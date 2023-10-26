Илья Авербух: «Я являлся адептом пары Ангелопола и Кагановской. Главное, чтобы они не затерялись и продолжали кататься»
Илья Авербух заявил, что был «адептом» фигуристов Кагановской и Ангелопола.
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – победители финала Гран-при России в танцах на льду. В августе их дуэт распался.
– Как оцените перспективы Ангелопола перезапустить карьеру в академии Плющенко?
– Валера – безусловно, талантливый фигурист. Я не знаю, с чем связано очень странное решение о распаде этого дуэта накануне сезона.
Мне очень нравилось их выступление, я являлся адептом пары Валерия и Василисы. Тем более Василису я знал давно, много поддерживал их, брал на различные шоу.
Очень люблю и Анжелику Крылову, поэтому был очень удивлен этой историей. Считаю, что талантливые люди должны проявлять себя. Главное, чтобы Валерий и Василиса не затерялись и продолжали кататься, – сказал хореограф Илья Авербух.
По информации «Р-Спорта», сейчас Ангелопол тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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Мне очень нравилась пара Васи и Валеры , но случилось то, что случилось ( и шанс есть , что и с другими партнерами они будут отлично кататься , хочется пожелать им удачи !
Ну или банальщину - что Валера талантливый мальчик и при условии тяжелой работы перспективы у него могут быть отличные.
А так воды налил больше, чем у выпускников в дипломах.