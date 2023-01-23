Туктамышева о Кубке Первого канала: «Получила огромное удовольствие от этого старта! Столько положительных эмоций!»
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, что получила огромное удовольствие от участия в Кубке Первого канала.
Фигуристка выступала за команду Камилы Валиевой, которая заняла второе место.
«Наша dream team 💙🤍💙
Получила огромное удовольствие от этого старта! Столько положительных эмоций! Ребята, вы такие классные! Спасибо за эти выходные», – написала Туктамышева.
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и еще Мишин -он для парней, но не пропирает он с девочками, спасибо ему что Лизу не убрал и она выступает,но если бы не его гипертрофированное самолюбие-давно бы уже подогнал к ней,ОСТАВАЯСЬ ЕЕ ТРЕНЕРОМ спецов,которые сделают то,что он не пропирает за него.а так засадить Лизу в четырех стенах,как и Коляду и ноль движения это не подход.
не поставить квад за три года в стабильный -это надо уметь-Лиза не абы кто, у нее прыжковый талант
у него гениальные находки по хорео,движениям и мозг он заставляет работать на все 100%.
но Лизу он бы прокачал знатно, по крайней мере обогатилась движениями
Так вот, если подойти к вопросу более объективно, то что мы имеем?
Синие - Туктамышева, Муравьева - триксели без квадов,
Самоделкина - весь сезон без того и без другого из-за пубертата, Зинина - нестабильна от слова совсем.
Красные - Акатьева, Петросян - триксели с квадами у обеих!!!, Горбачёва - квады, хоть и нестабильные, только Яметова без.
А теперь математика - простое сложение оценок - и тогда становится предельно понятно, какую команду обделили и кому была уготована победа...
Считаю,что самый большой самородок,лежащий у всех на виду, недооцененный-Железняков Алексей, да не обычный, но уникальный спец.вот кто Лизу бы встряхнул в самом лучшем смысле слова.
и его постановки были бы бесценны с точки зрения работы всего тела.
в идеале Дудакова еще для прыжков, но прыжки делать начала сама квады-значит-подготовка физическая уникальная от Железнякова.
сколько бы ты Лизик не уходила от темы квадов -он все равно перед стоит.
посмотри как АДель обозвала вашу команду убогими, да не от большого ума, но вероятно тема отсутствия квадов муссируется.
Что ты со своим прыжковым талантом не прыгнешь его-прыгнишь,включай уже на тренях в прогу,хватит бегать от этого прыжка.
А Гуменник несмотря на отсутствие сил так же как у Жени подтвердил свой статус-и да он получается реальный ЧР и золото ему дать надо было.
Больше за СЕмененко не болею,не отрицаю его труд, но сдавать борьбу это швах.Алиев, Мозалев, Коляду,Лутфуллин,Гуменник
Про Лизу на прыжковом -Лиза то боролась, не получалось,но боролась,Семененко нет.