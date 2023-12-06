Тарасова о словах Радионовой про четверные у одиночниц: «Судейская оценка не позволяет делать ошибки и этим тормозит развитие фигурного катания»

Тарасова прокомментировала слова Радионовой о падении уровня женского катания.

«Уровень женского катания падает. Валиева, Щербакова, Трусова шли на четверные. Сейчас спортсменки не рискуют», – отметила бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.

«Не рискуют, потому что судейская оценка важна. Она не позволяет делать ошибки и этим, я считаю, тормозит развитие фигурного катания. Судейство корректное, но есть еще и судейские правила», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.