Тарасова о новом катке Тутберидзе: «Уверена, они будут растить высококлассных фигуристов многие годы, все условия для этого созданы»

Тарасова считает, что на новом катке Тутберидзе будут растить высококлассных фигуристов.

Центр фигурного катания в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели первую тренировку на новом катке.

«Я думаю, это будет большая школа фигурного катания. На протяжении многих лет оттуда будут поступать фигуристы в сборную. Уверена, они будут растить высококлассных фигуристов многие годы, все условия для этого созданы.

Поеду ли в гости? В гости ходят, когда приглашают», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.