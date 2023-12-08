Илья Авербух: «Победа Никиты Володина в финале Гран-при? Не помню такого фигуриста и не понимаю, откуда вы его выкопали»

Илья Авербух заявил, что не помнит фигуриста Никиту Володина.

Пара из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин сегодня победила в финале Гран-при. Россиянину Володину разрешили перейти под немецкий флаг этим летом.

«Победа Никиты Володина в Гран-при ISU? Не помню такого фигуриста и не понимаю, откуда вы его выкопали. Я не слежу за международными этапами Гран-при – мне это не интересно», – сказал хореограф.

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин