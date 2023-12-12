Ягудин о допуске россиян к Олимпиаде-2024: «Как бы допустили, но фактически сделали так, чтобы нас там не было. Но ехать, конечно, надо»

Теги Алексей Ягудин Олимпийская сборная России Париж-2024 Р-Спорт Фигурное катание

Алексей Ягудин высказался о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Понятно, что есть определенные критерии. Как бы допустили, но фактически сделали так, чтобы нас там не было. Но ехать, конечно, надо.

Я всегда ратую за то, что это жизнь человека, спортсмена. Уходит время, когда ты на максимуме, поэтому надо ехать. Потом для этих спортсменов может быть уже поздно», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию. 

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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10 комментариев
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У уже меня возник чисто научный интерес, где же та грань, которую росспортсмены всё-таки не перейдут? Вот как их надо унизить, чтобы они наконец-то взбрыкнули и сказали нет?
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Может все-таки ОИ слишком переоценены, раз для того, чтобы спортсмену реализоваться в жизни, они готовы поехать на старт, где унижают их страну.

Странные приоритеты у спортсменов.
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Ответ Лека-Лека
Сейчас Ягудину объяснят как он не прав.
Объясняю.)) Вот из-за таких как Ягудин, Губерниев (иначе б остался без огромных зарплат и премий, если б не поехали), список можно продолжать, - вспоминается очень верная пословица : "Дашь откусить палец, потом откусят всю руку." Вот и откусили. Слабаков никто не уважает. Никакой эквадорец, филиппинец, не говоря уж об американцах или китайцах, никогда не согласятся ехать на чемпионаты без своего флага, гимна и названия страны. Объяснение закончено.)
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Ехать надо паре человек, чтобы незалежненцы и примкнувшие к ним вымираты не поехали.
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На свои пускай едут и потом на госнаграды и поощрения не надеются
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Пускай едут унижаются… Если отговорка - «век спортсмена короток» для них превыше гордости и патриотизма… Только пусть едут унижаются за свой счёт..
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Ответ Alex1104
Ехать надо паре человек, чтобы незалежненцы и примкнувшие к ним вымираты не поехали.
Нет, они одумались и передумали.
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