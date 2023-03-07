Путин поздравил Тарпищева с 75-летием

Владимир Путин поздравил главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева с днем рождения.

«Уважаемый Шамиль Анвярович!

Поздравляю Вас с 75‑летним юбилеем.

Главным делом вашей жизни стала тренерская, наставническая работа, развитие отечественной теннисной школы, укрепление ее победных традиций. Во многом благодаря вашему профессионализму, энергии, творческому отношению к поставленным задачам российские теннисисты достойно защищают спортивную честь нашей страны на самых престижных международных соревнованиях, демонстрируют отличную подготовку, характер и волю. И конечно, отмечу востребованную общественную, организаторскую деятельность, которой Вы всегда уделяете большое внимание.

Желаю Вам успехов, здоровья и всего наилучшего», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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