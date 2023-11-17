Авербух о перспективах Пасечник и Чиризано: «Может возникнуть очень интересный дуэт. Крылова – сильный тренер»

Илья Авербух высказался о перспективах дуэта Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано.

– Какие перспективы у Пасечник/ ?

– Хорошая пара. /Некрасов в прошлом году произвели на меня очень хорошее впечатление, очень яркая произвольная программа. Может возникнуть очень интересный дуэт. Крылова – сильный тренер.

Конечно, хочется, чтобы пары так не ротировались, танцы на льду требуют много времени, – сказал .

Также он считает, что не потеряется в дуэте с .

«Мне все еще очень жаль, что пара Кагановская/ распалась. Я думаю, что Кагановская, безусловно, очень классная партнерша, уверен, что она не может потеряться. У нее очень хороший конек, у нее большое будущее.

Я буду с интересом наблюдать за тем, как возникнет новый дуэт», – добавил хореограф.