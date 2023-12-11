Майя Хромых: «После ситуации с рукой все вроде бы стало налаживаться, собрала четверной. И тут обострилась старая травма позвоночника»

Майя Хромых рассказала о проблемах со спиной, которые обострились после травмы руки.

«Обострилась старая травма позвоночника – у меня она еще с юниорского возраста оставалась. После ситуации с рукой вроде бы все стало налаживаться, четверной собрала и тут почувствовала, что что-то не так.

Врач сказал: хочешь кататься, сиди месяц минимум. А кататься в корсете – это было очень неудобно. Но я слишком торопилась на лед.

Сейчас меня ждет чемпионат России, я готовлюсь. Но об усложнении программ в моей ситуации речи не идет – мне нужно выкатать то, что я сейчас делаю.

Что дальше? Дальше у меня будет роль в шоу «Золушка» – у меня еще ни разу не было своей роли. А теперь будет и платье, и туфельки, и карета, и даже принц», – сказала фигуристка.

Майя Хромых: «Когда порезала коньком руку, помню только, что лежу на коленях у Тутберидзе. И я на рану смотреть боюсь, и она боится»