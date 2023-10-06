Гран-при среди юниоров. Ткаченко и Киляков, Эллиана и Итан Пил, Бернар и Бонетто покажут произвольные танцы
7 октября на юниорском Гран-при в Ереване определятся призеры в танцах на льду.
После ритм-танца лидирует израильский дуэт Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков.
7-й этап
Ереван, Армения
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Майте Охеда Линдхольст – Гектор Гонсалес Эльвира (Испания)
2. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан)
3. Лена Малик-Репу – Илья Синельников (Франция)
Вторая разминка
4. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада)
5. Маэлль Ледерманн – Антонин Эмо (Швейцария)
6. Алиса Корнева – Киран Макдональд (Канада)
7. Молли Хирсин – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания)
Третья разминка
8. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)
9. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)
10. Эллиана Пил – Итан Пил (США)
11. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
После ритм-танца
1. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 68,52
2. Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 62,52
3. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция) – 58,19
4. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 52,79
5. Алиса Корнева – Киран Макдональд (Канада) – 51,70
6. Молли Хирсин – Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания) – 50,02
7. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада) – 45,37
8. Маэлль Ледерманн – Антонин Эмо (Швейцария) – 44,19
9. Лена Малик-Репу – Илья Синельников (Франция) – 39,49
10. Майте Охеда Линдхольст – Гектор Гонсалес Эльвира (Испания) – 36,96
11. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан) – 36,66
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