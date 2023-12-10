Бестемьянова о четверных Малинина: «Он поставил всем задачу. Гуменник и Мозалев могут повторить рекорд»
Бестемьянова назвала российских фигуристов, способных повторить рекорд Малинина.
Накануне американец Илья Малинин выиграл финал Гран-при в Пекине. В произвольной программе он впервые в своей карьере сделал четверной риттбергер и таким образом стал первым в истории фигуристом, исполнившим все квады (включая аксель) на соревнованиях.
«Малинин поставил всем задачу. Верю, что из наших одиночников кто‑то сможет сделать то же самое. Гуменник, Мозалев могут повторить этот рекорд», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд
Да и Петя. Здесь нужно таким родиться, уникальным. Наши парни хороши сами по себе, зачем им эти сравнения не в их пользу
Мне очень обидно и неприятно об этом говорить, но всем нашим парням нужно пахать, всем чего-то не хватает и нет настолько мощных технарей или компонентных, чтобы полностью закрывать глаза на их недостатки.
А такие высказывания только привлекут к фигуристам негатив. Или цель была разжечь? Фиг знает.