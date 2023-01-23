Гербольдт о Кубке Первого канала: «Хотелось бы отметить Туктамышеву. С каждым годом она, как дорогое вино, становится все лучше и лучше»

Бывшая российская фигуристка рассказала, чьи выступления на Кубке Первого канала ей понравились больше всего.

«Я считаю, что да, нужно, чтобы все это видели, на каком уровне катаются наши спортсмены, чтобы им хотелось соревноваться с нами и побеждать именно наших фигуристов, а не между собой (соревноваться).

В принципе, понравились все: кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Хотелось бы отметить (Туктамышеву). С каждым годом она, как дорогое вино, становится все лучше и лучше. Несмотря на то, что девушки заканчивают, а Лиза уже пережила несколько поколений, скажем так. И я считаю, что это достойно уважения.

Мне понравилась ее программа, и, наверно, ее можно назвать лучшей, я считаю, что это очень уверенно, женственно, чего, мне кажется, не хватает нашим молодым девочкам.

Очень понравился молодой мальчик у Алексея Николаевича Мишина – . А еще мне очень понравилась », – сказала Гербольдт.