Майя Хромых: «После ситуации с рукой все вроде бы стало налаживаться, собрала четверной. И тут обострилась старая травма позвоночника»

Теги сборная России женское катание Майя Хромых Фигурное катание

Майя Хромых рассказала о проблемах со спиной, которые обострились после травмы руки.

«Обострилась старая травма позвоночника – у меня она еще с юниорского возраста оставалась. После ситуации с рукой вроде бы все стало налаживаться, четверной собрала и тут почувствовала, что что-то не так.

Врач сказал: хочешь кататься, сиди месяц минимум. А кататься в корсете – это было очень неудобно. Но я слишком торопилась на лед.

Сейчас меня ждет чемпионат России, я готовлюсь. Но об усложнении программ в моей ситуации речи не идет – мне нужно выкатать то, что я сейчас делаю.

Что дальше? Дальше у меня будет роль в шоу «Золушка» – у меня еще ни разу не было своей роли. А теперь будет и платье, и туфельки, и карета, и даже принц», – сказала фигуристка. 

Майя Хромых: «Когда порезала коньком руку, помню только, что лежу на коленях у Тутберидзе. И я на рану смотреть боюсь, и она боится»

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6 комментариев
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Вот она заслуженная пенсия команды Тутберидзе... и даже целый принц..
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Как набрасывали на Погорилую, Константинову, Косторную, Загитову, Цурскую.. У них не было травм наверное. Хоть бы одна шуба в поддержку высказалась, уж не говоря про спортс
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Ответ Shtirly
Вот она заслуженная пенсия команды Тутберидзе... и даже целый принц..
А могла бы дольше кататься, если б не загнали на четверных. Здоровье убила, так ничего толком и не выиграв.
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Ответ natali5228
А могла бы дольше кататься, если б не загнали на четверных. Здоровье убила, так ничего толком и не выиграв.
С ее антропометрией и не надо было мучить 4ми,хотя бы без травм бы обошлась
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Ответ natali5228
А могла бы дольше кататься, если б не загнали на четверных. Здоровье убила, так ничего толком и не выиграв.
Я с подружкой отводила на просмотр на художку ее дочку,так там и бабушек видеть хотят,отсеивают жёстко,потому что маленькой легче пережить отказ,чем после нескольких лет занятий.Майю можно было вовремя в танцы отправить,как и свою дочь Хотя у Тутберидзе редкое исключение,дочка не стала высокой,как мама,но это исключение
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