Валерий Ангелопол: «Я не хотел уходить от Крыловой – вообще ни разу. Был предан ей очень сильно. Но человек от меня отвернулся, сказал: иди куда хочешь»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Анжелика Крылова Светлана Ляпина контрольные прокаты первенство Москвы Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Чемпионат Москвы Фигурное катание

Валерий Ангелопол заявил, что хотел продолжить тренировки у Анжелики Крыловой.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался его дуэт с Василисой Кагановской. Фигурист покинул группу Крыловой, а позже встал в пару с Ариной Ушаковой и начал тренироваться в академии «Ангелы Плющенко».

«Я до последнего надеялся, что останусь у Анжелики Алексеевны, но в разговоре она сказала: я его выгоняю, я с ним работать не буду. Я не хотел уходить от тренера – вообще ни разу.

Просто так поговорили, что она сказала: девочку я оставляю, а он идет куда хочет, я с ним работать не буду. Сказала: он мне неинтересен в другом составе. Не знаю, может, обида в ней это говорила, не могу за нее ручаться, но она сказала, что меня не оставит, что выгоняет меня.

Мы до этого разговаривали на улице, когда первый раз поругались. Уже я когда сказал: хорошо, мы составляем контракт. И через несколько часов мы пошли с Анжеликой Алексеевной вдвоем разговаривать, я сказал ей: Анжелика Алексеевна, даже если вдруг наш дуэт когда-нибудь распадется, я шел не к этому дуэту, я шел к вам как к тренеру.

И так и было на самом деле, я же отказался от Светланы Евгеньевны Ляпиной, когда Анжелика вернулась (в Россию), и шел прямо к Анжелике Алексеевне. Я ей предан был очень сильно. Я бы ни за что в жизни сам бы оттуда не ушел. Мне нравилось, как она работает, нравились ее постановки, у нас были хорошие взаимодействия с ней. Но человек от меня отвернулся, сказал: иди куда хочешь.

Она сказала, что все понимает, что она меня очень сильно любит и так далее. Но когда пошел накал страстей в разговоре с федерацией, она сказала, что моей ноги больше на этом катке не будет. И все. Мы даже не попрощались, по-моему.

Я помню, после разговора мы ушли. Федерация же на лед пошла, и она пошла кому-то вещи приносить – куртку. Мы закончили разговаривать, Василиса повела представителей федерации на лед, Анжелика пошла в другую сторону – в тренерскую, а я уже поехал домой. В коридоре я говорю: до свидания, Анжелика Алексеевна. Она промолчала и пошла дальше. Это был наш последней с ней разговор.

Мы потом виделись на каких-то соревнованиях – чемпионат Москвы, что ли, или первенство Москвы. Это было после контрольных прокатов, я приехал поддержать своих одногруппников, друзей. Мы с ней там увиделись, она со мной поздоровалась, по-моему: здравствуйте, Валерий», – рассказал Ангелопол.

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20 комментариев
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Цитата Валеры от 31 августа 2023 года:
- Никогда и никаких комментариев, я в жизни не скажу про эту ситуацию. Как мужик, я обязан оставить сор в избе. 😁
+55
-8
+47
Ответ Lana Kazakova
Цитата Валеры от 31 августа 2023 года: - Никогда и никаких комментариев, я в жизни не скажу про эту ситуацию. Как мужик, я обязан оставить сор в избе. 😁
Пацан сказал пацан забыл.
+26
-6
+20
думаю, что Василиса далеко не ангел, но всё таки если в конфликте Крылова встала на её сторону, то наверное были на то основании. она и другие тренеры наверняка видели всю ситуацию и сделали свои выводы
+10
-1
+9
Ответ Iuliia Timofeyeva
Валера, может, и не самый умный парень, но все больше складывается ощущение, что ситуацию ту со шнурками и финансированием вывернули так, как было удобно.
Ну может не стоило это писать в контракт и никто бы ничего не «выворачивал»
+11
-2
+9
Не хотел уходить от тренера - хотел, чтобы тренер выгнала партнёршу? Шел к тренеру прицельно, партнёрша не важно какая - ещё с Ледникового приметил Васю, хочу кататься только с ней? Как все это совмещается в его голове? Бах на минималках...
+7
0
+7
Ответ justbored
Пацан сказал пацан забыл.
Чушпан получается)
+7
-2
+5
Ответ SteFani
Горшочек, не вари!
Ясно,пусть варят две кастрюли женского роду .Что наварят только.
+5
-1
+4
Давно не было...
+5
-2
+3
Яна Александровна наверняка посоветовала осветить данную ситуацию)
+3
0
+3
Валера, может, и не самый умный парень, но все больше складывается ощущение, что ситуацию ту со шнурками и финансированием вывернули так, как было удобно.
+12
-10
+2
Кому-то потребовалось раздуть старый скандальчик.
+5
-3
+2
Ответ Viks
Кому-то потребовалось раздуть старый скандальчик.
Ой!! кому же это?! Имя, сестра! (С)
+3
-1
+2
какой он душный,это же просто кошмар для спортсмена.
+1
0
+1
Ответ Iuliia Timofeyeva
Валера, может, и не самый умный парень, но все больше складывается ощущение, что ситуацию ту со шнурками и финансированием вывернули так, как было удобно.
и да и нет, очевидно, что и Крылова и Василиса готовились к сезону и выгонять Валеру ну вообще ни разу в их интересах, но когда уже все произошло, то от обиды думаю набросили все же
+1
0
+1
Ответ Lana Kazakova
Цитата Валеры от 31 августа 2023 года: - Никогда и никаких комментариев, я в жизни не скажу про эту ситуацию. Как мужик, я обязан оставить сор в избе. 😁
Оставить сор в избе-значит загадить эту самую избу.
Сложно жить мальчику, когда не вдумываешься в смысл фраз, которые высказываешь
+1
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+1
Самое интересное, что и Ляпина сейчас не в России.
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-1
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Ответ ЮИ
Ой!! кому же это?! Имя, сестра! (С)
Судя по источнику, okko-sport
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