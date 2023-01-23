Гербольдт о Кубке Первого канала: «Хотелось бы отметить Туктамышеву. С каждым годом она, как дорогое вино, становится все лучше и лучше»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Глеб Лутфуллин Софья Муравьева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, чьи выступления на Кубке Первого канала ей понравились больше всего.

«Я считаю, что да, нужно, чтобы все это видели, на каком уровне катаются наши спортсмены, чтобы им хотелось соревноваться с нами и побеждать именно наших фигуристов, а не между собой (соревноваться).

В принципе, понравились все: кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Хотелось бы отметить Лизу (Туктамышеву). С каждым годом она, как дорогое вино, становится все лучше и лучше. Несмотря на то, что девушки заканчивают, а Лиза уже пережила несколько поколений, скажем так. И я считаю, что это достойно уважения.

Мне понравилась ее программа, и, наверно, ее можно назвать лучшей, я считаю, что это очень уверенно, женственно, чего, мне кажется, не хватает нашим молодым девочкам.

Очень понравился молодой мальчик у Алексея Николаевича Мишина – Лутфуллин. А еще мне очень понравилась Софья Муравьева», – сказала Гербольдт.

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16 комментариев

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pulpfiction
Неправда. Грубая лесть.
Хороши были Акатьева, Муравьева, Горбачева, Яметова, может быть Адель. Всё.
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Дружба11
Глеб Лутфуллин-набирает техники,артистизма,уверенности-отличные выступления, отметил бы Андрея Мозалева КП и Диму Алиева ПП просто здорово
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Дружба11
Соня Мура действительно Молодец, посмотрел на нее по новому -идеальный она командный игрок-поборолась на 100000000%, что вызывает безусловное уважение, отличные прокаты
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Дружба11
Лизик -великолепна, но квад доучивать надо и включать в прогу-время подошло.
а так видеть ее позитив,ее выступления -праздник.
Опять взрывался зал как ее объявляли-люди любят.
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Этери горячая
Я хотел бы попробовать это вкусное вино
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L'ete
Вот что конкуренция животворящая делает!
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Alexander X
Ответ Любитель_ФК
Это спорный вопрос, насчет путеводной звезды, именно звезды на небе, которая светит , но не греет. И первое что можно привести в противовес вашему тезису, это где эти последователи у этой путеводной звезды и главное сколько их? Назовите хоть одну действующую спортсменку, известную для болельщиков, которой хотя бы 20 лет и она желает продолжить дальше свою карьеру. Те кто стал знаменитыми ( Липницкая, Сотникова, Медведева, Загитова, Щербакова) уже закончили, менее знаменитые ( Погорилая Радионова, Самодурова, Константинова, Нугуманова, Цурская) тоже не дотянули до 20, про остальных нет смысла говорить их тоже нет. Так для кого Лиза является путеводной звездой? Нет желающих среди успешных понятно, они добились своих главных успехов, но и среди не успешных тоже нет желающих продолжать. Так что ваш тезис - это пустой звук и пустые разговоры радетелей длительных карьер, а никто не хочет этих длительных карьер по разным причинам. Знаменитые не хотят проигрывать молодым и более технически оснащенным и тем самым терять свою репутацию чемпионов. А не знаменитые просто не видят смысла продолжать, чтобы так же проигрывать более молодым, затрачивая при этом много физических сил и главное времени, а в это бесполезно потраченное время можно заняться другим делом и строить свою новую жизнь более продуктивно. Лиза Туктамышева, это скорее исключение из общего правила современной истории ФК. Это скорее уникальный случай, который никто не отваживается повторить. Для Лизы ФК превратилось в хобби, она просто живет в нем и никак не может остановиться. Есть люди и спортсмены тоже, которые занимаются спортом всю жизнь , сначала как профессионалы , потом как любители, например лыжники, бегуны, футболисты. А в спорте, особенно в ФК и особенно в последнее время, уже совсем другие законы жизни. С практической точки зрения смысла в длительных карьерах нет ,т.к именно в России ФК развивается очень бурно и происходит очень быстрая смена поколений. А Лиза со своим отменным здоровьем и желанием, остается уникальной фигуристкой, но никак не примером для подражания.
сейчас, "на льду", и в первую очередь я имею ввиду Камилу и Сашу!...
кто там, из желторотиков, пп с 5ю квадами может выкатать?... и мужиков то по пальцам одной руки пересчитать можно... Саша уже на вершине этого прогресса, выше только в кваксели и пенты уходить...
находить мотивации для спортсмена - одно из главных искусств тренера... "муштровать" замотивированных, жаждущих побед и титулов подростков - легко...
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Любитель_ФК
Ответ Alexander X
Лиза, как "путеводная звезда", на себе показывает и доказывает всем, что и после 20 лет можно сохранять уси, отличную физическую форму и быть конкурентоспособной, даже в жёсткой российской одиночке... и все эти истории про "удачный возраст", 15летних и "маленькие тельца" - всего лишь миф😔
Это спорный вопрос, насчет путеводной звезды, именно звезды на небе, которая светит , но не греет. И первое что можно привести в противовес вашему тезису, это где эти последователи у этой путеводной звезды и главное сколько их? Назовите хоть одну действующую спортсменку, известную для болельщиков, которой хотя бы 20 лет и она желает продолжить дальше свою карьеру. Те кто стал знаменитыми ( Липницкая, Сотникова, Медведева, Загитова, Щербакова) уже закончили, менее знаменитые ( Погорилая Радионова, Самодурова, Константинова, Нугуманова, Цурская) тоже не дотянули до 20, про остальных нет смысла говорить их тоже нет. Так для кого Лиза является путеводной звездой? Нет желающих среди успешных понятно, они добились своих главных успехов, но и среди не успешных тоже нет желающих продолжать. Так что ваш тезис - это пустой звук и пустые разговоры радетелей длительных карьер, а никто не хочет этих длительных карьер по разным причинам. Знаменитые не хотят проигрывать молодым и более технически оснащенным и тем самым терять свою репутацию чемпионов. А не знаменитые просто не видят смысла продолжать, чтобы так же проигрывать более молодым, затрачивая при этом много физических сил и главное времени, а в это бесполезно потраченное время можно заняться другим делом и строить свою новую жизнь более продуктивно. Лиза Туктамышева, это скорее исключение из общего правила современной истории ФК. Это скорее уникальный случай, который никто не отваживается повторить. Для Лизы ФК превратилось в хобби, она просто живет в нем и никак не может остановиться. Есть люди и спортсмены тоже, которые занимаются спортом всю жизнь , сначала как профессионалы , потом как любители, например лыжники, бегуны, футболисты. А в спорте, особенно в ФК и особенно в последнее время, уже совсем другие законы жизни. С практической точки зрения смысла в длительных карьерах нет ,т.к именно в России ФК развивается очень бурно и происходит очень быстрая смена поколений. А Лиза со своим отменным здоровьем и желанием, остается уникальной фигуристкой, но никак не примером для подражания.
+2
-7
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Wiley Fox
Ответ private dancer
Гербольдт заклинило что ли на Туктамышевой ? )
Есть такое понятие, как заказ

