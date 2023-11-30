Владислав Дикиджи: «Я очень хочу прыгнуть четверной аксель. Мне кажется, что это мне под силу»

Теги сборная России сборная США мужское катание Илья Малинин Владислав Дикиджи Олег Татауров Фигурное катание

Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил о желании прыгнуть четверной аксель.

В ноябре 19-летний Дикиджи выиграл два этапа Гран-при России – в Казани и Москве. Первым в истории 

– От твоего тренера Олега Татаурова слышал, что ты задумываешься о четверном акселе, а на тренировках уже сейчас прыгаешь каскад из двух тройных акселей подряд. Эти планы еще актуальны?

– Я и правда очень хочу прыгнуть четверной аксель. Мне кажется, что это мне под силу. Конечно, не сейчас, не в текущей форме. Но когда я поправлю здоровье, поднаберу немного, то смогу прыгнуть четыре с половиной.

Во время сезона не стоит рисковать, отвлекаться на работу с четверным акселем. А вот в конце этого сезона я попробую, обязательно.

– С Ильей Малининым (первым в истории фигуристом, исполнившим четверной аксель – Sports.ru) будешь списываться? Попробовать узнать у него секреты покорения элемента...

– Нет. Думаю, что мы с Олегом Станиславовичем и сами справимся, – ответил Дикиджи.

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18 комментариев
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Амбициозная цель! Владу - крепкого здоровья в первую очередь. Ну, и реализовать задуманное.
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Учитывая высокую стабильность Влада на прыжках, красивый высокий триксель, амбиции спортсмена и аккуратную работу с ним тренера Татаурова, 4А вполне возможен.
Ну, "не боги горшки обжигают", смог Малинин, получится и у Дикиджи, главное подходить к этому элементу аккуратно, без травм (тьфу-тьфу-тьфу)

А баллы за этот элемент обязательно повысят, я не сомневаюсь.
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Удачи!
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Ответ Olga.t
Учитывая высокую стабильность Влада на прыжках, красивый высокий триксель, амбиции спортсмена и аккуратную работу с ним тренера Татаурова, 4А вполне возможен. Ну, "не боги горшки обжигают", смог Малинин, получится и у Дикиджи, главное подходить к этому элементу аккуратно, без травм (тьфу-тьфу-тьфу) А баллы за этот элемент обязательно повысят, я не сомневаюсь.
Вряд ли в ближайшее время повысят, это не вписывается пока в политику ISU.
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К исполнению 4А надо готовиться физически и психологически, чтобы попытки его исполнить не привели к тяжёлой травме. И желательно в подготовительный период межсезонья, чтобы при неудаче и травме можно было успеть восстановиться. Удачу Владу в его стремлении !
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Ответ Olga.t
Учитывая высокую стабильность Влада на прыжках, красивый высокий триксель, амбиции спортсмена и аккуратную работу с ним тренера Татаурова, 4А вполне возможен. Ну, "не боги горшки обжигают", смог Малинин, получится и у Дикиджи, главное подходить к этому элементу аккуратно, без травм (тьфу-тьфу-тьфу) А баллы за этот элемент обязательно повысят, я не сомневаюсь.
Про повышение баллов можно не загадывать,--навряд ли это будет в ближайшие 1-2 олимпийские циклы
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Не зря мне показалось, что он на Малинина похож по технике и антропометрии)
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Конечно, заманчиво иметь российского квакселиста.... Но всё же риск очень большой, а цена квакселя--неоправдано мала. Опыт Малинина показывает, что не стоит он вкладываемых усилий.
Но всё же, если Влад будет пробовать исполнить 4А, то желаю ему преуспеть! Буду болеть за него на каждом старте
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Ответ Anita Levchenko
Прыгнет, конечно🙂💪 В тиктоке все порадуются, а на соревах он не нужен, пока стоимость такая, как сейчас, а не 17 хотя бы.
Это в программах--не нужен. А ведь у нас есть и Чемпионат по прыжкам,--там он очень пригодился бы Владу.
Впрочем, скоро должны озвучить изменения в правилах ЧР по П (что-то добавить туда должны), тогда может быть и кваксель не понадобится для победы)))
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Не совсем поняла про кваксель, но надеюсь на прыжковом турнире в этом сезоне он не будет его пытаться делать? У него там риттбергер прекрасный на подходе. Вот его было бы очень уместно на прыжковом показать.
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Прыгнет, конечно🙂💪 В тиктоке все порадуются, а на соревах он не нужен, пока стоимость такая, как сейчас, а не 17 хотя бы.
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Может и получится у Влада. Он хоть и высокий, но как бы узкий. Как Ханью или как Илья Малинин. Плюс к этому меня поразило, что в ПП в Москве он один из трикселей сделал просто с места, вообще без разгона. В общем удачи
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Здорово, если сможет!
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Ответ Софья Красотулька
Не совсем поняла про кваксель, но надеюсь на прыжковом турнире в этом сезоне он не будет его пытаться делать? У него там риттбергер прекрасный на подходе. Вот его было бы очень уместно на прыжковом показать.
Нет, конечно! Он говорит, что даже на тренировках не пробовал его
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Ответ Алёна Вода
Это в программах--не нужен. А ведь у нас есть и Чемпионат по прыжкам,--там он очень пригодился бы Владу. Впрочем, скоро должны озвучить изменения в правилах ЧР по П (что-то добавить туда должны), тогда может быть и кваксель не понадобится для победы)))
Да, я про соревы, которые не по прыжкам🙂 Там он будет очень в тему.
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Он о чём? С крыши хочет сигануть?
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Ответ Sincere
Не зря мне показалось, что он на Малинина похож по технике и антропометрии)
Ни на кого он не похож. Он уникальный и неповторимый!!!
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Ответ Nastya163
Может и получится у Влада. Он хоть и высокий, но как бы узкий. Как Ханью или как Илья Малинин. Плюс к этому меня поразило, что в ПП в Москве он один из трикселей сделал просто с места, вообще без разгона. В общем удачи
Не узкий, но идёт до конца😉🤣
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