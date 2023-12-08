Михаил Мамиашвили: «МОК загнал себя в угол. Если бы он изначально руководствовался олимпийской хартией, такая бы ситуация не возникла»

Теги МОК Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили Париж-2024 Р-Спорт Борьба

Михаил Мамиашвили высказался о допуске россиян к Олимпийским играм.

«Скорее всего, решение МОК вызвано неоднозначностью ситуации, в которую, по большому счету, МОК сам себя и определил. Можно сказать, что он загнал себя в угол.

Если бы в организации изначально руководствовались олимпийской хартией, то такая бы ситуация не возникла.

Я вижу один выход – если в МОК наконец-то проснутся и перестанут использовать международное олимпийское движение в угоду политическим притязаниям кое-кого. Надежда на это у нас, конечно, есть.

И не только надежда, но и уверенность. Тем более, что подавляющее большинство, в том числе и членов олимпийского движения, и руководителей международных федераций исповедуют совершенно иную (чем МОК) позицию. И имеют другое мнение по этому поводу», – сказал Мамиашвили.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такая ситуация не возникла бы, будь у нас в России сменяемость власти, которая не уверует в свою безнаказанность за свои преступные деяния
+2
0
+2
Прям в угол.... сказочник
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий