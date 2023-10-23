Крылова об Ангелополе: «Наши отношения закончены, Валерий выбор сделал. Остается пожелать ему удачи с новой партнершей и новым тренером»

Экс-тренер Валерия Ангелопола высказалась о разрыве отношений с фигуристом.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, он выступал с Василисой Кагановской. Дуэт тренировался у Анжелики Крыловой, но в августе распался.

«Возможно ли возобновление работы с Ангелополом? Наши отношения закончены, Валерий выбор сделал. Не хочу снова возвращаться к этой теме.

Узнала, что у него есть вариант с возобновлением карьеры под руководством Натальи Владимировны Линичук. Остается только пожелать ему удачи в работе с новой партнершей и новым тренером», – сказала Крылова.

Ранее сообщалось, что Линичук может стать тренером Ангелопола в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.