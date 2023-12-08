Журова об условиях МОК для допуска россиян на Олимпиаду: «Они косвенно предупреждают, что поддержка президента будет приравнена к поддержке СВО»

Журова связала новость про допуск россиян на Олимпиаду с выдвижением Путина.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее в этот же день Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

«Очень странно, что это произошло в один день с информацией о выдвижении Владимира Владимировича. Вполне могут быть сюрпризы от МОК, или они хотят вынудить главу нашего государства запретить спортсменам выступать под нейтральным статусом. Но этого уже не будет.

Радоваться рано, это очередной заход на издевательства. Не вижу в этом никаких плюсов, они смотрят на нашу реакцию.

Таким образом они косвенно предупреждают, что поддержка президента будет приравнена к поддержке СВО, потому что перед любыми выборами кто-то объединяется вокруг той или иной кандидатуры, а многие спортсмены все эти годы объединялись вокруг Владимира Владимировича», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Условия МОК – издевательство. Но ехать на Олимпиаду все равно нужно