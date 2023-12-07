Финал Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Гримм и Савицкий, Ткаченко и Киляков, Пинчук и Погорелов выступят с ритм-танцами

8 декабря в Финале Гран-при юниорские танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

по фигурному катанию

Пекин, Китай

Танцы на льду, юниоры

Ритм-танец

Начало – 10.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

2. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)

3. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

Вторая разминка

4. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

5. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс