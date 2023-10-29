Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский лидируют в общем зачете Гран-при России после трех этапов

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский лидируют в общем зачете Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

Общий зачет

Пары

После 3 этапов из 6

1-2. – – 18

1-2. – – 18

3-4. – – 16

3-4. – Артем Грицаенко – 16

5-6. – – 14

5-6. – Валерий Колесов – 14

7-8. – – 12

7-8. Таисия Собинина – – 12

9-10. – – 10

9-10. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 10

11-12. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 8

11-12. – – 8

13. – Игорь Шамшуров – 6