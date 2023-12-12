Сергей Росляков: «Собинина и Ходыкин пропускают чемпионат России по семейным обстоятельствам. Со здоровьем у них все в порядке»
Сергей Росляков объяснил, почему Собинина и Ходыкин пропустят чемпионат России.
«Ребята пропускают чемпионат России по семейным обстоятельствам.
Со здоровьем у них все в порядке, но обстоятельства складываются таким образом, что у них нет возможности выступить», – сказал Росляков.
Чемпионат России состоится с 21 по 23 декабря в Челябинске. Таисия Собинина и Денис Ходыкин проводят первый совместный сезон.
Ну а с другой сторны , функции обора на ЧЕ , ЧМ чемпионат России сейчас не выполняет , что резко снижает мотивацию , что бы там не говорили спортивные чиновники...