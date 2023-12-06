«Встретимся на турнире «Большого шлема» 🤣🤣🤣🦾». Костомаров потренировался с Хачановым

Теги Роман Костомаров ATP Карен Хачанов соцсети Теннис

Роман Костомаров выложил в инстаграм видео с тренировки с Кареном Хачановым.

На видео в теннис с Хачановым также играет 12-летняя дочь Костомарова и Оксаны Домниной Анастасия. 

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым – особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен… спасибо за историю, которая останется навсегда.

Встретимся на турнире «Большого шлема» 🤣🤣🤣🦾», – написал олимпийский чемпион 2006 года.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надеюсь , дочь Костомарова станет известной теннисисткой. Буду болеть за нее.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий