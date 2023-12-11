Татьяна Тарасова: «От нового года жду одного – нашего освобождения. Хочу видеть, как наши фигуристы снова побеждают на международных турнирах»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала, чего ждет от 2024 года.

«От нового года жду одного – нашего освобождения. Хочу видеть, как наши фигуристы снова побеждают на всех международных турнирах. Наше освобождение – моя настоящая новогодняя мечта!

Мы остаемся в форме, становимся сильнее, развиваемся в таких условиях прессинга, что никому такое и не снилось. Поэтому нашего возвращения я жду больше всего», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Знаменитый американский журналист написал статью, как женская фигурка просела без России – его не пощадили

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4 комментария
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От кого освобождения ждёт Тарасова? Судя по новостям, всё будет по-прежнему.
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Допустили тогда, когда закончились все отборочные соревнования. С ОИ 26 будет все тоже самое. Купите губозакатательные машинки, сопите в обе дырки и стройными рядами маршируйте в марте на выборы.
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Тарасова уже затронула тот факт, что ОКР узурпировало четыре региона оккупированной Украины?
МОК никогда не позволит России вернуться, пока эти оккупированные ОК не будут освобождены
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Смешно никуда нас не допустят ещё долгие годы... Это всем понятно кроме таких выживших из ума как тат
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