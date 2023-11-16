Камила Валиева показала кадры с фотосессии в розовом свитшоте и разноцветной накидке

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева опубликовала кадры с новой фотосессии.

Фигуристка показала образ с разноцветной накидкой, а также с серыми брюками и розовым укороченным свитшотом.

12 ноября Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани.

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31 комментарий

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Sat397
Первый образ не понял, а второй очень красивый.
Надеюсь она будет по минимуму отвлекаться от тренировок, на прочие активности, хочется видеть Камилу как можно дольше в спорте.
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Irina037
Сейчас надо больше тренироваться,а не фотосессиями заниматься
+13
-2
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Владимир Георгия
Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
Ничего не доказано допингист.
+16
-6
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Garik_new
ВУХ? В - упало, У - пропало, Х - захромало.
+30
-21
+9
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RusVector
И эта в шубе ... Все понятно! Лучше тренировалась бы, чем гламуриться!
+21
-13
+8
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N-fox
Милая, красивая девушка.
+14
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мистер бин
Что за образ в первой фотосессии. Как-будто ребенка из детсада накрасили маминой косметикой.
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Ольга Ив
Ответ мистер бин
Что за образ в первой фотосессии. Как-будто ребенка из детсада накрасили маминой косметикой.
Очень странное первое фото, особенно взгляд непонятный
+8
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Юра Плисецкий
И снова активности.
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Lapo Elkann
Ответ Garik_new
ВУХ? В - упало, У - пропало, Х - захромало.
А был ли ВУХ ? не было. Была одна топ Валиева. А кто был против нее , приплетали других.
+15
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tanya_1111
Ответ Irina037
Сейчас надо больше тренироваться,а не фотосессиями заниматься
У Камилы пубертат, тут хоть больше тренируйся, хоть меньше, пока не проживешь так и будет метать.
+6
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Дружба11
Ками,говорю тебе как любимой Лизе, больше тренируйся, все эти покатушки успеются,хватит этих хождений по этой тряпичной ерунде-тренься Камичка.Все,пора на пахоту, с тряпьем успеется.
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Olga.t
Ответ Sat397
Первый образ не понял, а второй очень красивый. Надеюсь она будет по минимуму отвлекаться от тренировок, на прочие активности, хочется видеть Камилу как можно дольше в спорте.
Соглашусь, первый образ странный.
А вот второй в розовом свитшоте очень милый, подходит Камиле.
Но лучше не отвлекаться на разные фотосессии, а тренироваться.
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Адриана
В Телеге очень красивые фотографии.
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Kareglazaya
На первом видео как будто пьяная))) То ли ракурс неудачный, то ли видео замедленное, но сразу даже и не узнаешь, что это Камила)
А вот на втором видео симпатичная и узнаваемая)
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Маргарита В Сафронова
Камиле очень идёт такое сочетание цветов.
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Дружба11
Камюшка, ты что загуляла?)))Давай на лед,на трени))), тряпино-рекламные дела обождут
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Леди Брэкнелл
Есть более удачные кадры с этой фотосессии
https://t.me/figurexing/14239?single
Очень красиво!
+10
-8
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steelhard
Ответ Ольга Долгова
Нужны ли ей теперь тренировки? А на фотосессиях хоть настроение себе улучшит.
А что случилось что ей стали не нужны тренировки?
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Александр
Ответ Ольга Ив
Очень странное первое фото, особенно взгляд непонятный
уставший, расстроенный.. такое ощущение, что и глаза "заплаканные"...

но в инсте у стилиста есть ещё ролики, и там всё нормально... с другого ракурса и взгляд уже весёлый
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ОлесяОлеська
На полу Ками очень понравилась, милая и естественный образ. Про первое - промолчу, ... но скажу: смотрится как за новогодним столом или после двенадцатичасовой тренировки без отдыха.
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Ольга Долгова
Ответ Olga.t
Соглашусь, первый образ странный. А вот второй в розовом свитшоте очень милый, подходит Камиле. Но лучше не отвлекаться на разные фотосессии, а тренироваться.
Нужны ли ей теперь тренировки? А на фотосессиях хоть настроение себе улучшит.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ steelhard
А что случилось что ей стали не нужны тренировки?
Сломали ее. Морально и физически. Причем не гипотетические враги, а собственное окружение-взрослые дяди и тёти, которые решили на ней сделать крутой бизнес.
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Ольга Ив
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Сломали ее. Морально и физически. Причем не гипотетические враги, а собственное окружение-взрослые дяди и тёти, которые решили на ней сделать крутой бизнес.
Есть же мама, которая, всем дядям и тётям может сказать нет.
Чего депрессировать. Суды прошли, осталось решение. Максимум, который могут дать 2 года, уже истекает в декабре. Уже надо смотреть вперёд уверенно и тренироваться,если решила продолжать.
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Alex Johnson
Судя по выражения лица еще не полностью отошла от Казани. Пиар пиаром, а спорт все еще не отпускает, значит Камиле не все равно и есть шансы что это будет для нее как дополнительная мотивация.
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Sat397
Ответ xQcoW
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Телегу по перед лошади не ставьте, потому допинг и подсыпали что талантливая и красивая.
+11
-11
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xQcoW
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Александр
Ответ Alex Johnson
Судя по выражения лица еще не полностью отошла от Казани. Пиар пиаром, а спорт все еще не отпускает, значит Камиле не все равно и есть шансы что это будет для нее как дополнительная мотивация.
это постановочные фотосъёмки... нет смысла в них что-то видеть, кроме "нравится/не нравится".... в инсте у стилиста есть с другого ракурса съемка и там уже нет никакой грусти в глазах...
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Ольга Ив
Ответ Мороженко
На самом деле уж лучше фотосессия, чем депрессия. Сложный период и надо отвлекаться на что-то
А почему должна быть депрессия. Все спортсмены проигрывают, бывает. Что из этого трагедию делать. Дальше готовиться надо, через 1.5 недели следующий этап.
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