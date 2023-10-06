Гран-при среди юниоров. Ткаченко и Киляков, Эллиана и Итан Пил, Бернар и Бонетто покажут произвольные танцы

7 октября на юниорском Гран-при в Ереване определятся призеры в танцах на льду.

После ритм-танца лидирует израильский дуэт Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Ереван, Армения

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Майте Охеда Линдхольст – Гектор Гонсалес Эльвира (Испания)

2. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан)

3. Лена Малик-Репу – Илья Синельников (Франция)

Вторая разминка

4. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада)

5. Маэлль Ледерманн – Антонин Эмо (Швейцария)

6. Алиса Корнева – Киран Макдональд (Канада)

7. Молли Хирсин – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)

Третья разминка

8. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)

9. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)

10. Эллиана Пил – Итан Пил (США)

11. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

После ритм-танца

1. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 68,52

2. Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 62,52

3. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция) – 58,19

4. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 52,79

5. Алиса Корнева – Киран Макдональд (Канада) – 51,70

6. Молли Хирсин – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания) – 50,02

7. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада) – 45,37

8. Маэлль Ледерманн – Антонин Эмо (Швейцария) – 44,19

9. Лена Малик-Репу – Илья Синельников (Франция) – 39,49

10. Майте Охеда Линдхольст – Гектор Гонсалес Эльвира (Испания) – 36,96

11. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан) – 36,66

Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Ереване