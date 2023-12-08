Михаил Мамиашвили: «МОК загнал себя в угол. Если бы он изначально руководствовался олимпийской хартией, такая бы ситуация не возникла»

Михаил Мамиашвили высказался о допуске россиян к Олимпийским играм.

«Скорее всего, решение МОК вызвано неоднозначностью ситуации, в которую, по большому счету, МОК сам себя и определил. Можно сказать, что он загнал себя в угол.

Если бы в организации изначально руководствовались олимпийской хартией, то такая бы ситуация не возникла.

Я вижу один выход – если в МОК наконец-то проснутся и перестанут использовать международное олимпийское движение в угоду политическим притязаниям кое-кого. Надежда на это у нас, конечно, есть.

И не только надежда, но и уверенность. Тем более, что подавляющее большинство, в том числе и членов олимпийского движения, и руководителей международных федераций исповедуют совершенно иную (чем МОК) позицию. И имеют другое мнение по этому поводу», – сказал Мамиашвили.