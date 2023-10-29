Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский лидируют в общем зачете Гран-при России после трех этапов
Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский лидируют в общем зачете Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
Общий зачет
Пары
После 3 этапов из 6
1-2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 18
1-2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 18
3-4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 16
3-4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 16
5-6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 14
5-6. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 14
7-8. Алена Косторная – Георгий Куница – 12
7-8. Таисия Собинина – Денис Ходыкин – 12
9-10. Карина Акопова – Никита Рахманин – 10
9-10. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 10
11-12. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 8
11-12. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 8
13. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 6
Рада, что у нас много штабов парников.