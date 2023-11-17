Авербух о перспективах Пасечник и Чиризано: «Может возникнуть очень интересный дуэт. Крылова – сильный тренер»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Максим Некрасов Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Илья Авербух высказался о перспективах дуэта Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано.

– Какие перспективы у Пасечник/Чиризано?

– Хорошая пара. Пасечник/Некрасов в прошлом году произвели на меня очень хорошее впечатление, очень яркая произвольная программа. Может возникнуть очень интересный дуэт. Крылова – сильный тренер.

Конечно, хочется, чтобы пары так не ротировались, танцы на льду требуют много времени, – сказал Авербух.

Также он считает, что Василиса Кагановская не потеряется в дуэте с Максимом Некрасовым.

«Мне все еще очень жаль, что пара Кагановская/Ангелопол распалась. Я думаю, что Кагановская, безусловно, очень классная партнерша, уверен, что она не может потеряться. У нее очень хороший конек, у нее большое будущее.

Я буду с интересом наблюдать за тем, как возникнет новый дуэт», – добавил хореограф.

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5 комментариев

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Лиза Михайлова
Вообще я очень благодарна Валерию Ангелополу, благодаря которому Дарио нашел такую чудесную партнершу в России, так как если бы пара Кагановская/ Ангелопол, то Пасечник/Некрасов тоже бы не распались. Спасибо, Валерий! Как говорится, нет худа без добра, в какой-то мере он стал катализатором событий))) Прямой конкурент невольно поспособствовал продолжению карьеры, забавно.

Когда мечтали, что Дарио найдёт новую партнершу, мы желали найти талантливую девочку, но реальность превзошла ожидания.

Лиза Пасечник такая классная, причём она не просто фигуристка, у которой не получилось в одиночном, и она от безнадёги пошла в танцы, а настоящая танцовщица, которая любит танцы, а когда своё дело любят и результат будет, и даже если не всё сразу у Дарио с Лизой получится, то любовь к танцам на льду помогут пережить и первоначальные трудности, и так называемую "очередь".
У ребят одна техника, они талантливые, и вместе здорово смотрятся, у них всё должно получиться.
Я очень жду их танцевальный дуэт, так интересно, что для них Анжелика Крылова придумала.
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Лиза Михайлова
Ответ Туц
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Забавно, если пресно-неинтересно, что же прискакало комментировать??

А за Пасечник и Чиризано уже более 4000 людей в личном телеграме DARIO CAFE следят по просмотрам, ждут, что новенького покажут.
+6
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Самая цитируемая и вообще недура
Там судя по кружочкам УЖЕ возник. Лично я ожидаю 🔥
+6
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Alia O
Ответ Лиза Михайлова
Забавно, если пресно-неинтересно, что же прискакало комментировать?? А за Пасечник и Чиризано уже более 4000 людей в личном телеграме DARIO CAFE следят по просмотрам, ждут, что новенького покажут.
У меня стойкое ощущение, что этот юзер - персональный хейтер Дарио )
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