Илья Авербух: «Я являлся адептом пары Ангелопола и Кагановской. Главное, чтобы они не затерялись и продолжали кататься»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что был «адептом» фигуристов Кагановской и Ангелопола.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – победители финала Гран-при России в танцах на льду. В августе их дуэт распался.

– Как оцените перспективы Ангелопола перезапустить карьеру в академии Плющенко?

– Валера – безусловно, талантливый фигурист. Я не знаю, с чем связано очень странное решение о распаде этого дуэта накануне сезона.

Мне очень нравилось их выступление, я являлся адептом пары Валерия и Василисы. Тем более Василису я знал давно, много поддерживал их, брал на различные шоу.

Очень люблю и Анжелику Крылову, поэтому был очень удивлен этой историей. Считаю, что талантливые люди должны проявлять себя. Главное, чтобы Валерий и Василиса не затерялись и продолжали кататься, – сказал хореограф Илья Авербух.

По информации «Р-Спорта», сейчас Ангелопол тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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15 комментариев

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Mari Gams
Если из одной хорошей пары получится две хорошие пары , тогда все выиграли !):
+24
-1
+23
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Mari Gams
Ответ MARG-la
Безусловно. Только 5 лет жизни, причём не просто жизни, а спортивной- коту под хвост. И что там получится из новых пар и получится ли что - то вообще и когда- никому не ведомо.
Ну , почему под хвост ) мастерство и опыт остались при них ,:надеюсь они сумеют их применить и усовершенствовать с другими партнерами ,
Мне очень нравилась пара Васи и Валеры , но случилось то, что случилось ( и шанс есть , что и с другими партнерами они будут отлично кататься , хочется пожелать им удачи !
+14
0
+14
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Елена Спирина
Пожелаем Валере и Василисе с новыми партнерами удачи! Если у них все сложится, будет замечательно
+13
0
+13
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Аврора кубик
Пусть у ребят все хорошо сложится в дальнейшем!!! Удачи с новыми партнёрами))
+8
0
+8
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Olga.t
Ответ Revery
Много чего сказал, но ни слова - по существу вопроса))
Вряд ли Авербух владеет какой-нибудь информацией по теме. Что он может сказать?
+10
-2
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Revery
Много чего сказал, но ни слова - по существу вопроса))
+8
-1
+7
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Olga.t
Хорошо, если и Василиса, и Валера не потеряют ни в технике, ни в красоте катания в своих новых парах. Очень хочется видеть их на соревнованиях с отличными прокатами.
+8
-1
+7
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MARG-la
Ответ Mari Gams
Если из одной хорошей пары получится две хорошие пары , тогда все выиграли !):
Безусловно. Только 5 лет жизни, причём не просто жизни, а спортивной- коту под хвост. И что там получится из новых пар и получится ли что - то вообще и когда- никому не ведомо.
+8
-1
+7
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Юра Плисецкий
Ответ Revery
Много чего сказал, но ни слова - по существу вопроса))
А что он должен был сказать? Сказал как есть, что любил эту пару и приглашал к себе в шоу.
+5
-2
+3
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Мороженко
Ответ Mari Gams
Если из одной хорошей пары получится две хорошие пары , тогда все выиграли !):
Косвенно - три хорошие. (ПЧ)
+3
0
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MARG-la
Ответ Mari Gams
Ну , почему под хвост ) мастерство и опыт остались при них ,:надеюсь они сумеют их применить и усовершенствовать с другими партнерами , Мне очень нравилась пара Васи и Валеры , но случилось то, что случилось ( и шанс есть , что и с другими партнерами они будут отлично кататься , хочется пожелать им удачи !
Шанс , конечно, есть. Но удастся ли его реализовать - это очень сложный вопрос . И зависит от слишком многих обстоятельств. Мастерство парника не имеет никакого значения , если нет подходящего партнёра. А это очень большая проблема. Пока вообще ничего неясно. И с новым партнером в любом случае придется начинать практически с нуля. Очень жду Василису сМасксимом , хотя и с большими опасениями. Слишком много технических проблем придется решать и решать быстро. От пары УА ничего не жду , потому как в таком сочетании не верю в ее жизнеспособность. Только покататься просто для поддержания формы в поиске других вариантов. Слишком разные и слишком не подходят друг другу.
+3
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+3
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Katerina Sunny
Ответ Revery
Много чего сказал, но ни слова - по существу вопроса))
Если Линичук и Ушакова подтвердятся и начнётся сотрудничество, то думаю, что побольше скажет. Авербух сам тренировался у Линичук и Карпоносова.
+3
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Revery
Ответ Olga.t
Вряд ли Авербух владеет какой-нибудь информацией по теме. Что он может сказать?
Самое очевидное - что прогнозы можно будет делать после объявления партнерши и начала работы.
Ну или банальщину - что Валера талантливый мальчик и при условии тяжелой работы перспективы у него могут быть отличные.
А так воды налил больше, чем у выпускников в дипломах.
+1
-1
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Mari Gams
Ответ MARG-la
Шанс , конечно, есть. Но удастся ли его реализовать - это очень сложный вопрос . И зависит от слишком многих обстоятельств. Мастерство парника не имеет никакого значения , если нет подходящего партнёра. А это очень большая проблема. Пока вообще ничего неясно. И с новым партнером в любом случае придется начинать практически с нуля. Очень жду Василису сМасксимом , хотя и с большими опасениями. Слишком много технических проблем придется решать и решать быстро. От пары УА ничего не жду , потому как в таком сочетании не верю в ее жизнеспособность. Только покататься просто для поддержания формы в поиске других вариантов. Слишком разные и слишком не подходят друг другу.
Вы , конечно , правы сложностей там и проблем много , и не обязательно будет отличный результат , но шанс есть и если очень захотеть и много трудиться , то все получится
0
0
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