Тарасова о новом катке Тутберидзе: «Уверена, они будут растить высококлассных фигуристов многие годы, все условия для этого созданы»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Тарасова считает, что на новом катке Тутберидзе будут растить высококлассных фигуристов.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели первую тренировку на новом катке.

«Я думаю, это будет большая школа фигурного катания. На протяжении многих лет оттуда будут поступать фигуристы в сборную. Уверена, они будут растить высококлассных фигуристов многие годы, все условия для этого созданы.

Поеду ли в гости? В гости ходят, когда приглашают», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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26 комментариев
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пусть растят. блогеры,тиктокеры, телеведущие,амбасадоры сейчас нужны.
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Дело ваше, верить или нет, мне то от этого вообще ни жарко, ни холодно. Посмотрим, пригласит ли на открытие))) Очень сильно в этом сомневаюсь.
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Ответ Viks
Центр фигурного катания Этери Тутберидзе --- Что это такое с юридической точки зрения? Или это только вывеска? Счета на эл.энергию на чьё имя выписываются?
на то же что и Метрополитен имени Ленина...
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Ответ Delirium
Откуда вы это выдумываете?
Ну, мы ж не знаем, может, комментатор новый фанфик выдумывает? Просто перепутал сайты. Случайно
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Ответ Anneta28
А вы думали ТАТ просто так, от нечего делать, моталась в Штаты за старыми валенками? А Тутберидзе просто так ее приглашала в Хрусталь и на свои шоу, целовалась-обнималась с ней? И это после всего, что они друг на друга вылили..
Тебе бы не картины, начальник, - тебе бы книжки писать (с).
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Ответ King_bez_ice
Жаль Тарасовой в свое время не построили каток. Она была достойна как никто другой Но в отличии от Тутберидзе, близкую дружбу с кем надо не вела, и не подлизывалась когда выгодно было
А с кем Тутберидзе ведёт близкую дружбу?
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Ответ Viks
Не лепи туфту. Не было такого постановления правительства г.Москвы.
Орел, ты уже не первый месяц под всеми новостями об этом катке клоунадишь. Не надоело?
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Ответ Viks
Не о катке, а о Тут-зе. Нравится мне над наполеончиками потешаться.
Тутберидзе вырастила уже несколько поколений чемпионов, создает шоу, теперь вот даже дворец в ее честь есть, а ты так же уныло и бесполезно троллишь в комментах. Продолжай в том же духе, закончишь никому не нужный.
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В гости ходят, когда приглашают», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. --- Хорошо бы, чтобы ЭТО дошло до тех, кто плачется про олимпиаду.
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Высококлассных фигуристов? Полный бред. В ТШТ сейчас упор на ясельные квады и триксели 11 леток. Массово гонят детишек на ультра си, забивая отработку скольжения и в целом на качество непрыжковых.
Примеры:
- Стрельцова, у которой кроме трикселя ничего нет. На льду как табуретка и морда кирпичом
- Андрееву гонят в КП на каскад с трикселем тупо ради понтов (в ПП дважды упала). И какой смысл такой сырой 3А вставлять в КП? (у юниорок только в каскаде можно)
- Сарычеву гонят на триксели, забивая на скольжение. Других малышей тоже.
Кто-то поверит что из них вырастут высококлассные фигуристы? Большая часть даже во взрослые не успеет выйти. Количество поломанных детей в ТШТ будет расти пропорционально росту по количеству переманиваний
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Ответ Anneta28
Да, а пару лет назад, Тутберидзе обещала ТАТ что продвинет в минспорте идею, чтоб каток назвали именем Тарасовой и та станет там кем-то типа почетного президента. НО взамен на небольшую услугу... Но что-то пошло не так, и в итоге, она назвала каток в честь себя любимой.)))
Откуда вы это выдумываете?
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Ответ jasonbrowdy
Высококлассных фигуристов? Полный бред. В ТШТ сейчас упор на ясельные квады и триксели 11 леток. Массово гонят детишек на ультра си, забивая отработку скольжения и в целом на качество непрыжковых. Примеры: - Стрельцова, у которой кроме трикселя ничего нет. На льду как табуретка и морда кирпичом - Андрееву гонят в КП на каскад с трикселем тупо ради понтов (в ПП дважды упала). И какой смысл такой сырой 3А вставлять в КП? (у юниорок только в каскаде можно) - Сарычеву гонят на триксели, забивая на скольжение. Других малышей тоже. Кто-то поверит что из них вырастут высококлассные фигуристы? Большая часть даже во взрослые не успеет выйти. Количество поломанных детей в ТШТ будет расти пропорционально росту по количеству переманиваний
Зарплата капает, конверты несут. Дело развивается
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Ответ David Rigert
пусть растят. блогеры,тиктокеры, телеведущие,амбасадоры сейчас нужны.
😁👍
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Ответ Viks
Китлер, Имя Ленина метрополитену дали Постановлением, а кто дал имя Тут-зе катку?
Город Москва дал это название.
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