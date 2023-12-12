Валерий Ангелопол: «Я не хотел уходить от Крыловой – вообще ни разу. Был предан ей очень сильно. Но человек от меня отвернулся, сказал: иди куда хочешь»

Валерий Ангелопол заявил, что хотел продолжить тренировки у Анжелики Крыловой.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской. Фигурист покинул группу Крыловой, а позже встал в пару с Ариной Ушаковой и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

«Я до последнего надеялся, что останусь у Анжелики Алексеевны, но в разговоре она сказала: я его выгоняю, я с ним работать не буду. Я не хотел уходить от тренера – вообще ни разу.

Просто так поговорили, что она сказала: девочку я оставляю, а он идет куда хочет, я с ним работать не буду. Сказала: он мне неинтересен в другом составе. Не знаю, может, обида в ней это говорила, не могу за нее ручаться, но она сказала, что меня не оставит, что выгоняет меня.

Мы до этого разговаривали на улице, когда первый раз поругались. Уже я когда сказал: хорошо, мы составляем контракт. И через несколько часов мы пошли с Анжеликой Алексеевной вдвоем разговаривать, я сказал ей: Анжелика Алексеевна, даже если вдруг наш дуэт когда-нибудь распадется, я шел не к этому дуэту, я шел к вам как к тренеру.

И так и было на самом деле, я же отказался от Светланы Евгеньевны Ляпиной, когда Анжелика вернулась (в Россию), и шел прямо к Анжелике Алексеевне. Я ей предан был очень сильно. Я бы ни за что в жизни сам бы оттуда не ушел. Мне нравилось, как она работает, нравились ее постановки, у нас были хорошие взаимодействия с ней. Но человек от меня отвернулся, сказал: иди куда хочешь.

Она сказала, что все понимает, что она меня очень сильно любит и так далее. Но когда пошел накал страстей в разговоре с федерацией, она сказала, что моей ноги больше на этом катке не будет. И все. Мы даже не попрощались, по-моему.

Я помню, после разговора мы ушли. Федерация же на лед пошла, и она пошла кому-то вещи приносить – куртку. Мы закончили разговаривать, Василиса повела представителей федерации на лед, Анжелика пошла в другую сторону – в тренерскую, а я уже поехал домой. В коридоре я говорю: до свидания, Анжелика Алексеевна. Она промолчала и пошла дальше. Это был наш последней с ней разговор.

Мы потом виделись на каких-то соревнованиях – чемпионат Москвы, что ли, или первенство Москвы. Это было после контрольных прокатов, я приехал поддержать своих одногруппников, друзей. Мы с ней там увиделись, она со мной поздоровалась, по-моему: здравствуйте, Валерий», – рассказал Ангелопол.

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