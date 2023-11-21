Валиева, Щербакова, Загитова, Туктамышева и другие фигуристы выступят с показательными номерами на юниорском Кубке Первого канала

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Известные фигуристы выступят с номерами на юниорском Кубке Первого канала.

В показательных выступлениях примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Кубок Первого канала среди юниоров пройдет в Калуге 9 декабря.

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16 комментариев

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Александр
я одно не понимаю - какого икса таскать действующих фигуристов на показалки к турнирам?... у федры вообще чайник не варит?... Трусову вон, пригласите...
+6
0
+6
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Sveta Arhipova
Цены на билеты порадовали)
+5
0
+5
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Мороженко
Ответ RusVector
Победы Веронике Жилиной!
Ники там не будет
+5
0
+5
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Док Аксель
Калуга для фигурного катания новый город. Там никогда не проводились соревнования подобного уровня. Кроме некоторых ледовых шоу. Поэтому и собрали такую сборную известных и популярных фигуристов для показательных выступлений, чтобы привлечь публику.
+4
0
+4
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RusVector
Ответ Александр
я одно не понимаю - какого икса таскать действующих фигуристов на показалки к турнирам?... у федры вообще чайник не варит?... Трусову вон, пригласите...
Деньги бюджетные освоить федерации нужно ... Не понимает он. Для отвода глаз приглашают всех скопом. С Трусовой у Федры терки, ее уже никуда не пригласят ...
+3
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+3
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Екатерина К
КПК среди юниоров - лучшее решение федерации в этом году . Это прямо фреш
+2
-1
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RusVector
Ответ Екатерина К
КПК среди юниоров - лучшее решение федерации в этом году . Это прямо фреш
Это решение не ФФКР, как впрочем и решение КПК для взрослых, а решение федерации хоккея россии, которая полностью подмяла под себя ФФКР!
+1
0
+1
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Алексей Токарев
9 декабря он пройдёт тут опечатка.
0
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RusVector
Победы Веронике Жилиной!
+2
-2
0
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Arzu0203
ждем Алину с Блюзом
+3
-3
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chespo
Алина, наверное, блюз будет катать, она хороша в этой программе, успешного выступления.
+2
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Александр
Ответ Екатерина К
КПК среди юниоров - лучшее решение федерации в этом году . Это прямо фреш
это прям "на... никому не надо"... вот всех скопом популярных и тащат на показалку "перед", чтобы хоть какое-то внимание привлечь...
+1
-1
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Александр
Ответ RusVector
Это решение не ФФКР, как впрочем и решение КПК для взрослых, а решение федерации хоккея россии, которая полностью подмяла под себя ФФКР!
когда подомнёт, там половина, как минимум, из федры вылетит.... так что пока ждёмс...
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Александр
Ответ Sveta Arhipova
Цены на билеты порадовали)
а туда билеты продают??? или "для вида" продажу открыли....

up. действительно, и туда даже кто-то уже прийти собирается... хотя... может, для родителей места забронированы...

p.s. а сколько сейчас в россии пачка сигарет стоит???🤔
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