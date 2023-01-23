Гербольдт о Кубке Первого канала: «Хотелось бы отметить Туктамышеву. С каждым годом она, как дорогое вино, становится все лучше и лучше»
Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, чьи выступления на Кубке Первого канала ей понравились больше всего.
«Я считаю, что да, нужно, чтобы все это видели, на каком уровне катаются наши спортсмены, чтобы им хотелось соревноваться с нами и побеждать именно наших фигуристов, а не между собой (соревноваться).
В принципе, понравились все: кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Хотелось бы отметить Лизу (Туктамышеву). С каждым годом она, как дорогое вино, становится все лучше и лучше. Несмотря на то, что девушки заканчивают, а Лиза уже пережила несколько поколений, скажем так. И я считаю, что это достойно уважения.
Мне понравилась ее программа, и, наверно, ее можно назвать лучшей, я считаю, что это очень уверенно, женственно, чего, мне кажется, не хватает нашим молодым девочкам.
Очень понравился молодой мальчик у Алексея Николаевича Мишина – Лутфуллин. А еще мне очень понравилась Софья Муравьева», – сказала Гербольдт.
Хороши были Акатьева, Муравьева, Горбачева, Яметова, может быть Адель. Всё.
а так видеть ее позитив,ее выступления -праздник.
Опять взрывался зал как ее объявляли-люди любят.
кто там, из желторотиков, пп с 5ю квадами может выкатать?... и мужиков то по пальцам одной руки пересчитать можно... Саша уже на вершине этого прогресса, выше только в кваксели и пенты уходить...
находить мотивации для спортсмена - одно из главных искусств тренера... "муштровать" замотивированных, жаждущих побед и титулов подростков - легко...
Отрабатывает повестку
Лиза чемпионка мира и Европы в 2015, выше никогда больше не была как одиночница, а у гербольтов она всё лучше с годами. Как это понимать?
Или это ты всякое вино, употребив его, обращаешь в уксус? Нижний краник не сжёг ещё?