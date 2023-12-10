Ренат Лайшев считает издевательством условия допуска россиян до Олимпиады-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в Париже – индивидуально и в нейтральном статусе.

«Смысл поездки наших спортсменов в Париж только один – с точки зрения МОК еще раз унизить Россию и поиздеваться над нами. Мы уже убедились, что Запад – это гнилые люди!

Наши спортсмены сделают правильный выбор. Мы понимаем, что Олимпиада – это для них шанс на определенном жизненном этапе, и в дальнейшем такой возможности может не быть.

Но Россия делает все возможное, чтобы были альтернативные соревнования, где российские спортсмены проявили бы себя без унижений, с поднятием флага, пением национального гимна и своей формой. Как вариант, для них есть Игры Дружбы», - сказал президент ЦСО «Самбо-70» Лайшев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр