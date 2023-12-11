Майя Хромых: «Для меня главная радость в жизни – чистое катание, ничего больше подобных эмоций мне не доставляет»

Теги сборная России женское катание ТАСС Майя Хромых Чемпионат Москвы Фигурное катание

Майя Хромых рассказала, почему решила выступить на чемпионате Москвы.

Фигуристка заняла на этом турнире 7-е место.

«Решила участвовать в чемпионате Москвы, чтобы снова набираться этого опыта. Посмотрела календарь, обсудила это с тренерами, сказали так: «Если хочешь, выступай».

Сейчас уже не помню, когда до этого принимала участие в этом старте, поэтому было непривычно. Вспомнила, как когда-то выступала на этом же катке «Мечта» на первенстве России с другими девочками.

Мандраж, необъяснимое волнение присутствовали, они даже на тренировках есть, но я борюсь с этим и понимаю, что все могу.

Для меня главная радость в жизни – чистое катание, ничего больше подобных эмоций мне не доставляет. Но я выросла, и с этим надо справляться.

Я даже в отпуск не поехала отдыхать, чтобы подготовиться к предсезонным сборам в Новогорске. Да, хотелось уехать, переключиться, но тренировки для меня важнее – я засыпаю с мыслями о катании и просыпаюсь с ними же», – сказала Хромых

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борись, Маюшка, борись. Если фигурное катание для тебя так важно, то за мечту биться надо.
+5
-1
+4
Слишком зациклена, может, поэтому и не получается чисто откатать
+2
0
+2
Не будучи проф. спортсменов можно только предположить о смятении чувств Майи . Хочется пожелать ей обрести внутреннее равновесие , хладнокровие , не терять веру и силу духа .
Многое зависит от тебя самой , если есть мечта и желание , борись за них ! Удачи и терпения !
+2
0
+2
Не выгоняет Этери того, кто хочет кататься.. что бы о ней ни говорили.
+3
-1
+2
Все меньше и меньше искренних и настоящих везде --как в спорте , так и других сферах.
У Майи поэтому лицо открытое , ясное . Чистейшей души человек
И повезло , что попала в ТШТ, а то другие тренеры отправили бы на пенсию. Удачи и радости Майе.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий