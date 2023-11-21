Валиева, Щербакова, Загитова, Туктамышева и другие фигуристы выступят с показательными номерами на юниорском Кубке Первого канала
Известные фигуристы выступят с номерами на юниорском Кубке Первого канала.
В показательных выступлениях примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Кубок Первого канала среди юниоров пройдет в Калуге 9 декабря.
up. действительно, и туда даже кто-то уже прийти собирается... хотя... может, для родителей места забронированы...
p.s. а сколько сейчас в россии пачка сигарет стоит???🤔