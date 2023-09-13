Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Фраджи и Фурно, Ткаченко и Киляков выступят с ритм-танцами
14 сентября в Осаке стартует этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Осака, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)
2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
3. Лайла Вейллон – Александр Брэндис (Канада)
4. Рени Юн – Оливер Ма (Австралия)
Вторая разминка
5. Сюаньтун Ли – Синькан Ван (Китай)
6. Селина Фраджи – Жан-Ханс Фурно (Франция)
7. Катарина Гедес Тибау – Кейден Оливер Доусон (Бразилия)
8. Кэролин Муллен – Брендан Муллен (США)
Третья разминка
9. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
10. Сара Кишимото – Атсухико Тамуро (Япония)
11. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)
12. Джинни Ким – Наму Ли (Южная Корея)
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