Отрабатывает повестку

Лиза чемпионка мира и Европы в 2015, выше никогда больше не была как одиночница, а у гербольтов она всё лучше с годами. Как это понимать?
+3
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-6
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Wiley Fox
Ответ D-r. Peter
Всякое вино, независимо от цены, в конце концов превращается в уксус.
А выпитое?

Или это ты всякое вино, употребив его, обращаешь в уксус? Нижний краник не сжёг ещё?
+4
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Alexander X
Ответ Любитель_ФК
Это точно, хотя она же назвала еще две фамилии, но по-моему так для вида. А вообще эта заезженная песня про Лизу, которая вызывает уважение, в зубах навязла. Как им самим, этим гербольдтам не надоело говорить одно и тоже. Как будто Лиза представляет собой , как фигуристка чего-то исключительное, чего-то особенное. Ну прыгает триксель, сейчас этим никого не удивить, ну больше и назвать нечего, кроме конечно ее возраста, а возраст в данном случае на соревнованиях не имеет никакого значения, главное чтобы выигрывать.
Лиза, как "путеводная звезда", на себе показывает и доказывает всем, что и после 20 лет можно сохранять уси, отличную физическую форму и быть конкурентоспособной, даже в жёсткой российской одиночке... и все эти истории про "удачный возраст", 15летних и "маленькие тельца" - всего лишь миф😔
+8
-3
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Девочка с севера
Катя, да! Аминь 🙏
+7
-5
+2
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D-r. Peter
Комментарий скрыт
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-15
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Любитель_ФК
Ответ private dancer
Гербольдт заклинило что ли на Туктамышевой ? )
Это точно, хотя она же назвала еще две фамилии, но по-моему так для вида. А вообще эта заезженная песня про Лизу, которая вызывает уважение, в зубах навязла. Как им самим, этим гербольдтам не надоело говорить одно и тоже. Как будто Лиза представляет собой , как фигуристка чего-то исключительное, чего-то особенное. Ну прыгает триксель, сейчас этим никого не удивить, ну больше и назвать нечего, кроме конечно ее возраста, а возраст в данном случае на соревнованиях не имеет никакого значения, главное чтобы выигрывать.
+11
-12
-1
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Ольга Васильева
Один и тот же набор фраз.
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private dancer
Гербольдт заклинило что ли на Туктамышевой ? )
+5
-10
-5
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