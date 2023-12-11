Майя Хромых: «Для меня главная радость в жизни – чистое катание, ничего больше подобных эмоций мне не доставляет»

Майя Хромых рассказала, почему решила выступить на чемпионате Москвы.

Фигуристка заняла на этом турнире 7-е место.

«Решила участвовать в чемпионате , чтобы снова набираться этого опыта. Посмотрела календарь, обсудила это с тренерами, сказали так: «Если хочешь, выступай».

Сейчас уже не помню, когда до этого принимала участие в этом старте, поэтому было непривычно. Вспомнила, как когда-то выступала на этом же катке «Мечта» на первенстве России с другими девочками.

Мандраж, необъяснимое волнение присутствовали, они даже на тренировках есть, но я борюсь с этим и понимаю, что все могу.

Для меня главная радость в жизни – чистое катание, ничего больше подобных эмоций мне не доставляет. Но я выросла, и с этим надо справляться.

Я даже в отпуск не поехала отдыхать, чтобы подготовиться к предсезонным сборам в Новогорске. Да, хотелось уехать, переключиться, но тренировки для меня важнее – я засыпаю с мыслями о катании и просыпаюсь с ними же», – сказала .