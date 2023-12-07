Хачанов о Костомарове: «Вот что значит спортсмен с большой буквы! Мужество, характер и сила воли! Не перестаю восхищаться»

Карен Хачанов восхитился Романом Костомаровым после совместной тренировки.

сыграл в теннис с Хачановым, держа ракетку с помощью бионического протеза. В этом году олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

«Вот что значит спортсмен с большой буквы! Мужество, характер и сила воли! Не перестаю восхищаться», – написал Хачанов в сторис.

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