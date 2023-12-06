Тарасова о новом катке Тутберидзе: «Уверена, они будут растить высококлассных фигуристов многие годы, все условия для этого созданы»
Тарасова считает, что на новом катке Тутберидзе будут растить высококлассных фигуристов.
Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели первую тренировку на новом катке.
«Я думаю, это будет большая школа фигурного катания. На протяжении многих лет оттуда будут поступать фигуристы в сборную. Уверена, они будут растить высококлассных фигуристов многие годы, все условия для этого созданы.
Поеду ли в гости? В гости ходят, когда приглашают», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Примеры:
- Стрельцова, у которой кроме трикселя ничего нет. На льду как табуретка и морда кирпичом
- Андрееву гонят в КП на каскад с трикселем тупо ради понтов (в ПП дважды упала). И какой смысл такой сырой 3А вставлять в КП? (у юниорок только в каскаде можно)
- Сарычеву гонят на триксели, забивая на скольжение. Других малышей тоже.
Кто-то поверит что из них вырастут высококлассные фигуристы? Большая часть даже во взрослые не успеет выйти. Количество поломанных детей в ТШТ будет расти пропорционально росту по количеству переманиваний