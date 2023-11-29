Косторная и Куница, Хромых, Зинина, Самсонов, Федоров заявлены на чемпионат Москвы

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Роман Плешков Георгий Куница Денис Ходыкин Егор Рухин Алена Косторная Даниил Самсонов Майя Хромых Таисия Собинина Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Андрей Мухортов Дарья Бояринцева Елизавета Куликова Анастасия Зинина Чемпионат Москвы Григорий Федоров Мария Агаева Фигурное катание

Стали известны участники чемпионата Москвы по фигурному катанию.

В парах заявлены Алена Косторная и Георгий Куница, Таисия Собинина и Денис Ходыкин, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

В одиночном катании планируют выступить Майя Хромых, Анастасия Зинина, Мария Агаева, Елизавета Куликова, Даниил Самсонов, Григорий Федоров, Егор Рухин, Андрей Мухортов.

Полный список участников можно посмотреть здесь.

Турнир пройдет с 5 по 9 декабря в Ледовом дворце «Мечта».

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47 комментариев
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Katerina Sunny
Ещё один старт до ЧР для накатывания программ у Алёнки с Георгием и Таисии с Денисом.
+34
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Док Аксель
Состав интересный подобрался на чемпионате Москвы как среди юниоров так и взрослых. Хорошо бы и трансляцию качественную для просмотра нам организовали.
+22
-1
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Галина Салманова
Ответ Katerina Sunny
Ещё один старт до ЧР для накатывания программ у Алёнки с Георгием и Таисии с Денисом.
Очень интересно на их баттл посмотреть. Все же у ХС опыта парного больше в разы, да и снова 4 подкрутку наверно будут тестить. Я конечно за КК душой, хотя и ХС нравятся, позитивчики такие)))
+15
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+15
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Anneta28
Ответ Ataklena
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Да, хедлайнеры. Смиритесь.
+18
-4
+14
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N-fox
Есть ради кого смотреть чемпионат Москвы. Правильно, что ребята заявляются, им нужен соревновательный опыт.
+11
0
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Мурманчанин37
Кстати, состав по юниоркам вообще зубодробительный.
P.S. Даже Принева есть, которой 9 декабря катать в Калуге
+12
-2
+10
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Olga.t
Ответ Vendetta4111323
Вах. Такими темпами тут может быть первая победа КК
Соревновательный опыт нужен, ничего плохого в их участии нет.
+10
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+9
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B.Jones
Ответ Ataklena
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Ну да. Наша пара
+10
-1
+9
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Храбрая виолончелистка
Ух, есть на кого посмотреть. И во всех видах, и по всем разрядам.
+8
0
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Lennuci
Ответ Мурманчанин37
Кстати, состав по юниоркам вообще зубодробительный. P.S. Даже Принева есть, которой 9 декабря катать в Калуге
58 дев заявлено по КМС, как это досмотреть?
+9
-2
+7
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Defender64
Турнир, про который многие забывают, потому что его нет в календаре ФФКР.
Неужели Зинина выступит?
+6
0
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Ирина С
Правильно: и Алёне с Георгием, и Таисии с Денисом надо себя показывать. Да и дополнительная практика соревнований лишней не будет.
+6
0
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Анастасия Платонова
Ответ Arraches
Ну так они там и участвуют , чтобы быть первыми .
Пусть будут 1, вам что жалко или завидно?
Ребятам нужны победы для мотивации.
+6
0
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Мурманчанин37
Ответ Lennuci
58 дев заявлено по КМС, как это досмотреть?
Ну смотрят же сейчас люди международку - женское и пары, и как-то досматривают)) А тут уж очень много хороших спортсменок будет
+7
-2
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Lennuci
Старшей Жилиной до сих пор нет, жаль.
+6
-1
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Галина Салманова
Онлайн-трансляция будет?
+4
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Lennuci
Ответ Галина Салманова
