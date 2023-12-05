Комментатор Андронов о Слуцкой: «Патриотизм головного мозга как он есть. Наши лучше, потому что Америки нет»

Теги Ирина Слуцкая сборная России Алексей Андронов сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Комментатор Алексей Андронов раскритиковал Ирину Слуцкую за слова об Илье Малинине.

Слуцкая заявила, что считает неправильным обсуждать четверной аксель американского фигуриста в нынешней ситуации, а также отметила, что «наши все равно лучше всех». 

«Патриотизм головного мозга как он есть. Наши лучше, потому что Америки нет. Мария Бутырская — наше все!» — написал Андронов в телеграм-канале. 

Малинин является единственным в истории фигуристом, исполнившим на соревнованиях ISU аксель в четыре с половиной оборота. 

Слуцкая о четверном акселе Малинина: «В силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения»

Слуцкая не хочет говорить про Малинина, потому что он американец. А год назад жаловалась, что не спрашивают про Илью

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33 комментария
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Слуцкая: "Это ВАМ - Восхваление Американского Малинина. Ст.58 УК РСФСР.
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+7
Ответ Картман
Когда ты можешь хайпануть только за счет Слуцкой...
Когда ты можешь хайпануть только за счёт Андронова
+5
0
+5
Ответ edem_sandlar
Что такое патриотизм в Вашей интерпретации?
Определение патриотизму лучше всего дал Лев Толстой.
+6
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Ответ Джавид Гасанов
Лучше патриотизм, чем ненависть к Родине
Ненависть к Родине- это что?
+15
-10
+5
Ответ Джавид Гасанов
Лучше патриотизм, чем ненависть к Родине
Что такое патриотизм в Вашей интерпретации?
+6
-3
+3
Ответ Виктор Ш.
Новость для срача) грязноволосого по другим поводам сюда не притягивают.
Как и таких как ты
+3
0
+3
Ответ edem_sandlar
Что такое патриотизм в Вашей интерпретации?
Слово интерпретация в школе прходят только в 9 классе.
+2
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"Малинина является единственным в истрии"
Малинин является единственным в истории
+2
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+2
Ответ N-fox
Ирина не очень умная девушка. Но и этот гражданин недалеко ушел. А она хоть страну свою любит.
опу президента она любит а не страну
+3
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+2
Ответ Джавид Гасанов
Лучше патриотизм, чем ненависть к Родине
жаль, что патриотов во власти не осталось ( а так - совершенно верно!
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Ответ edem_sandlar
Хорошо, скользкий ты мой мальчик. Что такое любовь к Родине в твоей интепретации?
Защита интересов своей страны. Слуцкая , в своё время этим занималась, в отличии от Андронова
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Ответ Джавид Гасанов
А что такое осуждение патриотизма? Патриотизм-это любовь к Родине
Вот именно к Родине ,а не к опе президента
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Вообще, раз в России считается, что #ИлюшаНаш, то надо бы его призвать на срочную службу в армию. 18-то уже парнише было...
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Когда ты можешь хайпануть только за счет Слуцкой...
+10
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Ответ kondratiy
"Малинина является единственным в истрии" Малинин является единственным в истории
Не падайте духом, поручик Голицын!
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Ответ Джавид Гасанов
Лучше патриотизм, чем ненависть к Родине
патриотизм это хорошо, идиотизм - плохо
+2
-2
0
Новость для срача) грязноволосого по другим поводам сюда не притягивают.
+12
-12
0
Комментатор чего?
Комментатор всего.
+1
-1
0
Ответ Джавид Гасанов
Защита интересов своей страны. Слуцкая , в своё время этим занималась, в отличии от Андронова
Я тебя понял, старичок)
Ну, повезло тогда стране с такими патриотами!
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Ответ Джавид Гасанов
Лучше патриотизм, чем ненависть к Родине
Отказ обсуждать уникальные достижения фигуриста, только потому что он иностранный, американский - это не партиотизм, а долбизм.
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Ответ Джавид Гасанов
Лучше патриотизм, чем ненависть к Родине
Не надо путать патриотизм и национализм. Патриотизм, это когда родину любишь, даже если всё плохо. Яркий пример, песня "Шар цвета хаки" - но разве ж отказывался Бутусов воевать за родину? Нет, отказался Расторгуев. Национализм, это когда всё на родине хорошо, замечательно и прекрасно, даже если репрессии и экономический спад уже 9 лет.
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Слуцкая может быть и чушь сморозила, но не обсуждать какого-то фигуриста, хоть и уникального с 4А, это ее право.
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