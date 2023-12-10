Лайшев о нейтральном статусе на Олимпиаде-2024: «Смысл с точки зрения МОК – поиздеваться над нами»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Ренат Лайшев Игры дружбы Фигурное катание

Ренат Лайшев считает издевательством условия допуска россиян до Олимпиады-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в Париже – индивидуально и в нейтральном статусе.

«Смысл поездки наших спортсменов в Париж только один – с точки зрения МОК еще раз унизить Россию и поиздеваться над нами. Мы уже убедились, что Запад – это гнилые люди!

Наши спортсмены сделают правильный выбор. Мы понимаем, что Олимпиада – это для них шанс на определенном жизненном этапе, и в дальнейшем такой возможности может не быть.

Но Россия делает все возможное, чтобы были альтернативные соревнования, где российские спортсмены проявили бы себя без унижений, с поднятием флага, пением национального гимна и своей формой. Как вариант, для них есть Игры Дружбы», - сказал президент ЦСО «Самбо-70» Лайшев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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9 комментариев
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Куда Олимпиаде до самих Игр Дружбы.
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а что над вами издеваться? вы сами над собой поиздевались донельзя
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"Россия делает все возможное, чтобы были альтернативные соревнования" - татарин палит контору, ибо все Матыцины твердят, что НЕ хотят делать альтернативу.
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Смысл для МОК и Баха только один: им нужно формальное участие десятка спортсменов с российскими паспортами.
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Ответ Маргарита В Сафронова
а по итогу они издеваются над собой, теряя репутацию и над фигурным катанием, которое у них теряет популярность. А нам хорошо живётся, всӗ есть: турниры, любовь зрителей, звёзды в огромном количестве, борьба и конкуренция!
Вы судя по вашим коментам, в какой-то параллельной реальности живете с розовыми пони и тд
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