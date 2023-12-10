Тарасова о недопуске фигуристов: «Когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что в России не упал уровень фигурного катания.

На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям Международного союза конькобежцев (ISU).

«За этот год мы смогли сохранить качество нашего фигурного катания без международных соревнований. Очень плохо, что мы без международных соревнований, но мы смогли сохранить качество и продолжаем развиваться!

Я смотрю все соревнования и могу подтвердить, что мы не сломались и продолжаем расти даже под таким прессом. А когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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22 комментария
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Ладим Ладимыч собирается продлевать президенство , а значит на мир вы в ближайшей перспективе не выйдите
+45
-8
+37
Изоляция еще никого сильнее не сделала. Впрочем, в мире никто не расстроится, если конкуренция в итоге повысится за счет россиян. И изоляция это не желание ослабить, а желание (как видим бесполезное) привести в чувства.
+17
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+12
Ответ Варлампий Варлампий
Ладим Ладимыч собирается продлевать президенство , а значит на мир вы в ближайшей перспективе не выйдите
Извини, генацвале, лет через пять помогу! (с)
+7
0
+7
Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый,
И я упаду, побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои,
Когда я вернусь… А когда я вернусь?(А.Галич)
+7
0
+7
Ответ gift...!
Мозалев с Гуменником, по словпм Филимоновны, как жа хнут... Ваня Букин в танцах всем Кузькину родительницу предъявит... Сильнее не то слово...
Скорее, Гена Букин предъявит.
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Выйдя на мир, мы поймем только то, что от оценок наших отечественных Малининых надо отнимать баллов 20, чтбы увидеть реальность.
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+4
Не хочется обижать Тарасову , но скорее всего она не застанет наш выход на мир . Шансов увидеть наши любимые виды спорта , скорее всего отменят на ближайшие 10 лет . Еще раз говорю обидеть не хотел .
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Игнорирование, запреты, санкции, не возможность выступат ьна крупных турнирах, всегда работают во благо! Умничка, шарфик ослабь пжта
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Когда мы выйдем на мир???.
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они выйдут в мир
да вышли уже
дальше некуда
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Так они вас сильнее и лучше делают, по вашему мнению…. Так чего обижаться?
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Нас ...но мы крепчаем
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а так не понимают??? все в каменном веке живут, интернета не зная, а мы такие "светочи" науки и технологий?...
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«Когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее» - Как вам повезло-то!
+1
0
+1
Мозалев с Гуменником, по словпм Филимоновны, как жа хнут...
Ваня Букин в танцах всем Кузькину
родительницу предъявит...
Сильнее не то слово...
+4
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Или не поймут :)
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Каким "таким прессом"? Дверь закрыли, забыли и всё. Больно надо им ещё давить на слабаков, согласившихся на без гимна, флага и страны.
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Даже на внутренних соревнованиях ощущается международный пресс??? Удивительно.
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То мы сами крутые, то нам обязательно в мир. Я всевремя путаюсь, можно как-то мне точно объяснить, чтобы я не отклонялся от линии партии и знал что говорить?
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