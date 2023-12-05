Комментатор Андронов о Слуцкой: «Патриотизм головного мозга как он есть. Наши лучше, потому что Америки нет»

Комментатор Алексей Андронов раскритиковал Ирину Слуцкую за слова об Илье Малинине.

Слуцкая заявила, что считает неправильным обсуждать четверной аксель американского фигуриста в нынешней ситуации, а также отметила, что «наши все равно лучше всех».

«Патриотизм головного мозга как он есть. Наши лучше, потому что Америки нет. Мария Бутырская — наше все!» — написал Андронов в телеграм-канале.

Малинин является единственным в истории фигуристом, исполнившим на соревнованиях ISU аксель в четыре с половиной оборота.

Слуцкая о четверном акселе Малинина: «В силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения»

Слуцкая не хочет говорить про Малинина, потому что он американец. А год назад жаловалась, что не спрашивают про Илью