Самсонов, Зинина, Косторная и Куница, Собинина и Ходыкин не выступят на чемпионате Москвы

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание Георгий Куница Денис Ходыкин Алена Косторная Даниил Самсонов Таисия Собинина Кирилл Сарновский Анастасия Зинина Чемпионат Москвы Тимур Бабаев-Смирнов Варвара Жданова Таисия Проскурякова Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница не выступят на чемпионате Москвы.

Также соревнования пропустят пары Таисия Собинина – Денис Ходыкин и Виктория Васильева – Роман Запорожец, танцевальные дуэты Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Полина Усова – Михаил Антонов, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, одиночники Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Анастасия Зинина, Таисия Проскурякова и другие. 

Актуальный список участников турнира представлен в телеграм-канале Федерации фигурного катания Москвы. 

Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию-2023

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто решили не тратить силы перед ЧР.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зря Даня снялся. Ему бы накатывать и накатывать. Где еще брать соревновательную практику?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Marya Y
А Собинина-Ходыкин туда отобрались?
Да
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Kareglazaya
Просто решили не тратить силы перед ЧР.
А Собинина-Ходыкин туда отобрались?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно, почему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Их заявки изначально не были подтверждены, что значит снялись?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Косторная на шоу вроде бы, не? На шоу Плющенко все-равно больше заработает, а до Москвы еще доехать надо, три дня терять, оно ей надо?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В танцах по мастерам только Савкина и Вахнов? Понравились сначала на экране, а затем и с трибун "Мегаспорта", есть у них и экстерьер, и химия между партнёрами, надо к ЧР ещё лучше вкатывать свои красивые танцы и претендовать на место в сборной на следующий сезон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правильно, пусть готовятся к ЧР!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Соль.
Интересно, почему.
Кто-то готовится к ЧР, кто-то в эти даты ездит по шоу, кто-то лечится.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Delirium
Кто-то готовится к ЧР, кто-то в эти даты ездит по шоу, кто-то лечится.
У кого шоу в эти даты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
Какие билеты?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Marya Y
А Собинина-Ходыкин туда отобрались?
Насчет них не помню. Но многие из перечисленных отобрались либо имеют право участвовать как члены сборной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Док Аксель
Снялись не заявившись... Не надо организаторам соревнований делать такие ходы, когда для привлечения зрителей публикуют состав участников за неделю до соревнований, а некоторые из и не собирались принимать участие. А теперь нам актуальный состав участников предлагают за день до соревнований.
Они и не делали)) Спортвокруг доступен не только вам, но и тем, кто новости клепает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий