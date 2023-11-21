Валиева, Щербакова, Загитова, Туктамышева и другие фигуристы выступят с показательными номерами на юниорском Кубке Первого канала

Известные фигуристы выступят с номерами на юниорском Кубке Первого канала.

В показательных выступлениях примут участие , , , , , Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Кубок Первого канала среди юниоров пройдет в Калуге 9 декабря.