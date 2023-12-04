Самсонов, Зинина, Косторная и Куница, Собинина и Ходыкин не выступят на чемпионате Москвы

Алена Косторная и Георгий Куница не выступят на чемпионате Москвы.

Также соревнования пропустят пары Таисия Собинина – и Виктория Васильева – Роман Запорожец, танцевальные дуэты Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Полина Усова – Михаил Антонов, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, одиночники , , , Таисия Проскурякова и другие.

Актуальный список участников турнира представлен в телеграм-канале Федерации фигурного катания Москвы.

Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию-2023