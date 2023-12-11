Майя Хромых: «Когда порезала коньком руку, помню только, что лежу на коленях у Тутберидзе. И я на рану смотреть боюсь, и она боится»

Теги сборная России травмы женское катание Этери Тутберидзе Сергей Дудаков Майя Хромых Фигурное катание

Фигуристка Майя Хромых рассказал о травме руки, полученной прошлой осенью.

«После того как порезала коньком руку, помню только, что лежу на коленях у Этери Георгиевны (Тутберидзе). И я на рану смотреть боюсь, и она боится. На ровном месте все произошло. Помню только, что было очень много крови. Но через неделю я все равно побежала на лед, мне было так скучно в больнице, что я не могла уже терпеть.

Каталась с гипсом по локоть, только пальцы снаружи оставили, коньки мне перед тренировками ребята завязывали. Но с каждым разом все лучше и лучше становилось.

Было дискомфортно из-за швов – они тянули, потом почему-то не рассасывались, сама себе их снимала, подрезая маникюрными ножничками. Но уже через две недели я сама завязывала себе коньки – помню, как еду на лед и делюсь с Сергеем Викторовичем (Дудаковым): «Я сама коньки завязала». И это уже было победой для меня», – рассказала Хромых.

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11 комментариев
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Желаю Майе здоровья и вернуть спортивную форму на былой уровень
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молодец!
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Ответ Zbra
Комментарий скрыт
Швы на сомом деле снимать не так уж и сложно, местами даже приятно )), я тоже сама себе снимала, ну если это не полостная операция конечно. Это звучит так страшно, на самом деле нормально.
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-2
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Ответ Doctor V
Комментарий скрыт
Слюняев стал Албиным, но порядочнее от этого не стал.
А Грибоедов, Пирогов - прославились навеки.
Дело не в фамилии, а в человеке.
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0
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Вот кого нужно приглашать на шоу " Влюбленные в фигурное катание ."
Прекрасная , чистая девочка.
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Удачи Майе! Ждем от тебя победы на ЧР, Майя может все!
+4
-3
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Да, ТЭГ искренне радеет за своих учениц и сопереживает им. Педагог и Человек с большой буквы.
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Майе - здоровья! И найти себе занятие по душе вне льда!
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Ответ Zbra
Комментарий скрыт
И я себе снимала. Врач сказал, что вы если хотите можете конечно специально для этого на мой прием приехать, но необходимости в этом нет, это очень легко. Предложил снять самой либо, если неудобно, попросить мужа
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