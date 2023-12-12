Сергей Росляков: «Собинина и Ходыкин пропускают чемпионат России по семейным обстоятельствам. Со здоровьем у них все в порядке»

Сергей Росляков объяснил, почему Собинина и Ходыкин пропустят чемпионат России.

«Ребята пропускают чемпионат России по семейным обстоятельствам.

Со здоровьем у них все в порядке, но обстоятельства складываются таким образом, что у них нет возможности выступить», – сказал .

Чемпионат России состоится с 21 по 23 декабря в Челябинске. Таисия Собинина и проводят первый совместный сезон.