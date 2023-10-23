Крылова об Ангелополе: «Наши отношения закончены, Валерий выбор сделал. Остается пожелать ему удачи с новой партнершей и новым тренером»

Теги Наталья Линичук Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Экс-тренер Валерия Ангелопола высказалась о разрыве отношений с фигуристом.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, он выступал с Василисой Кагановской. Дуэт тренировался у Анжелики Крыловой, но в августе распался.

«Возможно ли возобновление работы с Ангелополом? Наши отношения закончены, Валерий выбор сделал. Не хочу снова возвращаться к этой теме.

Узнала, что у него есть вариант с возобновлением карьеры под руководством Натальи Владимировны Линичук. Остается только пожелать ему удачи в работе с новой партнершей и новым тренером», – сказала Крылова.

Ранее сообщалось, что Линичук может стать тренером Ангелопола в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

13 комментариев

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Mari Gams
Вот и правильно , тему пора закрыть , у всех свой путь и каждый делает то , на что способен .
Всем удачи !
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RusVector
Валера теперь хоть в шоу будет выступать у Евгения Викторовича. Шнурками, коньками, иностранными хореографами и домиком в деревне его обеспечат! За него переживать не стоит ...
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Мороженко
Валере ещё очень повезло. Вариант отличный, частная академия, где льда достаточно, отличный тренер и прекрасная партнёрша. Не упусти свой последний шанс, Валера!
А Крылова молодец, даже удачи пожелала. А могла бы вообще не комментировать.
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Е...С
Судя по тону, Крылова хотела, чтобы он всю оставшуюся жизнь подкатками занимался.
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Kon Shem
Ответ Jessi
Звучит так, как будто она разочарована, что он не закончил карьеру или не приполз на коленях
вот тоже такое ощущение возникло.
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Mouse.murs
Жаль! Пара была интересная.
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missis-Zima
Крылова явно не испытывает радости от последней новости о Линичук.
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Tatiana Klm
Плохо расстались, поэтому возвращение к этому вопросу ей неприятно - и это понятно
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Jessi
Звучит так, как будто она разочарована, что он не закончил карьеру или не приполз на коленях
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Маргарита В Сафронова
Валера в шоколаде. А вы локти кусайте. Да, Валера?
Попрошу бабушку, чтобы она ему красивые пуховые шнурки связала. Отправлю почтой сибирские шнурки.
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MARG-la
Ответ Mouse.murs
Жаль! Пара была интересная.
Валерий так, увы, не считает.
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tanya_1111
Ответ Jessi
Звучит так, как будто она разочарована, что он не закончил карьеру или не приполз на коленях
А как по вашему что она должна была ответить?
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