Журова об условиях МОК для допуска россиян на Олимпиаду: «Они косвенно предупреждают, что поддержка президента будет приравнена к поддержке СВО»

Теги Владимир Путин Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Коньки/шорт-трек

Журова связала новость про допуск россиян на Олимпиаду с выдвижением Путина.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее в этот же день Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

«Очень странно, что это произошло в один день с информацией о выдвижении Владимира Владимировича. Вполне могут быть сюрпризы от МОК, или они хотят вынудить главу нашего государства запретить спортсменам выступать под нейтральным статусом. Но этого уже не будет.

Радоваться рано, это очередной заход на издевательства. Не вижу в этом никаких плюсов, они смотрят на нашу реакцию.

Таким образом они косвенно предупреждают, что поддержка президента будет приравнена к поддержке СВО, потому что перед любыми выборами кто-то объединяется вокруг той или иной кандидатуры, а многие спортсмены все эти годы объединялись вокруг Владимира Владимировича», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Условия МОК – издевательство. Но ехать на Олимпиаду все равно нужно

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3 комментария
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многие спортсмены все эти годы объединялись вокруг Владимира Владимировича» и сейчас объединятся, ибо им никакая олимпиада всё равно не светит, не боись, Журова.
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"они хотят вынудить главу нашего государства запретить спортсменам выступать под нейтральным статусом." - глава государства НЕ МОЖЕТ запретить свободному человеку делать то, что он хочет - нет таких полномочий у главы государства.
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МОК поступил очень хитро. )) Он фактически лишил возможности навсёсогласных поучаствовать в предвыборной кампании Путина. Теперь предателям придётся быть предателями, и не получится уже нацепить личину патриотичных порядочных граждан.
Но нам это только на руку. Посмотрим, как предатели будут крутиться вокруг собственного хвоста в ближайшие несколько месяцев.
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