Тарасова о недопуске фигуристов: «Когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее»
Татьяна Тарасова считает, что в России не упал уровень фигурного катания.
На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям Международного союза конькобежцев (ISU).
«За этот год мы смогли сохранить качество нашего фигурного катания без международных соревнований. Очень плохо, что мы без международных соревнований, но мы смогли сохранить качество и продолжаем развиваться!
Я смотрю все соревнования и могу подтвердить, что мы не сломались и продолжаем расти даже под таким прессом. А когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый,
И я упаду, побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои,
Когда я вернусь… А когда я вернусь?(А.Галич)
да вышли уже
дальше некуда
Ваня Букин в танцах всем Кузькину
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Сильнее не то слово...