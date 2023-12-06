Тарасова о словах Радионовой про четверные у одиночниц: «Судейская оценка не позволяет делать ошибки и этим тормозит развитие фигурного катания»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Елена Радионова Фигурное катание

Тарасова прокомментировала слова Радионовой о падении уровня женского катания.

«Уровень женского катания падает. Валиева, Щербакова, Трусова шли на четверные. Сейчас спортсменки не рискуют», – отметила бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.

«Не рискуют, потому что судейская оценка важна. Она не позволяет делать ошибки и этим, я считаю, тормозит развитие фигурного катания. Судейство корректное, но есть еще и судейские правила», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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5 комментариев
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А нужно что ли поощрять падения на прыжках?
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Как то мудрено. Свищев чётче раскладывает
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В принципе все правильно. Зачем тогда здесь орут про падения с ультраси, забывая про компоненты? Судьи ведь также учитывают презентацию и мастерство владения коньком.
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