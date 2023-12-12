Ягудин о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Как бы допустили, но фактически сделали так, чтобы нас там не было. Но ехать, конечно, надо»

Алексей Ягудин высказался о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Понятно, что есть определенные критерии. Как бы допустили, но фактически сделали так, чтобы нас там не было. Но ехать, конечно, надо.

Я всегда ратую за то, что это жизнь человека, спортсмена. Уходит время, когда ты на максимуме, поэтому надо ехать. Потом для этих спортсменов может быть уже поздно», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр