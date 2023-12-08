Дмитрий Васильев: «На Игры в Париже ехать нельзя! Ничего хорошего спортсменов там не ждет»

Дмитрий Васильев считает, что россиянам нельзя ехать на Олимпиаду в Париже.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

«На эти Игры ехать нельзя! Ничего хорошего спортсменов там не ждет. Будет предвзятое отношение в субъективных видах спорта, никто не сможет гарантировать безопасность. Если спортсмены не поедут с полноценными делегациями, значит, не будет обеспечена необходимая подготовка. Я понимаю спортсменов, они готовятся всю жизнь.

Многие не прошли квалификацию. Когда уже невозможно для многих отобраться на Игры, они заявляют, что можно ехать. Это лукавство, которое вытворяет МОК. Все, что делает , идет во вред олимпийскому движению. Это издевательство над российскими гражданами», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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