Онлайн-трансляция будет?
На MainStream должна быть на Трубе.
+3
0
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Lennuci
Автушенко и в МС, и в КМС? Авось где и повезет?
+6
-3
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Defender64
Ответ Pennywise
Зининой там по всей видимости не будет.
Плохо
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alexnew
Ответ Vendetta4111323
Вах. Такими темпами тут может быть первая победа КК
По крайней мере все шансы на тройку у них.
+3
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ВИван
Удачи Лизе Куликовой!💖
+2
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Raduga
Ответ Anneta28
Ни разу не слышала, чтоб их так называли.
На Спортсе минимум 3 заметки вышли с таким заголовком. Хотя бы вот. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kissnotcry/3206129.html?sl=1
+3
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На Пекин
Ответ RusVector
Там еще Загитова из-за угла выскочит!
Она за каждым углом, будьте осторожны
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IrinaKin
Ответ Defender64
Потому что организует федра Москвы, а не федра России
да, неудобно ориентироваться
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Defender64
Ответ IrinaKin
а почему его нет в календаре ФФКР?
Потому что организует федра Москвы, а не федра России
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IrinaKin
Ответ Defender64
Турнир, про который многие забывают, потому что его нет в календаре ФФКР. Неужели Зинина выступит?
а почему его нет в календаре ФФКР?
+1
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Pennywise
Ответ Defender64
Турнир, про который многие забывают, потому что его нет в календаре ФФКР. Неужели Зинина выступит?
Зининой там по всей видимости не будет.
+2
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Ягун Ягунини
Ответ Lennuci
58 дев заявлено по КМС, как это досмотреть?
Это предварительная заявка. Чьи фамилии выделены более жирным шрифтом уже заявлены, остальные под вопросом. Да и первые ещё не факт, что будут. Поэтому в реале участниц будет гораздо меньше. Но в любом случае состав будет очень интересный.
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Lennuci
Ответ Raduga
Хорошо хоть не Косторная с мужем
Прогресс.
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Raduga
Ответ Anneta28
Так это блог. Пишут хейтерки, типа вас.
Хейтерка - это вы
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Anneta28
Ответ Raduga
Хорошо хоть не Косторная с мужем
Ни разу не слышала, чтоб их так называли.
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Мурманчанин37
Ответ Ягун Ягунини
Нашел предварительное расписание ЧМ https://www.sportvokrug.ru/r2//event/1a/20/1a20f8b86c076443079cc808aa289996.pdf Девушки КМС катают 6 и 8 декабря, причем ПП 8 декабря заканчивается поздно вечером. Т.е. практически 100 %, что участниц КПК на ЧМ не будет.
спс
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Ягун Ягунини
Ответ Мурманчанин37
Эх, подрезали крылья)) Жаль, на КПК коротких не будет - а у Приневой и Дзепки очень хороши КП в этом сезоне
Нашел предварительное расписание ЧМ https://www.sportvokrug.ru/r2//event/1a/20/1a20f8b86c076443079cc808aa289996.pdf
Девушки КМС катают 6 и 8 декабря, причем ПП 8 декабря заканчивается поздно вечером. Т.е. практически 100 %, что участниц КПК на ЧМ не будет.
+1
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Мурманчанин37
Ответ Ягун Ягунини
Скорее всего Приневой не будет, как и Дзепки. Расписания Чемпионата Москвы пока нет, но даже, если девушки катают на ЧМ 5 и 6 декабря, т.е. в первые два дня, то всё равно два дня до КПК с учетом переездов, этого мало.
Эх, подрезали крылья)) Жаль, на КПК коротких не будет - а у Приневой и Дзепки очень хороши КП в этом сезоне
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Ягун Ягунини
Ответ Мурманчанин37
Кстати, состав по юниоркам вообще зубодробительный. P.S. Даже Принева есть, которой 9 декабря катать в Калуге
Скорее всего Приневой не будет, как и Дзепки. Расписания Чемпионата Москвы пока нет, но даже, если девушки катают на ЧМ 5 и 6 декабря, т.е. в первые два дня, то всё равно два дня до КПК с учетом переездов, этого мало.
+1
-1
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Raduga
Ответ Anneta28
Да, хедлайнеры. Смиритесь.
Хорошо хоть не Косторная с мужем
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