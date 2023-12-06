«Встретимся на турнире «Большого шлема» 🤣🤣🤣🦾». Костомаров потренировался с Хачановым
Роман Костомаров выложил в инстаграм видео с тренировки с Кареном Хачановым.
На видео в теннис с Хачановым также играет 12-летняя дочь Костомарова и Оксаны Домниной Анастасия.
«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым – особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен… спасибо за историю, которая останется навсегда.
Встретимся на турнире «Большого шлема» 🤣🤣🤣🦾», – написал олимпийский чемпион 2006 года.
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