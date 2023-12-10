Бестемьянова о четверных Малинина: «Он поставил всем задачу. Гуменник и Мозалев могут повторить рекорд»

Теги сборная России сборная США мужское катание Наталья Бестемьянова Петр Гуменник Андрей Мозалев Илья Малинин Фигурное катание

Бестемьянова назвала российских фигуристов, способных повторить рекорд Малинина.

Накануне американец Илья Малинин выиграл финал Гран-при в Пекине. В произвольной программе он впервые в своей карьере сделал четверной риттбергер и таким образом стал первым в истории фигуристом, исполнившим все квады (включая аксель) на соревнованиях.

«Малинин поставил всем задачу. Верю, что из наших одиночников кто‑то сможет сделать то же самое. Гуменник, Мозалев могут повторить этот рекорд», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Особенно Мозалев. Уже вижу как он 4А с кораблика сигает.
+13
0
+13
Сижу ржу. Гуменник весь в недокрутах, Мозалев над газеткой. Трепещи, Малинин!
+10
-2
+8
а мозалев то тут причем
+7
0
+7
Про Мозалева это шутка такая?))
+7
0
+7
При всем уважении и давнем болении за Андрея…Мозалев?)) она не смотрела соревнования с его юниорских времен?))

Да и Петя. Здесь нужно таким родиться, уникальным. Наши парни хороши сами по себе, зачем им эти сравнения не в их пользу
+5
0
+5
Ну уж точно не про Мозалева(
+5
0
+5
ну, помнится, Мозалев собирался стать чр, теперь он еще и мировой рекордсмен)))
+5
0
+5
Мозалев - великолепный катальщик , но сравнивать его с Малининым в джампинге - это полная некомпетентность. Достаточно оценить высоту прыжков Андрея
+3
0
+3
Ответ Yasenka
При всем уважении и давнем болении за Андрея…Мозалев?)) она не смотрела соревнования с его юниорских времен?)) Да и Петя. Здесь нужно таким родиться, уникальным. Наши парни хороши сами по себе, зачем им эти сравнения не в их пользу
Верю что нашим по силам побороться с вчерашним Кагиямой
+2
0
+2
Чего? Мозалёва даже на этапах особо не ставили в претенденты на 1 место, чисто в уме держали, что может выстрелить. Сравнивать его по прыжкам с Ильёй крайне неразумно. Пете тоже далеко, кстати.

Мне очень обидно и неприятно об этом говорить, но всем нашим парням нужно пахать, всем чего-то не хватает и нет настолько мощных технарей или компонентных, чтобы полностью закрывать глаза на их недостатки.

А такие высказывания только привлекут к фигуристам негатив. Или цель была разжечь? Фиг знает.
+2
-1
+1
Мозалев?Она точно не ошиблась?Он когда последний раз чисто катался?
+1
0
+1
Если говорить исключительно о прыжках, то можно помечтать о подобном у Дикиджи, и то с большой осторожностью. Малинин уникален в этом компоненте, может установить рекорд на долгие годы, как "прыжок Бимона, рекорды Болта и Гретцки".
+1
0
+1
Наши парни, конечно, хороши во многом: своя эстетика, харизма. Но Малинин - это космический фигурист с невероятной физикой. Непонятно, к чему этот комментарий. И уж тем более не до повторений пока нам.
+1
0
+1
Не верю. Не того поля ягоды.
0
0
0
Допингом накормите- повторят.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий