Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский лидируют в общем зачете Гран-при России после трех этапов

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Георгий Куница Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Денис Ходыкин Виктория Васильева Алена Косторная Роман Запорожец Никита Рахманин Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Карина Акопова Таисия Собинина Елизавета Осокина Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Артем Грицаенко Серия Гран-при России Майя Шегай Игорь Шамшуров Владимир Следь Елизавета Кулешова Фигурное катание

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский лидируют в общем зачете Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

Общий зачет

Пары

После 3 этапов из 6

1-2. Анастасия МишинаАлександр Галлямов – 18

1-2. Александра БойковаДмитрий Козловский – 18

3-4. Наталья ХабибуллинаИлья Княжук – 16

3-4. Елизавета ОсокинаАртем Грицаенко – 16

5-6. Юлия АртемьеваАлексей Брюханов – 14

5-6. Ясмина КадыроваВалерий Колесов – 14

7-8. Алена КосторнаяГеоргий Куница – 12

7-8. Таисия СобининаДенис Ходыкин – 12

9-10. Карина АкоповаНикита Рахманин – 10

9-10. Дарья БояринцеваРоман Плешков – 10

11-12. Елизавета КулешоваВладимир Следь – 8

11-12. Виктория ВасильеваРоман Запорожец – 8

13. Майя ШегайИгорь Шамшуров – 6

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5 комментариев

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imaxim
Ответ Анастасия Прудникова
Сколько хороших пар в России и они лишены возможности выиграть медали международных стартов.(
Спасибо Михал Иванычу
+4
0
+4
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Анастасия Прудникова
Сколько хороших пар в России и они лишены возможности выиграть медали международных стартов.(
+1
0
+1
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Defender64
Это вообще на что влияет?
+1
0
+1
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galik55
Парники у нас крутые, особенно молодежь подступает . МГ и БК уже такие старички , заявившие о своем мастерстве на международных соревнованиях, ХК тоже знают на международных стартах, и тоже хорошо о себе заявили.
Рада, что у нас много штабов парников.
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gek
Ответ Defender64
Это вообще на что влияет?
На попадание на ЧР(12 мест) и Спартакиаду(8 мест)
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