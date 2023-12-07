Хачанов о Костомарове: «Вот что значит спортсмен с большой буквы! Мужество, характер и сила воли! Не перестаю восхищаться»
Карен Хачанов восхитился Романом Костомаровым после совместной тренировки.
Костомаров сыграл в теннис с Хачановым, держа ракетку с помощью бионического протеза. В этом году олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.
«Вот что значит спортсмен с большой буквы! Мужество, характер и сила воли! Не перестаю восхищаться», – написал Хачанов в сторис.