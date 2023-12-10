Александр Энберт: «Хотелось бы представить встречу Малинина и кого‑то из наших спортсменов. Наши ребята тоже двигаются вперед, выполняют сложный контент»

Теги сборная России Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию Александр Энберт сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Энберт хотел бы увидеть противостояние российских фигуристов с Малининым.

Накануне американец Илья Малинин одержал победу в финале Гран-при, набрав 314,66 балла за две программы.

«В спорте всегда есть куда развиваться и что придумывать – возможные каскады, комбинации какие‑то. Сложно представить, что какой‑то из видов спорта зайдет в тупик.

Илья сделал историческое событие, приятно наблюдать за этим, приятно видеть, как спортсмен преодолевает себя, законы физики и делает такой классный контент.

Сложно сказать, кто из России наиболее близок к нему, в нашем одиночном мужском катании высокая конкуренция. Было бы интересно увидеть их противостояние, хотелось бы представить встречу Малинина и кого‑то из наших спортсменов.

Наши ребята тоже двигаются вперед, выполняют сложный контент, до всех четверных тоже недалеко», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт.

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд

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13 комментариев
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Хоть в заочном, хоть в очном соревновании, Илья пока в другой лиге. И он там один такой уникальный)
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До многих квадов, но не до 4А. Шома с Юмой честно сказали, что не прыгнут его.
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Что не очень нравится в наших, заходя на квад они целый каток проедут, готовясь, сто раз оглянутся. Все таки лидеры, например, из финала гран-при как-то все более уверенно, раз, раз и квад.
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+7
Малинин пока недосягаем, при чистом катании.Только бы подольше продержался. Всегда обидно, когда чистые середнячки выигрывают.
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Порвет как Тузик грелку.
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+4
Мечта Ильи с параллельным квакселем может никогда не исполниться
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🤣🤣🤣
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Ответ Katerina Sunny
До многих квадов, но не до 4А. Шома с Юмой честно сказали, что не прыгнут его.
Вроде Дидиджи говорил про то, что хочет попробовать прыгнуть 4 аксель. Посмотрим, получится ли у него этот прыжок исполнить.
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"Было бы интересно увидеть их противостояние, хотелось бы представить встречу Малинина и кого‑то из наших спортсменов." Подобное сейчас возможно только если российские спортсмены поедут на международные соревнования в нейтральном статусе.
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#веримвСамарина
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Ответ Мороженко
Мечта Ильи с параллельным квакселем может никогда не исполниться
А вдруг когда-нибудь он с Дидиджи попытается 4 аксель прыгнуть и тогда мечта Ильи исполнится.
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