Александр Энберт: «Хотелось бы представить встречу Малинина и кого‑то из наших спортсменов. Наши ребята тоже двигаются вперед, выполняют сложный контент»
Энберт хотел бы увидеть противостояние российских фигуристов с Малининым.
Накануне американец Илья Малинин одержал победу в финале Гран-при, набрав 314,66 балла за две программы.
«В спорте всегда есть куда развиваться и что придумывать – возможные каскады, комбинации какие‑то. Сложно представить, что какой‑то из видов спорта зайдет в тупик.
Илья сделал историческое событие, приятно наблюдать за этим, приятно видеть, как спортсмен преодолевает себя, законы физики и делает такой классный контент.
Сложно сказать, кто из России наиболее близок к нему, в нашем одиночном мужском катании высокая конкуренция. Было бы интересно увидеть их противостояние, хотелось бы представить встречу Малинина и кого‑то из наших спортсменов.
Наши ребята тоже двигаются вперед, выполняют сложный контент, до всех четверных тоже недалеко», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт.
Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд