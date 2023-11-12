Гран-при Китая. Сяо Хим Фа, Уно, Хендрикс, Йошида, Гиллес и Пуарье выйдут на лед с показательными номерами
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
Показательные выступления
Начало – 9:30 по московскому времени.
Предварительный состав участников
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
Хана Йошида (Япония)
Ринка Ватанабе (Япония)
Луна Хендрикс (Бельгия)
Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Шома Уно (Япония)
Михаил Шайдоров (Казахстан)
Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)
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