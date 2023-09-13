Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов, Фраджи и Фурно, Ткаченко и Киляков выступят с ритм-танцами

Теги результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи Гран-при среди юниоров сборная Австралии сборная Бразилии Селина Фраджи Элизабет Ткаченко Алексей Киляков-младший Лиа Несет Артем Маркелов Жан-Ханс Фурно Хлоя Нгуен Брендан Джианг Лайла Вейллон Александр Брэндис Кэролин Муллен Брендан Муллен Ева Бернар Амедео Бонетто Фигурное катание

14 сентября в Осаке стартует этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Осака, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первая разминка

1. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)

2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

3. Лайла Вейллон – Александр Брэндис (Канада)

4. Рени Юн – Оливер Ма (Австралия)

Вторая разминка

5. Сюаньтун Ли – Синькан Ван (Китай)

6. Селина Фраджи – Жан-Ханс Фурно (Франция)

7. Катарина Гедес Тибау – Кейден Оливер Доусон (Бразилия)

8. Кэролин Муллен – Брендан Муллен (США)

Третья разминка

9. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

10. Сара Кишимото – Атсухико Тамуро (Япония)

11. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)

12. Джинни Ким – Наму Ли (Южная Корея)

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