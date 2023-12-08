Илья Авербух: «Победа Никиты Володина в финале Гран-при? Не помню такого фигуриста и не понимаю, откуда вы его выкопали»

Теги Илья Авербух Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Германии пары Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что не помнит фигуриста Никиту Володина.

Пара из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин сегодня победила в финале Гран-при. Россиянину Володину разрешили перейти под немецкий флаг этим летом.

«Победа Никиты Володина в Гран-при ISU? Не помню такого фигуриста и не понимаю, откуда вы его выкопали. Я не слежу за международными этапами Гран-при – мне это не интересно», – сказал хореограф.

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин

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24 комментария
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Всё, что нужно знать о записных экспертах из пула обзона. Не смотрят, не знают им это не интересно. А как нам интересны их ответы и разного рода мнения...
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Авербух-хам. Фигурист выступает на международных соревнованиях и выигрывает медали, а не участвует в массовке в различных шоу.
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Заклинило на шоу)))
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он очень расстроится, что авер его не помнит
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Думаю, Володину пофиг на заявление Авера. Это никак не омрачит радость от победы в ФГП.
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Если память не изменяет, то его бывшая партнерша Амина Атаханова каталась у Авера в шоу. Но мне он больше запомнился, как первый партнер Вики Васильевой после ее ухода из одиночного: с нескрываемым пренебрежением на каком-то турнире смотрел на нее, в чате писали, что он с очень сложным характером
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Ответ unknownman
Какой то Авербух злой, может в семье что-то не то?
может денег мало на новогодний чёс из бюджета выделили? Небось Навке больше на её " Вечера..."
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лайфхак от наших фигуристов: если вы хотите получать гранты на свои шоу и устраивать покатушки за бюджетные деньги, то нужно говорить,что международные соревнования вы не смотрите, они вам не интересны, наши самые лучшие какими бы они не были, запад ещё пожалеет, что отстранил Россию, если спортсмен американец, то его принципиально не обсуждаете.
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Авербух о завершении карьеры Загорски и Гурейро: «Кому-то это интересно? Мне нет». А вы его о каком-то Володине спрашиваете. Про Милохина он бы вам рассказал, догнал и ещё что-нибудь рассказал.
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Зря-зря Илья. Вполне можно рассматривать когда-нибудь на будущее ХВ как участников своих шоу. Ну и Володин был вполне заметен по юниорам у нас.
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Ответ margo_rita
а вы то помните? я болельщик фк с огромным стажем, но Володина тоже не помню. сегодня посмотрела зарубежные пары впервые за последние пару сезонов просто для ознакомления и все даже хуже, чем мне казалось.
я не авер
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Авер мог бы хоть статью на спорце почитать, ну нельзя настолько не интересоваться спортом,на котором ты паразитируешь. Ну то есть зарабатываешь.
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Какой то Авербух злой, может в семье что-то не то?
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Ответ Pema
Надеюсь, на ближайшем ЧЕ будут.
Да легко, в парах сейчас полный голяк без наших. Главное - доехать без травм.
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Ответ Девушка Безимени
он очень расстроится, что авер его не помнит
а вы то помните? я болельщик фк с огромным стажем, но Володина тоже не помню. сегодня посмотрела зарубежные пары впервые за последние пару сезонов просто для ознакомления и все даже хуже, чем мне казалось.
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Ответ margo_rita
а вы то помните? я болельщик фк с огромным стажем, но Володина тоже не помню. сегодня посмотрела зарубежные пары впервые за последние пару сезонов просто для ознакомления и все даже хуже, чем мне казалось.
я его с Устимкиной помню. Достаточно долго выступали. Даже медали были, включая бронзу с юношеских ОИ. Потом с Атахановой пытался скатываться.
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Ну, замшел.
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А до 2022 г. г-н Авербух тоже не интересовался международными этапами гран-при?
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Катался с Устимкиной, с Атахановой.
В принципе, забыть несостоявшихся юниоров легко.
Но Володин хоть так, но состоялся.
Титул есть титул.
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Ответ Док Аксель
Всё, что нужно знать о записных экспертах из пула обзона. Не смотрят, не знают им это не интересно. А как нам интересны их ответы и разного рода мнения...
Они(эксперты) довольно толсто намекают - не звонить с подобными вопросами, но им всё равно звонят.
Ответы (любые) все равно дружно комментируют. Так что вы хотели?
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Ответ Katerina Sunny
Авербух-хам. Фигурист выступает на международных соревнованиях и выигрывает медали, а не участвует в массовке в различных шоу.
Комментарий удален пользователем
Ответ Alex1104
Комментарий удален пользователем
Надеюсь, на ближайшем ЧЕ будут.
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