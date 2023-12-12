Сергей Росляков: «Собинина и Ходыкин пропускают чемпионат России по семейным обстоятельствам. Со здоровьем у них все в порядке»

Теги чемпионат России пары Денис Ходыкин Р-Спорт Таисия Собинина Сергей Росляков Фигурное катание

Сергей Росляков объяснил, почему Собинина и Ходыкин пропустят чемпионат России.

«Ребята пропускают чемпионат России по семейным обстоятельствам.

Со здоровьем у них все в порядке, но обстоятельства складываются таким образом, что у них нет возможности выступить», – сказал Росляков.

Чемпионат России состоится с 21 по 23 декабря в Челябинске. Таисия Собинина и Денис Ходыкин проводят первый совместный сезон. 

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16 комментариев
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Ничего себе. Ну ладно, чё. В принципе работать и работать ещё, бороться за сборную всё равно вряд ли бы смогли в этом сезоне. Хотя жаль, конечно. Неизвестно, увидим ли до следующего сезона.
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Бывает всякое. Но жаль. Успели полюбить эту пару, будем надеяться, Тая и Денис где-то ещё смогут выступить в этом сезоне.
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Пусть эти обстоятельства будут хорошими, неприятных хватает.
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очень жаль, замечательная пара
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Очень жаль. Очень понравились как пара. Денис так изменился в лучшую сторону. Жду на льду!
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Так бывает?
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Странные семейные обстоятельства что пропускается главный (а в ныненшней ситуации - наиглавнейший) старт сезона.

Ну а с другой сторны , функции обора на ЧЕ , ЧМ чемпионат России сейчас не выполняет , что резко снижает мотивацию , что бы там не говорили спортивные чиновники...
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Что же там за обстоятельства такие резко возникли?
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Собинина беременна?
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Ходыкин сказал, что в этот период им нужно находиться в Москве.
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загадочно как-то
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че?
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Ответ Defender64
Ничего себе. Ну ладно, чё. В принципе работать и работать ещё, бороться за сборную всё равно вряд ли бы смогли в этом сезоне. Хотя жаль, конечно. Неизвестно, увидим ли до следующего сезона.
Ну хоть со здоровьем у ребят все в порядке.
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Ответ Алексей Токарев
Собинина беременна?
может Ходыкин?)
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Надеюсь, они не сваливают.
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Грустно, если меняют федерацию(((
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