Финал Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Гримм и Савицкий, Ткаченко и Киляков, Пинчук и Погорелов выступят с ритм-танцами
8 декабря в Финале Гран-при юниорские танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Танцы на льду, юниоры
Ритм-танец
Начало – 10.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
2. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)
3. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
Вторая разминка
4. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
5. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс