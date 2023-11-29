Косторная и Куница, Хромых, Зинина, Самсонов, Федоров заявлены на чемпионат Москвы

Стали известны участники чемпионата Москвы по фигурному катанию.

В парах заявлены и , Таисия Собинина и , и Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

В одиночном катании планируют выступить , Анастасия Зинина, Мария Агаева, Елизавета Куликова, Даниил Самсонов, Григорий Федоров, Егор Рухин, Андрей Мухортов.

Полный список участников можно посмотреть здесь.

Турнир пройдет с 5 по 9 декабря в Ледовом дворце «Мечта».