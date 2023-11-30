Владислав Дикиджи: «Я очень хочу прыгнуть четверной аксель. Мне кажется, что это мне под силу»

Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил о желании прыгнуть четверной аксель.

В ноябре 19-летний Дикиджи выиграл два этапа Гран-при России – в Казани и Москве. Первым в истории

– От твоего тренера Олега Татаурова слышал, что ты задумываешься о четверном акселе, а на тренировках уже сейчас прыгаешь каскад из двух тройных акселей подряд. Эти планы еще актуальны?

– Я и правда очень хочу прыгнуть четверной аксель. Мне кажется, что это мне под силу. Конечно, не сейчас, не в текущей форме. Но когда я поправлю здоровье, поднаберу немного, то смогу прыгнуть четыре с половиной.

Во время сезона не стоит рисковать, отвлекаться на работу с четверным акселем. А вот в конце этого сезона я попробую, обязательно.

– С Ильей Малининым (первым в истории фигуристом, исполнившим четверной аксель – Sports.ru) будешь списываться? Попробовать узнать у него секреты покорения элемента...

– Нет. Думаю, что мы с Олегом Станиславовичем и сами справимся, – ответил Дикиджи.

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