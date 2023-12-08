Роднина о победе Хазе и Володина в финале Гран-при: «Поздравляем, даже если бы Никита не был представителем российской школы»

Теги Ирина Роднина сборная Германии пары Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Фигурное катание

Ирина Роднина поздравила победителей финала Гран-при в парном катании.

Победу одержала пара из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Россиянину Володину разрешили перейти под немецкий флаг этим летом.

«Победителей поздравляем! Поздравляем, даже если бы Володин не был представителем российской школы», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин

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