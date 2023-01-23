Туктамышева о Кубке Первого канала: «Получила огромное удовольствие от этого старта! Столько положительных эмоций!»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, что получила огромное удовольствие от участия в Кубке Первого канала.

Фигуристка выступала за команду Камилы Валиевой, которая заняла второе место.

«Наша dream team 💙🤍💙

Получила огромное удовольствие от этого старта! Столько положительных эмоций! Ребята, вы такие классные! Спасибо за эти выходные», – написала Туктамышева.

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95 комментариев

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Ирина Эппель
Ответ Алеся Ткаченко
Боюсь что не прыгнет Лиза сложные каскады.Лизе в ее возрасте даже 3Л-3Т в бонусную зону перенести сложно.Мурке пока возраст позволяет,но она уже боится сложных прыжков,со страхом на лице на них заходит
Лиза прыгает четверные на тренировке. И не надо сравнивать технику каскада 3/3 с четверным, разные в техническом плане прыжки.
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Дружба11
Ответ Дружба11
Мишин не отрабатывает по Лизе,квада нет, со скрипом 3-3.будете это отрицать?с трудом,с хейтом в его адрес-пробили усложнения проги для нее и то спасибо ей,что улучшается даже на основании хейта не поставить квад за три года в стабильный -это надо уметь-Лиза не абы кто, у нее прыжковый талант
но Дудаков на уровне фантастики, а вот Железняков Алексей реален хотя бы ряд занятий для прокачки.
и еще Мишин -он для парней, но не пропирает он с девочками, спасибо ему что Лизу не убрал и она выступает,но если бы не его гипертрофированное самолюбие-давно бы уже подогнал к ней,ОСТАВАЯСЬ ЕЕ ТРЕНЕРОМ спецов,которые сделают то,что он не пропирает за него.а так засадить Лизу в четырех стенах,как и Коляду и ноль движения это не подход.
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Дружба11
Ответ Ирина Эппель
У Лизы есть Мишин, зачем ей Дудаков?
Мишин не отрабатывает по Лизе,квада нет, со скрипом 3-3.будете это отрицать?с трудом,с хейтом в его адрес-пробили усложнения проги для нее и то спасибо ей,что улучшается даже на основании хейта
не поставить квад за три года в стабильный -это надо уметь-Лиза не абы кто, у нее прыжковый талант
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Ирина Эппель
Ответ Дружба11
Я бы для Лизы нанял Алексея Железнякова,договорился бы с Этери на любых условиях, потренироваться бы Лизе у него, только без загонов с учетом Лизиного состояния.постепенно. Считаю,что самый большой самородок,лежащий у всех на виду, недооцененный-Железняков Алексей, да не обычный, но уникальный спец.вот кто Лизу бы встряхнул в самом лучшем смысле слова. и его постановки были бы бесценны с точки зрения работы всего тела. в идеале Дудакова еще для прыжков, но прыжки делать начала сама квады-значит-подготовка физическая уникальная от Железнякова.
У Лизы есть Мишин, зачем ей Дудаков?
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Дружба11
Ответ Алеся Ткаченко
Первое.Железяка состояние Лизы учитывать не будет,он ее будет дрессировать также как и тринадцатилеток.Второе.Нужен ли Лизе этот токсичный гореограф,который мстит юным девушкам и клевещет на них ?
не будет он ее дрессировать, он понимает ее состояние,для него возможно бы тоже был бы опыт интересен.
у него гениальные находки по хорео,движениям и мозг он заставляет работать на все 100%.
но Лизу он бы прокачал знатно, по крайней мере обогатилась движениями
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Татьяна Моисеева
Ответ Галина Александрова
Синие ---- Туктамышева, Муравьева, Самоделкина, Зинина-у всех четырёх фигуристок есть ультра си. Красные ----- Акатьева, Петросян, Горбачёва-три фигуристки с ультрасями, и Яметова без. Не пойму какую команду обделили?
А вы подумайте, можно ли приравнивать оценки за триксели к оценкам за квады? Ультра си ультра сям рознь!
Так вот, если подойти к вопросу более объективно, то что мы имеем?
Синие - Туктамышева, Муравьева - триксели без квадов,
Самоделкина - весь сезон без того и без другого из-за пубертата, Зинина - нестабильна от слова совсем.
Красные - Акатьева, Петросян - триксели с квадами у обеих!!!, Горбачёва - квады, хоть и нестабильные, только Яметова без.
А теперь математика - простое сложение оценок - и тогда становится предельно понятно, какую команду обделили и кому была уготована победа...
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Алеся Ткаченко
Ответ Дружба11
Я бы для Лизы нанял Алексея Железнякова,договорился бы с Этери на любых условиях, потренироваться бы Лизе у него, только без загонов с учетом Лизиного состояния.постепенно. Считаю,что самый большой самородок,лежащий у всех на виду, недооцененный-Железняков Алексей, да не обычный, но уникальный спец.вот кто Лизу бы встряхнул в самом лучшем смысле слова. и его постановки были бы бесценны с точки зрения работы всего тела. в идеале Дудакова еще для прыжков, но прыжки делать начала сама квады-значит-подготовка физическая уникальная от Железнякова.
