Гран-при Китая. Сяо Хим Фа, Уно, Хендрикс, Йошида, Гиллес и Пуарье выйдут на лед с показательными номерами

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Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Показательные выступления

Начало – 9:30 по московскому времени.

Предварительный состав участников

Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

Хана Йошида (Япония)

Ринка Ватанабе (Япония)

Луна Хендрикс (Бельгия)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Шома Уно (Япония)

Михаил Шайдоров (Казахстан)

Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)

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