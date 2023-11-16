Камила Валиева показала кадры с фотосессии в розовом свитшоте и разноцветной накидке

Камила Валиева опубликовала кадры с новой фотосессии.

Фигуристка показала образ с разноцветной накидкой, а также с серыми брюками и розовым укороченным свитшотом.

12 ноября Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани.