Тарасова о недопуске фигуристов: «Когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее»

Татьяна Тарасова считает, что в России не упал уровень фигурного катания.

На данный момент россияне не допускаются к соревнованиям Международного союза конькобежцев (ISU).

«За этот год мы смогли сохранить качество нашего фигурного катания без международных соревнований. Очень плохо, что мы без международных соревнований, но мы смогли сохранить качество и продолжаем развиваться!

Я смотрю все соревнования и могу подтвердить, что мы не сломались и продолжаем расти даже под таким прессом. А когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.