молодец Камила! Пропаганда спорта и одновременно опыт публичной деятельности! Пригодится!
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Леди Брэкнелл
Выставка реально крутая, но народу сейчас туда идет тьма, как демонстрация от метро,
а еще только утро )) Рекомендую после праздников посетить, она до апреля работает.
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Anna Morgan
Жаль, что Камила уходит не в ту сторону
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Люба Люба
Замечательная выставка, планирую посетить на новогодние каникулы. Ками супер! ждём на льду, Камичка ❤️счастья, здоровья, удачи. Люблю!
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