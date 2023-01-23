Туктамышева о Кубке Первого канала: «Получила огромное удовольствие от этого старта! Столько положительных эмоций!»

Чемпионка мира рассказала, что получила огромное удовольствие от участия в Кубке Первого канала.

Фигуристка выступала за команду Камилы Валиевой, которая заняла второе место.

«Наша dream team 💙🤍💙

Получила огромное удовольствие от этого старта! Столько положительных эмоций! Ребята, вы такие классные! Спасибо за эти выходные», – написала Туктамышева.

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