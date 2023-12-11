Татьяна Тарасова: «От нового года жду одного – нашего освобождения. Хочу видеть, как наши фигуристы снова побеждают на международных турнирах»
Татьяна Тарасова рассказала, чего ждет от 2024 года.
«От нового года жду одного – нашего освобождения. Хочу видеть, как наши фигуристы снова побеждают на всех международных турнирах. Наше освобождение – моя настоящая новогодняя мечта!
Мы остаемся в форме, становимся сильнее, развиваемся в таких условиях прессинга, что никому такое и не снилось. Поэтому нашего возвращения я жду больше всего», – сказала заслуженный тренер СССР.
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