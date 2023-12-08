Минерва Фабьен Хазе: «Мы боролись до конца, и золото финала Гран-при – просто сказка какая-то»
Минерва Фабьен Хазе счастлива победе в финале Гран-при по фигурному катанию.
Немецкая пара Хазе – Никита Володин одержала победу в Пекине с результатом 206,43 балла.
«Мы супер счастливы, даже не могу передать насколько. Программа нам обоим сегодня далась нелегко.
Мы боролись до конца, и эта золотая медаль – просто сказка какая-то.
Что для нас пример дуэта Алена Савченко и Бруно Массо? Они легенды, невероятная пара. Конечно, они вдохновляют нас идти вперед и работать больше.
Но мы хотим оставить свой след в истории фигурного катания, хотим выработать свой стиль – и не быть ни на кого похожими», – сказала Хазе в интервью корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.