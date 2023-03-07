Путин поздравил Тарпищева с 75-летием

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Владимир Путин поздравил главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева с днем рождения.

«Уважаемый Шамиль Анвярович!

Поздравляю Вас с 75‑летним юбилеем.

Главным делом вашей жизни стала тренерская, наставническая работа, развитие отечественной теннисной школы, укрепление ее победных традиций. Во многом благодаря вашему профессионализму, энергии, творческому отношению к поставленным задачам российские теннисисты достойно защищают спортивную честь нашей страны на самых престижных международных соревнованиях, демонстрируют отличную подготовку, характер и волю. И конечно, отмечу востребованную общественную, организаторскую деятельность, которой Вы всегда уделяете большое внимание.

Желаю Вам успехов, здоровья и всего наилучшего», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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6 комментариев

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87mores
Прям как Микоян
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TennisForever
Как бы его тут не ругали,но для тенниса нашего он сделал не мало !
С юбилеем ,Шамиль Анвярович!
Всех благ и здоровья !💐
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Korendos
Хороший человек, настоящий капитан сборной России!
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Ебздрогыч
Есть чудесная книга журналиста Михаила Зыгаря "Все свободны", про выборы президента 1996 году. Там очень красочно и подробно описывается деятельность Тарпищева по грандиозному распилу бюджета через Национальный фонд спорта. Не зря столько лет с Ельциным играл. Всем рекомендую к прочтению
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Kuryanin
Ответ mamapapaya
Присоединяюсь к поздравлениям теннисного динозавра!
Дзюдозавр поздравил теннисозавра.
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mamapapaya
Присоединяюсь к поздравлениям теннисного динозавра!
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