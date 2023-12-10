Александр Энберт: «Хотелось бы представить встречу Малинина и кого‑то из наших спортсменов. Наши ребята тоже двигаются вперед, выполняют сложный контент»

Энберт хотел бы увидеть противостояние российских фигуристов с Малининым.

Накануне американец одержал победу в финале , набрав 314,66 балла за две программы.

«В спорте всегда есть куда развиваться и что придумывать – возможные каскады, комбинации какие‑то. Сложно представить, что какой‑то из видов спорта зайдет в тупик.

Илья сделал историческое событие, приятно наблюдать за этим, приятно видеть, как спортсмен преодолевает себя, законы физики и делает такой классный контент.

Сложно сказать, кто из России наиболее близок к нему, в нашем одиночном мужском катании высокая конкуренция. Было бы интересно увидеть их противостояние, хотелось бы представить встречу Малинина и кого‑то из наших спортсменов.

Наши ребята тоже двигаются вперед, выполняют сложный контент, до всех четверных тоже недалеко», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде .

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд