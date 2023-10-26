Илья Авербух заявил, что был «адептом» фигуристов Кагановской и Ангелопола.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – победители финала Гран-при России в танцах на льду. В августе их дуэт распался.

– Как оцените перспективы Ангелопола перезапустить карьеру в академии Плющенко?

– Валера – безусловно, талантливый фигурист. Я не знаю, с чем связано очень странное решение о распаде этого дуэта накануне сезона.

Мне очень нравилось их выступление, я являлся адептом пары Валерия и Василисы. Тем более Василису я знал давно, много поддерживал их, брал на различные шоу.

Очень люблю и Анжелику Крылову, поэтому был очень удивлен этой историей. Считаю, что талантливые люди должны проявлять себя. Главное, чтобы Валерий и Василиса не затерялись и продолжали кататься, – сказал хореограф Илья Авербух.

По информации «Р-Спорта», сейчас Ангелопол тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской