Камила Валиева показала кадры с фотосессии в розовом свитшоте и разноцветной накидке
Камила Валиева опубликовала кадры с новой фотосессии.
Фигуристка показала образ с разноцветной накидкой, а также с серыми брюками и розовым укороченным свитшотом.
12 ноября Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани.
Надеюсь она будет по минимуму отвлекаться от тренировок, на прочие активности, хочется видеть Камилу как можно дольше в спорте.
А вот второй в розовом свитшоте очень милый, подходит Камиле.
Но лучше не отвлекаться на разные фотосессии, а тренироваться.
А вот на втором видео симпатичная и узнаваемая)
https://t.me/figurexing/14239?single
Очень красиво!
но в инсте у стилиста есть ещё ролики, и там всё нормально... с другого ракурса и взгляд уже весёлый
Чего депрессировать. Суды прошли, осталось решение. Максимум, который могут дать 2 года, уже истекает в декабре. Уже надо смотреть вперёд уверенно и тренироваться,если решила продолжать.