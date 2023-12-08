Финал Гран-при среди юниоров. Ким Хен Ем, Чжу Хон Лим, Хагара, Наката, Мартынов и Пито выступят с произвольными программами

Теги результаты Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи мужское катание Гран-при среди юниоров сборная Словакии Даниэль Мартынов Франсуа Пито Ким Хен Ем Адам Хагара Рио Наката Чжу Хон Лим Фигурное катание

9 декабря в финале Гран-при юниоры выйдут на лед с произвольными программами.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 10:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Франсуа Пито (Франция)

2. Даниэль Мартынов (США)

3. Рио Наката (Япония)

4. Адам Хагара (Словакия)

5. Чжу Хон Лим (Южная Корея)

6. Ким Хен Ем (Южная Корея)

Положение после короткой программы

1. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 77,01

2. Чжу Хон Лим (Южная Корея) – 73,72

3. Адам Хагара (Словакия) – 71,43

4. Рио Наката (Япония) – 67,71

5. Даниэль Мартынов (США) – 66,23

6. Франсуа Пито (Франция) – 64,87

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

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