Владислав Дикиджи: «Я очень хочу прыгнуть четверной аксель. Мне кажется, что это мне под силу»
Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил о желании прыгнуть четверной аксель.
В ноябре 19-летний Дикиджи выиграл два этапа Гран-при России – в Казани и Москве. Первым в истории
– От твоего тренера Олега Татаурова слышал, что ты задумываешься о четверном акселе, а на тренировках уже сейчас прыгаешь каскад из двух тройных акселей подряд. Эти планы еще актуальны?
– Я и правда очень хочу прыгнуть четверной аксель. Мне кажется, что это мне под силу. Конечно, не сейчас, не в текущей форме. Но когда я поправлю здоровье, поднаберу немного, то смогу прыгнуть четыре с половиной.
Во время сезона не стоит рисковать, отвлекаться на работу с четверным акселем. А вот в конце этого сезона я попробую, обязательно.
– С Ильей Малининым (первым в истории фигуристом, исполнившим четверной аксель – Sports.ru) будешь списываться? Попробовать узнать у него секреты покорения элемента...
– Нет. Думаю, что мы с Олегом Станиславовичем и сами справимся, – ответил Дикиджи.
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Ну, "не боги горшки обжигают", смог Малинин, получится и у Дикиджи, главное подходить к этому элементу аккуратно, без травм (тьфу-тьфу-тьфу)
А баллы за этот элемент обязательно повысят, я не сомневаюсь.
Но всё же, если Влад будет пробовать исполнить 4А, то желаю ему преуспеть! Буду болеть за него на каждом старте
Впрочем, скоро должны озвучить изменения в правилах ЧР по П (что-то добавить туда должны), тогда может быть и кваксель не понадобится для победы)))