Илья Авербух: «Победа Никиты Володина в финале Гран-при? Не помню такого фигуриста и не понимаю, откуда вы его выкопали»
Илья Авербух заявил, что не помнит фигуриста Никиту Володина.
Пара из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин сегодня победила в финале Гран-при. Россиянину Володину разрешили перейти под немецкий флаг этим летом.
«Победа Никиты Володина в Гран-при ISU? Не помню такого фигуриста и не понимаю, откуда вы его выкопали. Я не слежу за международными этапами Гран-при – мне это не интересно», – сказал хореограф.
«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин
В принципе, забыть несостоявшихся юниоров легко.
Но Володин хоть так, но состоялся.
Титул есть титул.
Ответы (любые) все равно дружно комментируют. Так что вы хотели?