«Встретимся на турнире «Большого шлема» 🤣🤣🤣🦾». Костомаров потренировался с Хачановым

Роман Костомаров выложил в инстаграм видео с тренировки с Кареном Хачановым.

На видео в теннис с Хачановым также играет 12-летняя дочь Костомарова и Оксаны Домниной Анастасия.

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым – особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен… спасибо за историю, которая останется навсегда.

Встретимся на турнире «Большого шлема» 🤣🤣🤣🦾», – написал олимпийский чемпион 2006 года.

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