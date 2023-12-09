Чемпионат Москвы. Парамонова, Куликова, Важнова, Хромых выйдут на лед с произвольными программами
9 декабря на чемпионате Москвы фигуристки выступят с произвольными программами.
Чемпионат Москвы
Женщины
Произвольная программа
Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Мария Реброва
2. Мария Мисник
3. Елизавета Медведева
4. Майя Хромых
5. Анастасия Морозова
Вторая разминка
6. Анастасия Воронина
7. Мария Гоголева
8. Ольга Новикова
9. Софья Важнова
10. Елизавета Куликова
11. Мария Парамонова
Положение после короткой программы
1. Мария Парамонова – 65,02
2. Елизавета Куликова – 65,00
3. Софья Важнова – 64,42
4. Ольга Новикова – 62,92
5. Мария Гоголева – 62,24
6. Анастасия Воронина – 58,74
7. Анастасия Морозова – 58,03
8. Майя Хромых – 56,51
9. Елизавета Медведева – 55,83
10. Мария Мисник – 54,47
11. Мария Реброва – 43,72