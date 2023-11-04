Камила Валиева посетила выставку «Россия» на ВДНХ: «Приглашаю вас на мой спортивный маршрут»
Фигуристка Камила Валиева посетила выставку на ВДНХ.
«Сегодня открывается Международная Выставка «Россия» на ВДНХ, и у меня есть сюрприз для вас!
Ловите мой специальный спортивный маршрут с самыми интересными интерактивными стендами и развлечениями!
Самые спортивные стенды: Татарстан, Липецкая область, Омская область, Красноярский край, Ленинградская область», – написала Валиева.
а еще только утро )) Рекомендую после праздников посетить, она до апреля работает.