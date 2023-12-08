Финал Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Ткаченко и Киляков, Гримм и Савицкий представят произвольные танцы
9 декабря в финале Гран-при среди юниоров дуэты выступят с произвольными танцами.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Танцы на льду, юниоры
Произвольный танец
Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)
2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
3. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
Вторая разминка
4. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 66,49
5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 68,14
6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 72,48
Положение после ритм-танца
1. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 72,48
2. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 68,14
3. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 66,49
4. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 61,60
5. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,20
6. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 54,30
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс