Крылова об Ангелополе: «Наши отношения закончены, Валерий выбор сделал. Остается пожелать ему удачи с новой партнершей и новым тренером»
Экс-тренер Валерия Ангелопола высказалась о разрыве отношений с фигуристом.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, он выступал с Василисой Кагановской. Дуэт тренировался у Анжелики Крыловой, но в августе распался.
«Возможно ли возобновление работы с Ангелополом? Наши отношения закончены, Валерий выбор сделал. Не хочу снова возвращаться к этой теме.
Узнала, что у него есть вариант с возобновлением карьеры под руководством Натальи Владимировны Линичук. Остается только пожелать ему удачи в работе с новой партнершей и новым тренером», – сказала Крылова.
Ранее сообщалось, что Линичук может стать тренером Ангелопола в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Всем удачи !
А Крылова молодец, даже удачи пожелала. А могла бы вообще не комментировать.
Попрошу бабушку, чтобы она ему красивые пуховые шнурки связала. Отправлю почтой сибирские шнурки.