Первое.Железяка состояние Лизы учитывать не будет,он ее будет дрессировать также как и тринадцатилеток.Второе.Нужен ли Лизе этот токсичный гореограф,который мстит юным девушкам и клевещет на них ?
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Татьяна Моисеева
Ответ Жанна Авдеева
уже даже не смешно Фигуристы заработали Что вам не так
Попробуйте поразмышлять на эту тему сама, без подсказок со стороны...
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Татьяна Моисеева
Ответ Глокая Куздра
Ротенберг отслюнявил баблосики Валиевой для того чтобы она вытащила "правильный" шар? Валиева же первая доставала.
Наивно не понимать, что все шары в вазе Камилы были с одним и тем же составом. Всё было продумано заранее, Алина всегда должна возглавлять только команду хрустальных и никак иначе!
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Антон Бубликов
Ответ Екатерина Ивановская
Лизавета прекрасна. Нравится ее ПП и платье красивое :) Ей половина девочек в дочки годятся, а она выступает, всем бы иметь такую мотивацию :)
Почему в дочки? Это в 12 лет родить примерно надо было?)
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Дружба11
Ответ Maria L
Какое зло вам сделал Лиза что вы ей Железку советуете 😭
Алексей супер талантлив, при чем тут зло, вы хоть одно занятие его видели, чтобы оцевать его как зло Алеся.у него шедевральные занятия, многие на ютубе.этот парень уникален.
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Maria L
Ответ Дружба11
Я бы для Лизы нанял Алексея Железнякова,договорился бы с Этери на любых условиях, потренироваться бы Лизе у него, только без загонов с учетом Лизиного состояния.постепенно. Считаю,что самый большой самородок,лежащий у всех на виду, недооцененный-Железняков Алексей, да не обычный, но уникальный спец.вот кто Лизу бы встряхнул в самом лучшем смысле слова. и его постановки были бы бесценны с точки зрения работы всего тела. в идеале Дудакова еще для прыжков, но прыжки делать начала сама квады-значит-подготовка физическая уникальная от Железнякова.
Какое зло вам сделал Лиза что вы ей Железку советуете 😭
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Дружба11
Я бы для Лизы нанял Алексея Железнякова,договорился бы с Этери на любых условиях, потренироваться бы Лизе у него, только без загонов с учетом Лизиного состояния.постепенно.
Считаю,что самый большой самородок,лежащий у всех на виду, недооцененный-Железняков Алексей, да не обычный, но уникальный спец.вот кто Лизу бы встряхнул в самом лучшем смысле слова.
и его постановки были бы бесценны с точки зрения работы всего тела.
в идеале Дудакова еще для прыжков, но прыжки делать начала сама квады-значит-подготовка физическая уникальная от Железнякова.
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Алеся Ткаченко
Ответ Дружба11
Лизочка,я тебя очень прошу-учи квад девочка, без него никуда и к тренерам-почему Вы не усложняете Лизе прогу как Евгений Плющенко Соне-вот хвалю Плющенко на КПК усложнил,посчитал все, просчитайте и Вы в конце концов арифметику прыжков. ну что Лиза не прыгнет сложные каскады-надо тренить. сколько бы ты Лизик не уходила от темы квадов -он все равно перед стоит. посмотри как АДель обозвала вашу команду убогими, да не от большого ума, но вероятно тема отсутствия квадов муссируется. Что ты со своим прыжковым талантом не прыгнешь его-прыгнишь,включай уже на тренях в прогу,хватит бегать от этого прыжка.
Боюсь что не прыгнет Лиза сложные каскады.Лизе в ее возрасте даже 3Л-3Т в бонусную зону перенести сложно.Мурке пока возраст позволяет,но она уже боится сложных прыжков,со страхом на лице на них заходит
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Алеся Ткаченко
Ответ Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Тоже поражаюсь, как у Жени уже ЧР "отняли" всем народом)) из-за выступления на совершенно другом турнире в совершенно другой форме)))
Вот и я о том же.На ЧР Женя выступил классно,на КПК нет.Как одно с другим связано непонятно.Еще и ТАТ из-за угла подпела на эту тему.Лучше бы за своим "сыночком" следила,чтобы он в очередной раз ерунду не сморозил
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Дружба11
Лизочка,я тебя очень прошу-учи квад девочка, без него никуда и к тренерам-почему Вы не усложняете Лизе прогу как Евгений Плющенко Соне-вот хвалю Плющенко на КПК усложнил,посчитал все, просчитайте и Вы в конце концов арифметику прыжков. ну что Лиза не прыгнет сложные каскады-надо тренить.
сколько бы ты Лизик не уходила от темы квадов -он все равно перед стоит.
посмотри как АДель обозвала вашу команду убогими, да не от большого ума, но вероятно тема отсутствия квадов муссируется.
