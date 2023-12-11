Елизавета Андреева: «На тренировках могу показывать тройной аксель, но на соревнованиях нервы дают о себе знать. Готовлю четверные лутц и сальхов»

Теги сборная России женское катание Чемпионат Москвы Елизавета Андреева Фигурное катание

Елизавета Андреева рассказала, что тренирует четверные лутц и сальхов.

13-летняя фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе. На чемпионате Москвы она заняла третье место.

– Как оценишь свои прокаты на чемпионате Москвы?

– В принципе хорошо, но надо работать над тройным акселем. Я на тренировках его могу показывать, но иногда на соревнованиях нервы дают о себе знать. Работаем.

– Какие еще элементы ультра‑си готовишь?

– Четверные лутц и сальхов.

– Ты должна была участвовать в этапах Гран-при России, но в итоге мы тебя там не увидели. Как так получилось?

– Сказали, что по возрасту не прохожу, – ответила Андреева.

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1 комментарий
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По этой девочке еще 3 года назад было понятно ,что будет выдающаяся фигуристка. Превосходные данные. А в умелых руках результат будет великолепным
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