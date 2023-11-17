Авербух о перспективах Пасечник и Чиризано: «Может возникнуть очень интересный дуэт. Крылова – сильный тренер»
Илья Авербух высказался о перспективах дуэта Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано.
– Какие перспективы у Пасечник/Чиризано?
– Хорошая пара. Пасечник/Некрасов в прошлом году произвели на меня очень хорошее впечатление, очень яркая произвольная программа. Может возникнуть очень интересный дуэт. Крылова – сильный тренер.
Конечно, хочется, чтобы пары так не ротировались, танцы на льду требуют много времени, – сказал Авербух.
Также он считает, что Василиса Кагановская не потеряется в дуэте с Максимом Некрасовым.
«Мне все еще очень жаль, что пара Кагановская/Ангелопол распалась. Я думаю, что Кагановская, безусловно, очень классная партнерша, уверен, что она не может потеряться. У нее очень хороший конек, у нее большое будущее.
Я буду с интересом наблюдать за тем, как возникнет новый дуэт», – добавил хореограф.
Когда мечтали, что Дарио найдёт новую партнершу, мы желали найти талантливую девочку, но реальность превзошла ожидания.
Лиза Пасечник такая классная, причём она не просто фигуристка, у которой не получилось в одиночном, и она от безнадёги пошла в танцы, а настоящая танцовщица, которая любит танцы, а когда своё дело любят и результат будет, и даже если не всё сразу у Дарио с Лизой получится, то любовь к танцам на льду помогут пережить и первоначальные трудности, и так называемую "очередь".
У ребят одна техника, они талантливые, и вместе здорово смотрятся, у них всё должно получиться.
Я очень жду их танцевальный дуэт, так интересно, что для них Анжелика Крылова придумала.
А за Пасечник и Чиризано уже более 4000 людей в личном телеграме DARIO CAFE следят по просмотрам, ждут, что новенького покажут.