Что ты со своим прыжковым талантом не прыгнешь его-прыгнишь,включай уже на тренях в прогу,хватит бегать от этого прыжка.
0
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-2
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Алеся Ткаченко
Ответ Виктория Устинова
Мишин говорил в интервью , что Женя болел накануне прыжкового турнира. Это тоже сказалось на его выступлении там.
Ну и Лиза накануне прыжкового турнира приболела.Спортсмены тоже люди,могут заболеть как и все остальные
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Ответ Алеся Ткаченко
Не надо так сильно из-за коммерческого турнира на Женю бочку катить.У всех в сезоне бывают спады.Лиза на прыжковом турнире тоже плохо выступила и ничего,никто не умер.И так уже Жене прилетело от всех ,уже Гуменнику ЧР отдали.Странно что не еще и не ЧЕ и не ЧМ заодно)Женя в этом сезоне гораздо лучше выступает,хорео улучшил,программы у него классные.Из-за какого-то междусобойчика,который даже полноценным соревнованием не является его топить ну такое себе.
Тоже поражаюсь, как у Жени уже ЧР "отняли" всем народом)) из-за выступления на совершенно другом турнире в совершенно другой форме)))
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Виктория Устинова
Ответ Алеся Ткаченко
А кто это сказал что Женя не боролся?У него как и у Лизы на прыжковом турнире просто не получилось.Да и у Лизы тут не все получилось.
Мишин говорил в интервью , что Женя болел накануне прыжкового турнира. Это тоже сказалось на его выступлении там.
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Lotte Fischbach
Ответ Наталья Фенькова
Настя Зинина в вашем представлении тоже слилась???? Саша Трусова, Василиса Кагановская на чемпионате России тоже слились???Камила же говорила, что сильно переболела перед стартом. Не несите чушь
Кагановской и Зининой было невыгодно сниматься с соревнований им место капитана никто непредлагал. А Валиева? Посмотрите на ее мимику когда она говорит о болезни там все очевидно.🤷‍♂️
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Алеся Ткаченко
Ответ Дружба11
Женя не боролся, а приехал на халяву взять денежный приз, а другие ребята боролись. А Гуменник несмотря на отсутствие сил так же как у Жени подтвердил свой статус-и да он получается реальный ЧР и золото ему дать надо было. Больше за СЕмененко не болею,не отрицаю его труд, но сдавать борьбу это швах.Алиев, Мозалев, Коляду,Лутфуллин,Гуменник Про Лизу на прыжковом -Лиза то боролась, не получалось,но боролась,Семененко нет.
А кто это сказал что Женя не боролся?У него как и у Лизы на прыжковом турнире просто не получилось.Да и у Лизы тут не все получилось.
+4
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Дружба11
Ответ Алеся Ткаченко
Не надо так сильно из-за коммерческого турнира на Женю бочку катить.У всех в сезоне бывают спады.Лиза на прыжковом турнире тоже плохо выступила и ничего,никто не умер.И так уже Жене прилетело от всех ,уже Гуменнику ЧР отдали.Странно что не еще и не ЧЕ и не ЧМ заодно)Женя в этом сезоне гораздо лучше выступает,хорео улучшил,программы у него классные.Из-за какого-то междусобойчика,который даже полноценным соревнованием не является его топить ну такое себе.
Женя не боролся, а приехал на халяву взять денежный приз, а другие ребята боролись.
А Гуменник несмотря на отсутствие сил так же как у Жени подтвердил свой статус-и да он получается реальный ЧР и золото ему дать надо было.
Больше за СЕмененко не болею,не отрицаю его труд, но сдавать борьбу это швах.Алиев, Мозалев, Коляду,Лутфуллин,Гуменник
Про Лизу на прыжковом -Лиза то боролась, не получалось,но боролась,Семененко нет.
+1
-3
-2
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Juliana11
Лизу зал встречал лучше всех)До мурашек) По катанию мне больше всех понравилась Акатьева)
+3
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+3
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Maria L
Честно говоря не понимаю разговоров про неравные составы. У команды синих были все шансы на победу, но они их не реализовали. Лиза баллов 8-9 недобрала в кп, Дима плохо выступил в кп, Женя и в кп и в пп развалился, Макар не вывез пп. Настя Зинина не смогла продолжить и пришлось срочно искать замену. Просто так сложились обстоятельства, одно на другое наложилось и вот итог. Лично я болела за синих и их состав меня очень даже устроил 🤍💙
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Наталья Фенькова
Ответ Lotte Fischbach
Вот уж кому молчать и неотсвечивать! Ато ведь напомним что Валиева вместо того чтоп катать за команду слилась подставив всех.
Настя Зинина в вашем представлении тоже слилась???? Саша Трусова, Василиса Кагановская на чемпионате России тоже слились???Камила же говорила, что сильно переболела перед стартом. Не несите чушь
+2
-2
0
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