Финал Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Ткаченко и Киляков, Гримм и Савицкий представят произвольные танцы

Теги результаты танцы на льду Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Франции сборная США сборная Германии сборная Украины сборная Израиля Гран-при среди юниоров Джеффри Чен Дарья Гримм Михаил Савицкий Селина Фраджи Жан-Анс Фурно Мария Пинчук Никита Погорелов Элизабет Ткаченко Алексей Киляков-младший Лиа Несет Артем Маркелов Яли Педерсен Фигурное катание

9 декабря в финале Гран-при среди юниоров дуэты выступят с произвольными танцами.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Танцы на льду, юниоры

Произвольный танец

Начало – 8:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)

2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

3. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

Вторая разминка

4. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 66,49

5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 68,14

6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 72,48

Положение после ритм-танца

1. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 72,48

2. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 68,14

3. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 66,49

4. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 61,60

5. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,20

6. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 54,30

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

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